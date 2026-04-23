大廳裡的複調：在樂聲與煙火氣之間，尋得一場自給自足的靜謐

下午辦理入住手續時，櫃檯人員輕聲告知：今晚飯店大廳將有一場音樂演奏。那時的我，心頭還掛著白日旅途的塵囂，僅是禮貌性地微笑點頭。

待吃飽喝足，在飯店附近信步散步回來，推開沉重的大門，空氣中的流動感已截然不同。

我瞧見了兩位醉心於音樂的中年男子。他們並非那種趕場的樂手，而是帶著一種「氣定神閒」的姿態，優雅地演繹著手中的音符。

那份從容，是歲月淬鍊後的禮物，讓人在第一眼望去時，心跳就不自覺地慢了下來。

我默默選了一個不起眼的角落坐下。

眼前的低音大提琴（Double Bass）如一位寬厚的長者，拉奏出優美且深邃的伴奏旋律，那是音樂的基石，穩穩地托住了整座大廳的空氣；而另一雙飛快的手，則在鋼琴鍵盤上輕盈跳舞，彈奏出明亮的對話。

兩人在樂章間偶爾停下，低頭交流幾句意見，那模樣不知是為了選曲而討論，還是在修正規劃下一段即興的呼吸。

然而，優雅的風景旁總有現實的煙火。

大廳另一側坐著一對中年情侶，正吃著剛買回來的宵夜。或許是食物太過誘人，那種「允指回味」的動作與咀嚼聲，在靜謐的琴聲中顯得有些突兀且掃興。

公共開放空間本是自由之地，旁人的生活方式無從置喙，我心念一轉，起身避開，挪動到一個能讓聽覺純粹的位置。在成人的世界裡，我們無法要求環境完美，但我們永遠擁有「選擇角落」的自由。



重新坐定，我看著演奏者的神情。那種專注，彷彿已進入了另一個維度，在那裡，他們正與某位音樂大師隔空交流。

我不通樂理，亦不玩樂器，但在那樣的目光交會與旋律流轉中，心情竟也隨之沉靜下來。我看著他們，心中升起一份淡淡的羨慕。並非羨慕那高超的技藝，而是羨慕那種「能與自己對話」的能力。

這世上最可靠的療癒，莫過於擁有一項能抒發心情、調劑生活的愛好。當世界嘈雜時，只要撥動琴弦、敲擊鍵盤，或是提起筆桿，就能為自己築起一座無人干擾的堡壘。

那晚的大廳，音樂依舊流淌。

其實，生活不必隨處逢迎，只要能找到那個讓心安放的頻率，抒發與排解，其實靠自己就可以。