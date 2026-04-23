2026-04-23 09:40 司徒建銘
睽違3年個人專場回歸！pH-1本週六4/25重返Zepp 攜lIlBOI嗨翻舞台
韓國人氣嘻哈歌手pH-1睽違6年，於上週六（4/18）在首爾成功舉辦「2026 pH-1 Concert : HOUSE PARTY」專場演唱會，為苦等許久的歌迷帶來最火熱的嘻哈派對。在首爾演唱會上，pH-1展現了橫跨多元曲風的音樂實力，一連帶來多首經典熱門歌曲，包含〈MY B〉、〈SOAK IN BLUE〉以及〈DVD〉，更完美演繹與NMIXX海媛、白藝潾等多位音樂人合作的神曲如〈54321〉及〈Nerdy Love〉，讓全場粉絲為之瘋狂、齊聲合唱。
首爾場圓滿落幕後，pH-1馬不停蹄將這股派對熱度移師台北，定於本週六（4/25）晚間重返Zepp New Taipei。回顧去年10月隨H1GHR MUSIC家族來台暖身，pH-1游刃有餘的舞台魅力便讓人印象深刻；此次睽違3年再度以個人之姿登台，台灣歌迷將能完整感受他做為全方位音樂人的強大舞台統治力。
此次演出正值H1GHR MUSIC於近日推出全新廠牌合輯《PURPLE TAPE》，這張收錄 15 首全新曲目，集結pH-1、lIlBOI、BIG Naughty、Woodie Gochild等黃金陣容，展現出品牌不受框架侷限的音樂面貌。
為了讓台灣歌迷感受最原汁原味的派對氛圍，pH-1特別邀請在首爾場默契十足、且於新專輯中火花四射的《Show Me The Money 9》冠軍 lIlBOI 擔任嘉賓，勢必將為台灣粉絲帶來無與倫比的視聽饗宴。
資料提供：歐妮娛樂、H1GHR MUSIC
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