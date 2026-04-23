您看劇，是為了放鬆，還是為了「走進」另一種人生？

朋友曾經問我：「看劇不就是為了放鬆嗎？怎麼你還會做戲劇目錄、寫觀後心得，這樣還算休閒嗎？」

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那一刻，我其實有點愣住了。

因為仔細想想——我看劇，好像真的不只是為了放鬆。

我們大多數人，都有自己的「看劇方式」。

有些人，是忙碌一天之後，打開影集讓腦袋暫時停機；

有些人，是為了劇情的起伏、角色的愛恨，一路追到結局才肯罷休；

也有些人，其實只是想找個出口，讓情緒有地方可以安放。

但也有一種人——會在某一句台詞停住，反覆咀嚼；

會因為一個角色的選擇，而想起自己的人生；

甚至在劇終之後，還久久走不出來。

你有沒有過這樣的時候？明明只是看一齣戲，卻像經歷了一段人生。

那些不屬於自己的故事，卻在某個瞬間，真實得讓人難以抽離。

我想，我大概就是屬於後者。

退休之後，時間多了，我開始一集一集地看劇。

不趕進度，不急著知道結局，反而更願意停下來，去感受角色的心境與轉折。

有時候，是一句話讓我記住一整集；

有時候，是一個眼神，讓我反覆回想很久。

慢慢地，我開始把這些感受寫下來，甚至整理成自己的戲劇目錄。

有人會覺得這樣太「認真」，不像是在休閒；

但對我來說，這反而是一種更深層的放鬆。

不是逃離生活，而是用另一種方式，重新看見生活。

也許，我們每個人追劇的方式都不同。

有人只是輕輕帶過，有人深深投入；有人追求結局，有人享受過程。

沒有哪一種比較好，也沒有哪一種才叫正確。

但或許，我們都曾在某一齣戲裡——看見過自己的影子。

所以，看劇是為了放鬆，還是為了走進另一個世界？

答案沒有那麼重要。重要的是，在那些故事裡，

我們是不是曾經，更靠近自己一點。