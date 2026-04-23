2026-04-23 11:47 女子漾／編輯王廷羽
逆行神話 EXID 回來了！5月合體降臨台北 TICC，演唱會票價、超狂「全員Hi-Bye」福利一次看！
各位LEGGO尖叫聲！韓國「逆行神話」人氣女團EXID睽違7年，終於正式宣布要以五人完整體重返台灣舞台啦！5月24日將在台北TICC帶來《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》，率智、LE、Hani、慧潾、正花五位女神強勢回歸，這絕對是今年必看的超感人重逢。這篇女子漾幫你把EXID台北演唱會的時間、售票資訊、粉絲福利到必聽歌單一次整理好，不管是準備搶票還是先暖身複習歌單，看這篇就夠！
文章目錄
EXID 是誰？從逆行神話到無可取代的傳奇女團！
EXID 是誰？從逆行神話到無可取代的傳奇女團！
EXID自出道以來憑藉著多首代表作風靡亞洲，尤其是當年那首紅遍大街小巷的〈Up & Down〉，不僅創造了韓國樂壇的「逆行神話」，更讓Hani成為百萬直拍始祖。自2019年成員們陸續選擇單飛不解散後，大家在戲劇、音樂劇、聲樂教授等各自領域都有亮眼表現。這次2026年大合體，不僅讓粉絲感動，成員們也超級期待，點名超級想念台灣的花生捲冰淇淋、火鍋和牛肉麵，準備用滿滿的熱情回報等待已久的台灣粉絲！
EXID《EXtra ID in TAIPEI》台北場資訊一次看
EXID《EXtra ID in TAIPEI》台北場資訊一次看
《2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI》演出日期：2026 年 05 月 24 日（日）18:30
演出地點：TICC 台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
票價區間：VIP區 NT$5,800／A區 NT$4,800／B區 NT$3,800／C區 NT$2,800／愛心席 NT$2,900
EXID演唱會超狂粉絲福利一次看！VIP區加碼全員Hi-Bye
EXID演唱會超狂粉絲福利一次看！VIP區加碼全員Hi-Bye
想和女神近距離接觸的粉絲注意啦！這次主辦單位祭出滿滿誠意，全區（包含C區2,800元）購票皆保證獲得官方海報與專屬小卡組，若購買VIP區（5,800元），除了直接享有「全員Hi-Bye」的獨家加碼福利外，還能參與限量70名的簽名海報及15名簽名拍立得抽獎。
此外，A區（4,800元）與B區（3,800元）的粉絲同樣也有機會抽中限量簽名海報與拍立得，只要在2026年5月7日23:59前完成購票且無退票紀錄，並至網銀國際影視官網完成活動登記，就能獲得上述專屬好康與抽獎資格，LEGGO們千萬別錯過這次難得的機會！
EXID 演唱會售票方式一次看
EXID 演唱會售票方式一次看
開賣時間：2026 年 04 月 18 日（六）11：00
售票平台：ibon 售票系統（網站及全台 7-11 門市機台同步開賣）
搶票小提醒：記得提前登入檢查 ibon 帳號狀態，確認密碼無誤、資料填寫完整並通過手機簡訊驗證。若第一時間沒搶到，務必鎖定開賣後1至2小時內的清票時間喔！
終於等到 EXID 回歸！必聽歌曲推薦
終於等到 EXID 回歸！必聽歌曲推薦
〈Up & Down〉
〈Ah Yeah〉
〈HOT PINK〉
〈DDD〉
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