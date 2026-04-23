2026-04-23 08:50 司徒建銘
韓流男團DKZ五帥首次全到齊，宣布5/30來台舉辦FAN-CON！
韓國男團 DKZ 將於5月30日於台北WESTAR舉辦演唱會《2026 DKZ FAN-CON [THE DINNER] IN TAIPEI》，以「盛宴」為主題，象徵為粉絲dong-ari（官粉名）精心準備的一場特別相聚，透過多元互動設計，打造與粉絲近距離交流的沉浸式體驗。
除了活動資訊公開外，DKZ也同步釋出五位成員珉奎、勢泫、注沅、宰燦與起碩問候影片，親自向台北粉絲打招呼。影片中，成員不僅預告即將到來的FAN-CON，更帶領粉絲一同喊出象徵搶票成功的應援口號「票來票來馬上就來」，可愛又充滿記憶點的互動橋段，迅速在粉絲間引發討論，為即將到來的售票日增添話題。
首次以完整體來台的DKZ，五位成員珉奎、勢泫、注沅、宰燦與起碩訪問中分享對台北行的期待。首次造訪的勢泫表示，對台北充滿好奇，也聽聞粉絲熱情應援讓他更加期待；起碩則希望能與成員與粉絲一同留下美好回憶。而曾經來過台北的宰燦、珉奎與注沅，也推薦蛋炒飯、牛肉麵、大腸麵線與地瓜球等在地美食，展現對台北的熟悉與喜愛。被問到若一起逛夜市，誰最會吃時，成員幾乎一致點名珉奎，笑稱他是團內「最能吃的成員」；至於誰最會花錢，則出現不同答案，從喜歡購買可愛小物，到偏好收藏紀念商品，也展現出成員各自的個性與魅力。談及若有自由時間的行程安排，勢泫想體驗台北學生制服並拍攝街頭照片，珉奎則期待大啖市場與夜市美食，宰燦更表示希望能前往台北大巨蛋觀賞棒球比賽，親身感受台北球迷的熱情氛圍。
演出準備方面，注沅透露此次有許多歌曲是睽違已久再次排練，隊形調整花費不少時間，但一想到等待他們的dong-ari便更有動力；起碩則分享整個準備過程充滿笑聲，希望能為台北粉絲帶來難忘時光。對於本次演出亮點，注沅笑說已準備特別舞台，但堅持不劇透，「希望大家可以多多期待」，更進一步吊足粉絲胃口。最後，成員也向台北dong-ari傳達心意。勢泫表示將以精彩舞台回報長久等待，珉奎感謝能與粉絲相見的機會，宰燦期待與粉絲創造更多珍貴回憶，注沅更用中文甜喊「愛你們！」，起碩則承諾會以更好的表現與大家共度難忘時光。
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