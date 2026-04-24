屋頂的職人日常：我在光電案場之間，讀懂土地的溫柔與感傷

許多人熱衷爬山，追求的是在那汗水淋漓後的登高望遠。

沿途的花草、樹石皆有野趣，無論是拾階而上，或是踏在濕潤的土徑，那種「仁者樂山」的自得，是城市生活最奢侈的救贖。

我的「登山」日常，卻有些不同

我的山，是工廠的脊樑、是學校的頂端，是那一座座撐起未來能源的平整屋頂。每天，我與戶外爬梯為伍，雙手傳來的是金屬的冰冷或日曬後的熱燙。

這種直上直下的攀爬，雖然少了山林的芬芳，卻多了一份與現實對話的純粹。

在垂直的維度裡，遇見地景的詩意

當我跨越建築間的橋架，踏上那片開闊的屋頂時，視野瞬間從狹窄的梯間解放。微風拂面，眼前的世界猶如一張巨大的拼貼畫：魚塭的波光、交錯的農田、遠方的地平線與工業區的規律節奏，在腳下交織。

在那一刻，我彷彿成了一台定點空拍機。這種鳥瞰視角，讓我們習慣了低頭走路的人，重新學會如何仰望，如何從更高的高度去觀看這塊土地的脈絡。

一年多的差旅，是與土地的深度對談

回顧這一年多來的巡檢足跡，我走過海風帶鹹的沿海、綠意包覆的偏鄉、忙碌的廠房，以及肅穆的政府單位。每一處屋頂，其實都刻畫著一段土地的故事。

有感恩： 當看見綠色能源在偏遠角落紮根，為地方帶來重生的微光，心中總有一份踏實的溫暖。

當看見綠色能源在偏遠角落紮根，為地方帶來重生的微光，心中總有一份踏實的溫暖。 有訝異： 在那些不為人知的角落，看見自然與工業交融出的奇異美感，讓人驚嘆生命的韌性。

在那些不為人知的角落，看見自然與工業交融出的奇異美感，讓人驚嘆生命的韌性。 有感傷： 偶爾看見舊時代建築的頹圮，或是產業更迭後的荒廢，在那樣的高度看著時間的流逝，總讓人不禁心生感懷。

50 歲後的風景，不只是為了抵達

到了「五十歲的時區」，看風景的心境也變了。年輕時執著於快速抵達目的地，現在則學會在攀爬的過程中，感受每一陣吹來的風。

這些多元的屋頂風光，是我職涯中意外的收穫。接觸土地的故事，有時沈重、有時輕盈，但更多的是對未知的敬畏。在每一次下梯、踏回地面時，我帶走的不再只是查驗數據，而是一份對家鄉、對生活更深切的理解。

原來，最美的風景不一定在遠方的山頭，而是在你願意登高時，那片始終守候著你的、廣袤而溫柔的大地。