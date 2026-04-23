2026-04-23 10:12 時尚品味生活誌
羅志祥現身台北大巨蛋站台 澤予堂推「五行茶包」讓中醫走入日常生活
19日週日下午，台北大巨蛋周邊充滿一股溫潤層次的草本香。中醫品牌「澤予堂」選址於此開設台北旗艦店，整體空間跳脫傳統診所印象，以近似藝廊的形式呈現，讓漢方文化不再距離感強烈，而是更貼近日常。活動當天，藝人羅志祥也到場支持，分享自己在高壓工作下，如何面對體態管理與生活節奏的調整，為現場增添不少關注度。
開幕的另一重點，是澤予堂團隊延伸推出的養生品牌「澤本良方」，以及首度亮相的「五行茶包」系列。這項產品由陳立哲院長領軍，攜手五位中醫師共同研發，試圖將診間中細緻而個別化的調理邏輯，轉化為更容易融入日常的形式。面對現代人「沒時間看診、更沒時間熬藥」的生活狀態，團隊以金、木、水、火、土五行理論為核心，設計出五款對應不同需求的茶飲配方。
五款茶包各自對應明確功能，也各自由專責醫師研發，延續「一品一醫」的概念：
— 金／提升活力：由盧宜伶醫師研發，針對疲憊與精神不濟族群設計，著重補充元氣與恢復狀態。
— 木／安穩好眠：由陳綿綿醫師負責，鎖定壓力型失眠與思緒過多問題，強調放鬆與入睡前的平衡。
— 水／代謝水氣：由張斯閔醫師研發，聚焦循環與代謝機能，回應久坐與作息不規律的生活型態。
— 火／女性調理：由張靜文醫師設計，從女性日常保養出發，著重內在調理與氣色改善。
— 土／排便順暢：由劉品盷醫師研發，關注腸胃機能與消化節奏，協助維持日常輕盈感。
從配方到比例，團隊經過多次測試與調整，希望在對應五行平衡的同時，也兼顧入口的接受度。相較於傳統中藥的濃苦印象，這系列茶飲更強調溫潤與回甘，讓「養生」不再是一件需要忍耐的事，而是可以持續的日常選擇。
產品之外，品牌在呈現形式上也有明顯企圖。不同於市面上多以細碎粉末為主的茶包，「澤本良方」選擇使用完整草本，並搭配透明三角立體茶包設計，讓紅棗、黃耆、黑豆等原料清晰可見。這樣的設計不僅是視覺呈現，更回應消費者對來源與品質透明度的關注，也試圖降低大眾對漢方「看不懂、難以信任」的距離感。
開幕現場亦設置手作茶包體驗區，參與者可親手將乾燥草本材料裝入茶包中，透過觸感與氣味重新認識這些原料。從視覺、嗅覺到實際操作，漢方不再只是診間中的專業知識，而被轉譯為一種可參與的生活體驗。試飲區的回饋也顯示，多數人對於茶飲的清香與甘甜感到意外，顛覆過往對中藥「苦、重」的既定印象。
五行茶包約5分鐘即可沖泡完成，無論是在辦公室午後，或是睡前放鬆時段，都能快速融入生活節奏。這樣的設計，反映出中醫養生逐漸從「治療導向」轉向「預防與日常管理」的趨勢。
「澤本良方」不只是產品線的延伸，更像是一種中醫文化的再詮釋：在保留理論與專業基礎的同時，透過包裝設計、體驗轉化與使用情境重塑，讓漢方從過去相對嚴肅的醫療場域，進入更輕盈、可持續的生活之中。當養生成為一種日常習慣，而非特定時刻的需求，中醫也正以另一種形式，被重新理解與使用。
官網：https://www.zevengoodays.com/
IG：https://www.instagram.com/zevengoodays/
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61583416453323&locale=zh_TW
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數