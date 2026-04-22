2026-04-22 19:57 女子漾／編輯王廷羽
2026陸劇神仙打架！8部待播陸劇片單：張凌赫《這一秒過火》、成毅《兩京十五日》都令人期待
還沉浸在《逐玉》的餘溫中出不來嗎？別擔心劇荒，接下來的待播陸劇可是真正的「神仙打架」！從極致拉扯的民國虐戀、高能反轉的古裝權謀，到從校服走到婚紗的甜寵愛戀，這波新劇卡司陣容與劇情設定都全面升級。女子漾特別幫大家整理了 8 部呼聲極高、顏值與演技雙在線的待播陸劇片單，你最期待哪一部呢？
文章目錄
2026待播陸劇1. 《兩京十五日》
主演： 成毅、林更新、姜珮瑤
《兩京十五日》劇情簡介
故事背景設定在明朝洪熙元年，太子朱瞻基在南京險遭暗殺，同時又接獲皇帝病危的噩耗，大明政局瞬間瀕臨失控，為了穩住天下，他必須在極限的十五天內，與小捕快、女醫及小官組成臨時同盟，展開一場跨越兩千多里、從南京奔襲回北京的生死逃亡。沿途水牢危機、官場陰謀與追殺接連上演，這不只是一場保命之旅，更是太子蛻變為真正帝王的殘酷試煉。
2026待播陸劇2. 《天才女友》
主演： 胡一天、田曦薇
《天才女友》劇情簡介
改編自素光同同名小說，故事圍繞直率聰明、卻在人際關係中顯得格格不入的天才少女林知夏（田曦薇 飾），以及外向開朗、成績優異的學霸竹馬江逾白（胡一天 飾）展開，兩人從年少時期成為同桌開始，最初總是互看不順眼、拌嘴不斷，卻也在一次次相處中逐漸理解彼此，成為對方學業路上與生活裡最可靠的陪伴，隨著時間推進，林知夏與江逾白一起經歷升學壓力、家庭變故與青春成長中的不安，也在彼此扶持中慢慢確認心意。
2026待播陸劇3. 《雀骨》
主演： 侯明昊、艾米、王以綸
《雀骨》劇情簡介
揹負弒君污名的靖安王府世子蕭無衣（侯明昊 飾），與因家族利益被迫出嫁的太傅之女謝嘉魚（艾米 飾），展開了一場各懷鬼胎的「契約婚姻」。隨著朝堂暗流湧動與王府陰謀浮現，兩人被迫從相互猜忌走向並肩作戰，在破解機關殺局與權力鬥爭中，他們的關係逐漸由利用轉為深厚的信任與依賴，演繹一段高反轉又極度虐心的古裝權謀愛情。
2026待播陸劇4. 《佳偶天成》
主演： 任嘉倫、王鶴潤
《佳偶天成》劇情簡介
改編自十四郎同名小說的古裝仙俠巨作，主打「先婚後愛」與極致的宿命救贖，戰鬼族遺孤陸千喬背負著「五不全」的殘酷詛咒，必須經歷換皮、肉、血、骨、心之痛才能轉生為正常人。為了度過劫難，他與天生帶有「剋夫」命格的修仙少女辛湄意外締結了靈契婚。兩人從最初的各懷目的、利益結盟，在共同經歷劫難與各方勢力追剿的生死關頭中，逐漸發展出深厚的信任與生死相許的愛情。
2026待播陸劇5. 《這一秒過火》
主演： 張凌赫、王楚然
《這一秒過火》劇情簡介
以動盪不安的民國時期為背景，上演一段家族權謀與情感交織的高張力虐戀，性格冷冽克制的軍閥世家之子慕容清嶧（張凌赫 飾），被平凡少女任素素（王楚然 飾）意外救下，命運就此綁定。兩人歷經誤會與命運捉弄，任素素甚至一度假死，當她再度現身時，身分竟成了男方的「準大嫂」！在禁忌關係與錯位身世的推波助瀾下，愛恨交織的情感即將燒到無法收拾。
2026待播陸劇6. 《折月亮》
主演： 林一、盧昱曉
《折月亮》劇情簡介
改編自作者竹已「南蕪三部曲」的壓軸之作，帶有社交恐懼的女孩雲厘考入南蕪讀研究所，重逢了高中時期暗戀的天才少年傅識則（林一 飾），雲厘（盧昱曉 飾）勇敢主動追愛，融化了外冷內熱的傅識則，兩人展開一段高甜戀情。然而成長背景的差異讓他們暫時走向分離。分開後兩人各自面對人生課題與創傷，當再次相遇時，這段愛情昇華為更加成熟的理解與修復。
2026待播陸劇7. 《南部檔案》
主演： 張新成、丁禹兮、姜珮瑤
《南部檔案》劇情簡介
故事拉回民國初年的南洋海域，神祕組織「南部檔案館」的探員搭檔張海鹽（張新成 飾）與張海蝦（丁禹兮 飾），奉命調查一樁離奇的「水鬼望鄉」命案，隨著調查深入，線索指向一艘神祕巨船「南安號」，兩人發現案件背後竟牽扯軍閥企圖散播瘟疫與獵殺特定族群的駭人陰謀。
2026待播陸劇8. 《一甌春》
主演： 許凱、周也
《一甌春》劇情簡介
背景設定在南宋錢塘，年少喪母流落街頭的謝清圓，與家道中落的沈潤，在最落魄時以「一文錢」許下諾言，多年後重逢，謝清圓已是帶著復仇之心歸來的千金，而沈潤則成了捲入錢塘貪腐案的朝廷重臣。兩人在宅鬥與權謀的交錯中，從最初的試探利用，逐漸變成生死與共的查案搭檔，是一段在亂世中共同改變命運的壯闊愛情故事。
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