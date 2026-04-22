2026-04-22 20:55 唐蘋想很多
好劇推薦—陸劇《玫瑰叢生》描述四個不同愛情的課題
《玫瑰叢生》改編大陸超人氣網漫，描述四個好兄弟面對各自的愛情課題，是少數以男性角度解析愛情，劇情非常有深度，特別是哥兒們之間互虧的幹話是全劇的笑點。
男主角小貝（劉宇寧飾）陰錯陽差邂逅虛擬職業「愛情鑑情師」李曉兮（王子文飾），她專門替委託人測試男性對婚姻與愛情的忠誠度，過程中與小貝逐漸動了真情，卻因「信任」考驗彼此，兩人的感情讓人深刻體悟，在愛情裡「信任」是如此脆弱。
其它兄弟有面臨「女強男弱」的婚姻課題，還探討男女不能有純友誼嗎？面臨伴侶不想婚的困境、被騙當小三的難處等，劇情中常常男女對話討論愛情觀點，因而金句連發句句戳心，是一部教科書級的愛情劇。
《玫瑰叢生》每段關係就像穿梭在玫瑰叢中，美麗浪漫卻暗藏荊棘，拍攝手法常用舞台劇的方式呈現內心疑問，視覺效果深具藝術與意境，唯美的鏡頭讓觀眾對現代感情課題的省思，非常好看的劇，推薦給大家。
播出平台：WeTV，共26集
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#陸劇 #玫瑰叢生#劉宇寧 #愛情劇
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