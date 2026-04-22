2026-04-22 21:45 時尚品味生活誌
2026台灣人工智慧獎揭曉 FongAI應用方案獲服務貢獻獎肯定
由台灣人工智慧協會（TAIA）主辦之「AI Award 2026 Best Solution」近日公布得獎名單，建豐健康科技（FongAI）以「AI Safety Compliance」相關應用方案獲頒服務貢獻獎，顯示其在高齡健康與人工智慧應用整合上的發展成果，獲得評審團關注。
本次獲獎方案聚焦於高齡族群行動力評估情境，透過行動裝置（如智慧型手機或平板）進行影像擷取與分析，並參考國際常用之肢體功能評估指標（如SPPB，Short Physical Performance Battery）設計相關流程。整體操作時間約數分鐘，強調非接觸式使用情境，無須額外穿戴裝置，有助於提升於社區據點或照護場域導入之便利性。
該系統透過影像資料分析，提供包含下肢動作表現、步行狀態與平衡相關指標之觀察結果，作為現場人員進行健康管理或照護規劃時之參考依據。業者表示，此類工具主要定位於輔助評估與資料整理，實際應用仍需由專業人員綜合判斷。
根據業者提供資料，目前相關應用已於台灣多處社區與照護據點進行導入，並持續累積高齡族群行動力相關影像資料，作為後續系統優化與分析之基礎。企業指出，資料蒐集與使用皆依相關規範進行，並持續強化資料管理機制。
在國際發展方面，該方案已於新加坡及日本展開應用合作，並依當地需求進行調整與測試，作為跨場域導入之初步實踐。業者表示，未來將持續關注不同市場在高齡照護與健康管理上的應用情境，評估技術發展方向。
台灣人工智慧協會表示，本屆評選重點之一在於觀察人工智慧技術於實際場域之應用潛力，以及其在社會需求面向的整合表現。評審團認為，該類型應用在高齡社會情境中具備一定發展空間，未來仍有待更多實務驗證與跨領域合作。
建豐健康科技指出，2026年將持續推動技術優化與國際合作布局，並規劃透過多元合作模式，串聯醫療、照護與社區場域之應用需求。公司同時強調，相關技術定位為輔助工具，未來將持續依各地法規與市場需求進行調整。
此次獲獎反映台灣人工智慧應用於高齡健康領域之發展趨勢，亦顯示相關技術正逐步從研發走向多元場域測試與應用階段。
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