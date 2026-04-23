2026-04-23 16:16 女子漾／編輯許智捷
王大陸閃兵案燒穿台娛！13男星近況全曝光 有人市場賣菜脯、最慘月收歸零
王大陸涉閃兵案掀起台灣演藝圈連環風暴，從今年2月爆出涉嫌花錢找「閃兵集團」造假體檢結果逃避兵役後，案情持續擴大，至今已牽連超過20位藝人。其中包含王大陸、修杰楷、威廉、陳柏霖等多位一線男星，部分人已遭起訴，部分仍等待司法結果，演藝工作幾乎全面停擺，台娛版圖也因此受到重創。
王大陸：5部待播作品卡關 復出遙遙無期
王大陸因涉嫌違反《個人資料保護法》及兵役相關案件，成為整起事件的核心人物。新北地院日前一審判刑6月，可易科罰金，律師已表明將提出上訴。
他近年將事業重心放在中國大陸，目前仍有3部陸劇《在不安的世界安靜地活》、《信條》、《吉屋》，以及2部電影《無法饒恕》、《腹喜》待播。不過圈內人士透露，他目前沒有固定經紀合作，也未傳出明確復出規劃，短期內重返演藝圈機率不高。
修杰楷：全面停工半年 YouTube也停更
修杰楷去年爆出涉及閃兵案後，遭起訴求刑2年8月，工作全面停擺。
他經營的YouTube頻道至今已超過半年未更新，幾乎消失在大眾視線中。今年初出席資深藝人林光寧告別式時，被問及何時回歸演藝圈，他僅低調表示：「不知道耶，再一陣子吧，最近都先陪小孩。」
威廉：4個主持全丟 月收瞬間歸零
威廉原本手握4個主持節目，月收入一度高達50萬元，是圈內穩定收入代表。
閃兵風波爆發後，主持工作全數遭撤換，收入幾乎歸零。日前出席公益活動時，他坦言甚至考慮賣房或搬回台中老家，目前家庭經濟主要由妻子卓君澤支撐。
陳柏霖：婚事、公司都受影響 形象重創
陳柏霖過去以優質偶像形象深植人心，近年活躍於電影與實境節目，但涉案消息曝光後，形象明顯受創。
外傳他將不再主持《出去一下》新一季，原本與女友低調籌備的婚事也因此轉趨保守。雖然經紀人否認影業公司經營出狀況，但風波仍持續影響外界觀感。
薛仕凌：求刑偏重 《乩身》照常播出
薛仕凌遭新北地檢署具體求刑2年6月，檢方認為其態度不佳、耗費大量司法資源，因此求刑相對較重。
儘管參演作品《乩身》未刪減戲份，照常播出，演技也持續獲得肯定，但公開活動已全面停止，在司法結果出爐前，復出可能性極低。
陳向熙：拍戲途中被帶走 新劇直接換角
SpeXial成員Teddy陳向熙去年拍攝BL劇《向流星許願的我們》期間，在高雄飯店遭警方帶走，引發劇組震盪。
隨後角色火速遭撤換，改由初孟軒接替演出，且劇組認為陳向熙隱匿逃兵接演角色拍戲，有意思國際傳媒提告詐欺罪。
唐振剛：消失螢光幕 轉當健身教練維生
唐振剛去年在律師陪同下自首，隨後演藝事業全面停工。
在長期沒有收入來源的情況下，他目前透過朋友介紹，進入健身房擔任教練，生活重心已逐漸從演藝圈轉向圈外。
坤達：低調復工 團體活動全面受挫
坤達因閃兵案影響，個人演藝工作一度停擺，連帶所屬團體Energy多項演出計畫也被迫中斷。
包括音樂節、商演、尾牙與巡演活動接連取消，業界估算損失恐高達近億元。近期他已透過新節目《又離題了》低調復工，逐步恢復曝光。
書偉：發文認錯反省 至今仍無新工作消息
書偉同樣受到事件波及，不僅個人工作停滯，也讓團體Energy整體活動受到影響。
他今年1月曾透過社群發文，表示會好好反省自己並向外界致歉。不過至今仍未傳出新的工作安排，復出進度相對緩慢。
陳零九：活動全面喊停 歌曲也遭換人唱
陳零九涉案後，主持、商演以及五堅情團體活動全面暫停。
原本由他演唱的《如果我不曾見過太陽》片尾曲，正式上線版本也改由他人演唱，讓不少粉絲感到震驚。目前他僅偶爾透過社群分享創作動態。
陳大天：轉做幕後 還回市場幫忙賣菜脯
陳大天因案件遭外界批評，工作機會大幅減少。
目前多協助妻子處理IG影片剪輯、業配腳本與主持手卡等幕後工作，也會回木柵市場幫父親賣菜脯、送貨，生活模式與過去螢光幕前差異極大。
王子邱勝翊：官司接連纏身 偶像形象雪上加霜
邱勝翊原本就因與粿粿婚外情爭議備受關注，之後再捲入閃兵案，形象可說是連環重擊。
他坦承花33萬元處理兵役問題，遭依妨害兵役、偽造文書等罪移送新北地檢署，最終以50萬元交保。連續負面新聞讓復出之路更加困難。
唐禹哲：中國活動取消 人氣明顯受挫
唐禹哲近年將事業重心放在中國大陸，因偶像劇與綜藝節目累積不少人氣。
不過主動自首閃兵案後，迅速引發兩岸熱議。原本預告出席的杭州活動最後臨時取消，雖然仍照常飛往當地，但人氣與工作安排明顯受到衝擊。
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