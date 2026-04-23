2026-04-23 16:49 女子漾／編輯許智捷
金卡戴珊Kim Kardashian親了！激吻F1車神漢米爾頓畫面流出 全球網友全看傻
真人秀天后金卡戴珊（Kim Kardashian）與 F1 七屆世界冠軍路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）被拍到在加州馬里布接吻，畫面在網路上瘋傳讓全球粉絲集體震驚。網友直呼：「這對 CP 太意外了！」兩人目前均未公開確認這段關係。
金卡戴珊與路易斯漢米爾頓戀情曝光？
真人秀天后金卡戴珊（Kim Kardashian）與 F1 七屆世界冠軍路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）近日被媒體拍到在加州馬里布親密互動，接吻畫面隨即在網路上瘋傳，讓全球粉絲集體震驚。根據外媒報導，卡戴珊與漢米爾頓被拍到在馬里布共度浪漫時光，不僅同框出現，更有接吻畫面遭鏡頭捕捉，讓外界對這段關係的猜測瞬間升溫。
卡戴珊長期是全球最具話題性的名媛之一，旗下美妝品牌 SKIMS 估值超過 40 億美元；漢米爾頓則是 F1 史上最成功的車手之一，坐擁 7 座世界冠軍頭銜，近年更跨足時尚與娛樂圈，兩人的交集早已引發外界好奇。在照片曝光之前，坊間就已流傳兩人頻繁出席同一場合的消息，這次馬里布約會照的出現，讓緋聞從「傳聞」直接升級為「有圖有真相」。
照片一出，社群平台上討論聲浪立刻炸開，不少網友直呼「這對 CP 太意外了」，也有人表示「漢米爾頓品味真的不一樣」。兩人的粉絲群體原本幾乎沒有交集，一邊是 F1 賽車迷，一邊是真人秀愛好者，如今卻因這組緋聞照片意外融合，話題熱度持續延燒。部分媒體更指出，兩人近期在社交圈的互動明顯增加，這次馬里布之行似乎並非偶然。目前卡戴珊與漢米爾頓雙方均未公開確認這段關係，究竟是曖昧試探還是正式交往，外界仍在等待兩人的親口回應。
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