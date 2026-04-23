2026-04-23 14:56 女子漾／編輯許智捷
IKEA太懂娃媽！限量「集娃娃包」開搶 迷你棉被＋小枕頭萌翻網：為娃衝一波！
近年「曬娃」風潮持續升溫，不少人出門都會帶上自己心愛的玩偶、公仔或娃娃拍照打卡，從包包吊飾到專屬穿搭，儀式感一個都不能少。看準這波可愛商機，IKEA即日起推出宜家卡卡友專屬「集娃娃包」集點活動，把經典寢具縮小成娃娃專屬外出包，讓收藏控和娃媽娃爸們都忍不住想衝一波。
IKEA推限量「集娃娃包」 把娃娃的小床直接帶出門
這次最吸睛的亮點，莫過於IKEA推出的限量造型娃包。設計靈感來自DOFTAKLEJA被套組，直接縮小變身成娃娃專屬被套組，裡頭附有可拆式枕頭和棉被，宛如替娃娃打造一張隨身小床，不管是IKEA經典玩偶，還是平常珍藏的角色娃娃，都能舒舒服服入住。
這款娃包不只可愛，實用度也相當高。背面特別設計卡套空間，除了能收納吊牌、小卡，也可以放入交通卡，掛在隨身包包上就能直接帶著走，日常通勤、外出拍照都很適合，完全打中現在年輕人最愛的「可愛又要有功能性」需求。
消費1元累積1點 家具、餐飲、線上購物都能集
想要把這款限量娃包帶回家，集點方式也不算複雜。只要先加入IKEA LINE官方帳號，並升級成為數位宜家卡會員，之後憑卡消費每1元就能累積1點。無論是在IKEA門市購買家具、家飾，還是到餐廳用餐，甚至是線上購物，都可以一起累積點數。
活動期間從2026年4月23日一路到8月16日，只要集滿1,000點，就可兌換限量造型娃包一個。對於平常本來就有逛IKEA習慣的人來說，等於是在日常消費中順便把可愛收藏一起帶回家。
集滿6,000點再拿300元抵用券 買萌物還能順便省一波
除了1,000點可以兌換娃包外，這次活動也同步祭出更高點數回饋。只要集滿6,000點，還可以再獲得300元家具家飾抵用券，等於不只把萌感十足的娃包帶回家，還能順便折抵居家用品，對卡友來說算是相當有感的加碼福利。
不過要注意的是，贈品數量有限，兌換完為止，實際活動時間與商品供應仍以各店公告為主。
IKEA「集娃娃包」活動資訊
活動期間：2026/4/23-2026/8/16
集滿1,000點即可兌換限量造型娃包*造型娃包不含玩偶
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