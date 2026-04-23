2026-04-23 09:34 女子漾／編輯ANDREA
古裝顏值天花板！網評「超適合演陸劇古裝」男演員TOP5，冠軍不意外的天選戰神！
近年來陸劇古裝題材持續霸屏，不論是仙氣飄飄的修仙大劇，還是權謀交織的虐戀情深，只要男主角一換上古裝，瞬間就能抓住所有人的眼球！不過，古裝造型非常考驗演員的五官比例與儀態，能把古裝穿出靈魂的男星可不多。這次整理近期討論度爆表、根據網路話題熱度精選出「超適合演陸劇古裝」的男演員TOP5！快來看看你的寶藏男主有沒有上榜吧！
TOP 5：肖戰
提到古裝男神，絕對不能漏掉肖戰！他的五官立體精緻，自帶一種清冷高貴的氣質。從過去的經典作品，到近期在待播劇《藏海傳》中挑戰權臣角色，他都能將人物的厚度完美詮釋。肖戰的古裝儀態極佳，一舉一動充滿世家公子的風範，加上那雙充滿故事的眼睛，讓人一不小心就會深陷在他的魅力之中！
TOP 4：成毅
成毅可以說是自帶「戰損美學」的古裝專業戶！無論是《蓮花樓》還是近期的《赴山海》，成毅的扮相總是帶著一絲破碎感，讓人看了超級心疼。他的打戲行雲流水，眼神戲更細膩入微，完美駕馭各種絕美卻帶點悲劇色彩的角色，穿起古裝來絕對是一大視覺享受。
TOP 3：丁禹兮
丁禹兮憑藉在《永夜星河》中病嬌腹黑的「慕聲」一角，成功讓無數少女心跟著淪陷！他的長相極具辨識度，濃眉大眼搭配古裝造型，散發出一種亦正亦邪的獨特吸引力。丁禹兮非常擅長處理極端性格的角色，那種狂放不羈加上對女主角的極致偏愛，真的會讓人忍不住想一集接著一集狂追。
TOP 2：羅雲熙
說到仙氣逼人，羅雲熙絕對榜上有名！他在新作《水龍吟》中駕馭了高難度的華麗造型，甚至連超難駕馭的粉色系古裝，都能穿出超凡脫俗的仙氣。羅雲熙的五官宛如從畫中走出來的人物，身段輕盈，吊鋼絲的動作更如舞蹈般優美。他的古裝扮相就是「絕美」兩個字，徹底把仙俠劇的夢幻感拉到最滿。
TOP 1：張凌赫
冠軍揭曉！近期以話題神劇《逐玉》徹底引爆話題的張凌赫，絕對是新生代中最具「將軍完成度」的古裝天菜！擁有優越身高與深邃五官，張凌赫換上古裝戰甲，完美展現出病嬌戰神那種極具侵略性的反差魅力。他不僅外型超級吸睛，更把角色瘋批又深情的特質演繹得淋漓盡致，這張臉完全就是為了古裝而生！
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