2026-04-23 12:51 女子漾／編輯王廷羽
DC宇宙首部恐怖鉅作！《蝙蝠俠》反派外傳《泥面人》前導預告曝光，高譚市反派黑化起源一次看
超級英雄電影看膩了嗎？DC宇宙帶來全新震撼彈！由DC工作室操刀的首部恐怖驚悚鉅作《泥面人》（Clayface）即將在今年10月強勢登陸大銀幕。這部全新類型的電影將帶領觀眾深入高譚市最黑暗的角落，驚悚的「臉皮融化」畫面一釋出就嚇壞不少粉絲，絕對挑戰你的膽量極限！
好萊塢新星的墮落之路，揭開「泥面人」黑化起源
《泥面人》有別於以往的英雄敘事，故事大膽聚焦於這位經典的高譚市反派角色。電影揭露了一名男子如何從原本嶄露頭角、星途備受看好的好萊塢耀眼新星，一步步淪為令人不寒而慄的復仇怪物。劇情不只充滿視覺上的恐怖衝擊，更深刻探討了身份認同的崩潰、人性的喪失，以及隱藏在腐蝕人心的愛與科學野心背後，那令人毛骨悚然的黑暗面。
堅強卡司陣容，新生代鮮肉化身復仇怪物
電影由曾執導過多部驚悚佳作的導演詹姆士瓦金斯（James Watkins）執導，並找來好萊塢年輕男星湯姆瑞斯哈里斯（Tom Rhys Harries）挑戰這位面容扭曲、內心極度複雜的反派角色。除了男主角不計形象的突破性演出，卡司陣容還集結了娜歐蜜艾基、大衛丹席克、麥克思明格拉、艾迪馬森等多位實力派演員同台飆戲，共同打造這場驚心動魄的飆戲饗宴。
鬼才團隊傾力打造，10月大銀幕驚悚鉅獻
《泥面人》不僅題材創新，幕後團隊更是大有來頭。故事構想來自恐怖大師麥可弗拉納根（Mike Flanagan），並由曾執導《蝙蝠俠》的麥特李維斯（Matt Reeves）、DC工作室總裁詹姆斯岡恩（James Gunn）和彼得薩弗蘭（Peter Safran）等人共同擔任製片，強大的創意團隊傾力合作，將以充滿壓迫感的攝影與頂尖的視覺特效，為觀眾帶來前所未有的DC恐怖體驗。
《泥面人》將於今年10月正式上映，喜歡暗黑驚悚題材的影迷們千萬別錯過！