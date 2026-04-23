這檔基金竟從1萬滾成48萬！報酬率飆4769% 網驚：根本買完忘記之術..。圖片來源：AI生成

最近一則網友分享意外掀起熱烈討論，一名網友在社群上透露，爸爸突然翻出一張多年前的基金對帳單，還一臉疑惑地問：「我到底買了什麼？」結果一打開，竟然是近年討論度超高的安聯投信「安聯台灣科技基金」，更驚人的是，報酬率竟高達4769%，讓原PO當場直呼：「嚇到吃手手，這是什麼概念？」

更讓人哭笑不得的是，爸爸當年投入的本金其實只有1萬元。雖然長期投資滾出了驚人的報酬，但原PO還是忍不住崩潰表示：「難過的是，成本只有10000。」一句話瞬間戳中無數網友，畢竟最讓人心痛的，往往不是賺得不夠多，而是當年買得不夠多。

一張舊對帳單，意外翻出「時間複利」的威力

原PO分享，爸爸只是隨手抽出一張舊對帳單，原本只是想確認自己以前到底買過什麼商品，沒想到竟挖出這張幾乎快被遺忘的基金紀錄。

對帳單上顯示，基金名稱為安聯台灣科技基金，交易類型為單筆申購，平均單位成本僅10元，總投資成本新台幣1萬元。截至2026年3月31日，基金淨值已來到486.98元，市價總值高達48萬6980元，投資損益達476,980元，投資報酬率更高達4769.80%。

這樣的數字幾乎讓所有人看了都忍不住倒吸一口氣。畢竟多數人還在為存款利率煩惱時，有人卻靠著一筆幾乎忘記的投資，讓1萬元慢慢長成將近50萬元。

網友也忍不住笑說：「這根本是傳說中的忍術：買完忘記之術。」這種「放著放著就長大」的故事，也讓不少人開始翻找爸媽的抽屜，懷疑家裡是不是也藏著一張財富密碼。

留言區瞬間變成大型羨慕現場

文章曝光後，留言區立刻炸鍋，不少人一邊羨慕、一邊懊悔。

有人驚呼：「這應該放20年以上了吧！」、「好狂，這隻基金成立的時候買的」、「瘋掉，這報酬率太神」、「千金難買早知道。」

也有人笑說：「運氣也是實力的一部分」、「還是很爽啊」、「這種才是真正的長期投資。」

最多人討論的，還是同一句：「重點根本不是哪一檔，是你能不能放20年不動。」

畢竟科技型基金本身波動就不小，很多人往往漲一點就想賣，跌一點就開始害怕。真正困難的，不是找到好標的，而是熬過那些最想下車的時刻。

不只4769%，網友曝：現在報酬率可能早就破6000%

更誇張的是，還有不少已經持有這檔基金的網友現身留言補充，表示這張對帳單其實還只是「3月底版本」。

有網友指出：「跟你報告一下，甚至只是3/31淨值486而已，截至今天（4/22）淨值670了！」

也有人直接算給大家看：「同一天把買台積電的錢拿來買這檔基金，截止今天報酬甚至翻倍超過，29萬 vs 66萬。」

另一位網友則分享自己的經驗：「這檔真的很猛，我定期定額28個月就獲利190趴。」還有人表示：「2月上車，已經37.71%，真的超香。」、「3/23進，今天已經26.8%。」

甚至有人直接留言：「已經變6000%了。」

這些留言讓整篇討論從原本的「羨慕別人爸爸」，一路變成大型基金交流現場，也讓更多人開始重新認識基金這項投資理財管道。