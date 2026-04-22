2026-04-22 18:13 女子漾／編輯王廷羽
《真人快打 II》狂打20場死鬥！真田廣之、淺野忠信回歸，2公尺巨獸反派壓迫感爆棚
最受玩家與影迷期待的遊戲改編電影續作《真人快打 II》即將殺回大銀幕！繼2021年《真人快打》成功還原遊戲血腥暴力美學後，續集不只原班團隊回歸，更找來《黑袍糾察隊》男星卡爾厄本首度參戰，與真田廣之、淺野忠信同場開打。這篇女子漾整理《真人快打 II》五大看點，開打前先來看看這次續集到底有多瘋！
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看點1.《黑袍糾察隊》卡爾厄本戰，強尼凱吉終於登場
看點1.《黑袍糾察隊》卡爾厄本戰，強尼凱吉終於登場
這次最受矚目的新角色，就是由《黑袍糾察隊》男星卡爾厄本飾演的強尼凱吉，熟悉遊戲的玩家都知道，強尼凱吉是《真人快打》系列中極具代表性的角色，原本是帶有明星光環的武打演員，個性自戀、嘴砲又浮誇，但真正打起來一點都不手軟。
首集電影沒有讓強尼凱吉正式登場，曾讓不少粉絲大喊可惜，如今續集終於補上這位人氣角色，也讓故事多了更強烈的娛樂圈反差感。從銀幕上的動作明星，到被捲入真正會流血、會喪命的殘酷錦標賽，卡爾厄本能不能把強尼凱吉那種「很鬧但很能打」的魅力演出來，絕對是粉絲最期待的焦點之一。
看點2.真田廣之魔蠍回歸，復仇線更加黑暗
看點2.真田廣之魔蠍回歸，復仇線更加黑暗
真田廣之在首集中飾演波佐治半藏／魔蠍，開場復仇戲曾被許多影迷視為全片最有記憶點的橋段之一，這次他再度回歸《真人快打 II》，也讓魔蠍這條充滿血仇、死亡與重生的角色線延續發酵。
魔蠍之所以迷人，不只是因為招式經典，更因為他身上帶著強烈的悲劇感，從家族慘遭屠戮，到死後化為復仇戰士，他的每一次出手都不只是格鬥，而是帶著壓抑多年的怒火。續集若能把魔蠍的黑暗復仇與錦標賽主線結合，勢必會成為全片最有情緒重量的戰鬥段落。
看點3.淺野忠信再演雷電大人，18位角色同場混戰
看點3.淺野忠信再演雷電大人，18位角色同場混戰
除了真田廣之，淺野忠信也回歸飾演雷電大人，繼續在地球界戰士之間扮演關鍵引導者。這次續集最大亮點之一，就是角色規模大幅擴編，將有18位核心人物登上大銀幕，讓整部片更接近玩家熟悉的「選角畫面成真」。
看點4.全片20場武打戲，平均每6分鐘就開打一場
看點4.全片20場武打戲，平均每6分鐘就開打一場
如果你看《真人快打》就是想看角色開打，那《真人快打 II》這次很可能會讓你看得過癮！製片人E．班尼特沃爾許透露，全片約2小時片長中，安排了多達20場武打戲，換算下來幾乎每6分鐘就有一場決鬥。
為了讓動作場面不只是單純堆疊暴力，製作團隊將特技訓練期延長至5個月，從動作拆解、招式設計、攝影調度到技術測試都反覆打磨，這也代表續集要挑戰的不是「打很多」而已，而是每一場都要打得有記憶點。
看點5. 2公尺巨獸反派紹康登場，壓迫感滿滿
看點5. 2公尺巨獸反派紹康登場，壓迫感滿滿
這次最大反派「紹康」由身高超過2公尺的馬汀福特飾演，紹康在《真人快打》系列中是極具代表性的暴君級角色，光是外型就必須讓人感受到壓倒性的威脅感，而馬汀福特壯碩高大的身形，幾乎就是把這個角色「真人化」搬上大銀幕。導演賽門麥奎德也形容，馬汀福特的存在感就像一面高牆，帶來無法忽視的壓迫感，當紹康站上戰場，觀眾要感受到的不只是「他很壞」，而是「地球界真的可能會被打爆」的危機感。
《真人快打 II》以IMAX®特製拍攝，將於5月7日(週四) 2D · IMAX · 4DX · Atmos · Dolby Cinema · ScreenX同步上映同步上映。
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