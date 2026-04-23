住進新家卻越來越累？很多人忽略的，不是裝潢，而是空間的順序

谷帥臻老師：空間的順序(GPT製圖)

文：風水設計專家｜谷帥臻 設計學博士

■ 有些房子，看起來漂亮，但卻說不出哪裡卡。

裝潢很漂亮，光線剛剛好，家具一樣一樣精心挑過，朋友來訪都說，很有質感、很舒服。但住進去之後，卻慢慢出現一種說不上來的感覺。在家待久，反而更累。事情做不完，心也靜不下來。明明生活沒有出什麼問題，卻總覺得哪裡卡住。很多人第一時間會懷疑自己，是不是壓力太大，是不是想太多。但在實務經驗裡，我更常看到的情況是——問題不在「人」，而在「空間」。

■ 為什麼「風水設計介入的早晚」會差這麼多

多數人是在買房之後，甚至裝修完成之後，才開始注意到風水這件事。那時候再回頭看，會發現有些地方不太對，但已經很難像一開始那樣，輕鬆調整。不是不能改，而是付出修改的代價，會和當初新建時候完全不同。如果把一個家的形成過程拆開來看，選房的時候，決定了空間的基本條件。裝修的時候，確定了動線與生活的節奏。等到真正住進去，很多事情，其實已經開始在運作。這也是為什麼，有些人住得越來越穩，有些人卻會慢慢感到疲憊。差的不是努力，而是那些一開始沒有被看見的格局地雷。

■ 你有想過為什麼精心挑選家具，但卻沒正視風水這個隱形的環境設計？

很有意思的是，我們會花很多時間和金錢，去挑一張沙發、一盞燈、一張餐桌，卻很少有人在一開始就問自己：這個空間，長期會不會讓我過得更好？還是，只是先住進來再說。如果換一個角度看，風水其實不是一種儀式，也不是神秘的東西，而是一種理解空間的方式。它在做的，是幫助你在關鍵的時間點，做出更適合自己的選擇。

■ 如果你剛好看到這裡

也許不是剛好。有些人會在看房前看到，有些人在準備裝修時看到，也有些人，是住了一段時間之後才看到。有時候，那種說不上來的累，不是你不夠努力，而是你待的空間，沒有真正站在你這一邊。風水是一種對空間的判斷，以及在關鍵時刻，做出合適選擇的能力。你現在做的每一個決定，都在慢慢累積未來的生活狀態。

每一個風水決策介入的時間點，可以修正方式的都不一樣，但都還有可以調整的空間。而風水設計這件事，很現實：晚一點，代價通常就會多一點。

沒有哪一個時間點是「太晚」，但越早看見，選擇就越多。



