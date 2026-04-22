2026-04-22 22:00 巧比。針線包
下班車陣中的時光機：陶曉青與那段「興沖沖」的生命韌性
下班後的車陣中，收音機裡傳出的熟悉嗓音，往往比導航的提示聲更具撫慰力量。
陶曉青女士那辨識度極高的聲音，對許多人而言，不只是廣播節目的片頭，更是那段躲在被窩或埋首書堆時，連結世界的唯一窗口。
從當年的「民歌之母」到如今分享樂活心境的長者，她的人生下半場確實展現了一種從容的韌性。
這種「興沖沖」的生命力，或許正是對抗時光流逝與生活磨難的最佳解藥：
關於生命韌性的幾種轉身
- 情緒的節制與釋放： 她提到憂傷「夠了，就走出來」，這並非否定痛苦，而是一種對自我情緒的精準掌握。在經歷過疾病與陪伴家人的艱難後，選擇將重心轉向「有趣」的事，是對生命的一種溫柔慈悲。
- 「好玩」作為生活核心： 當社會習慣將高齡化與「照護」、「負擔」連結時，她提出的「不好玩的事我不肯做」，重新定義了銀髮生活的積極性。這不是任性，而是歷經滄桑後，學會篩選真正值得投入能量的事物。
- 持續的好奇心： 80歲依然保持對新事物的好奇，這種心理狀態往往比身體的鍛鍊更能延緩老化。
數位時代裡的老派共鳴
在串流媒體盛行的今天，偶然在車內廣播與老朋友般的聲音重逢，這種「共時性」的感動是演算法無法取代的。
聽著她聊往事，就像是在塞車的焦躁中，突然有人在耳邊遞上了一杯溫熱的茶，提醒我們即便在繁忙的日常裡，依然可以保有探索生活的興致。
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