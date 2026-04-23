2026-04-23 10:08 享民頭條
想讓客廳秒變雜誌封面？這5款大型觀葉植物是裝潢神隊友！
編輯/李明真撰文
身為一個對生活品質有追求、對美感不妥協的現代女性，妳一定也發現了，家裡裝潢得再精緻，如果少了一抹綠意，總覺得少了那麼一點靈魂。但是，走進花市看著滿坑滿谷的綠色植物，妳是不是也常陷入選擇障礙？怕帶回家變「植物殺手」，更怕選錯品種讓家裡質感瞬間掉價。別擔心，今天小編幫妳精選5款自帶高級感的大型觀葉植物，讓妳家客廳不只透氣，還能直接變身網美攝影棚！
龜背芋：植物界的流量女王
如果妳是剛入門的植栽新手，選龜背芋不會出錯。它那獨特的裂葉設計，彷彿大自然親手剪出來的藝術品。把龜背芋往沙發旁邊一擺，那種北歐風、簡約風的氛圍感瞬間拉滿。記得偶爾幫它擦擦葉片，讓它維持油亮光澤，保證來家裡作客的朋友都會掏出手機幫它拍幾張獨照。
琴葉榕：自帶法式優雅的高級感
如果妳追求的是一種文藝、優雅，甚至帶點法式慵懶的氣息，那琴葉榕就是妳的命定植物。它的葉片像一把巨大的提琴，邊緣波浪般的起伏非常迷人。它那挺拔的身姿是妳家中最高級的軟裝。
天堂鳥：度假風情的絕佳演繹
想要一踏進家門就有種人在峇里島度假的感覺嗎？選天堂鳥就對了！它那葉片展現一種豪邁又熱情的生命力。天堂鳥的高度通常很有存在感，非常適合放在轉角或落地窗旁。只要有足夠的空間讓它的葉子伸展，妳家就是最時髦的度假飯店。
垂榕：溫柔空間的線條大師
如果妳覺得家裡的稜角太多，想要一點柔軟的感覺，不妨考慮垂榕。它的小葉片密密麻麻，垂墜下來的姿態非常優雅，能為空間增添一種靈動的層次感。垂榕非常擅長捕捉光影，當陽光穿過它的葉片灑在地板上時，那種碎裂的光影非常唯美。
橡皮樹：低調內斂的冷淡風代表
如果妳不喜歡太過張揚的造型，更偏愛深色系、沉穩的質感，那黑金剛橡皮樹會是妳的愛。它的葉片厚實、顏色深邃，帶有一種皮革般的高級質感，適合工業風或現代極簡風格的空間。
大型植物不只能提升居家格調，看著它們在妳的照顧下冒出新芽，那種療癒感是任何精品都無法取代的。現在就挑一盆最順眼的觀葉植物，讓妳的居家生活從此自帶美顏濾鏡吧！
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