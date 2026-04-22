《屍咒還魂》恐怖設定太毛！姑丈死而復生、墓土咒術反噬，印尼靈異故事改編登台。圖片來源：官方提供

印尼恐怖電影近年在亞洲影壇殺出高討論度，從民間傳說、家族禁忌到社群靈異故事改編，都成為影迷心中的「不敢看又想看」類型片清單。即將於4月30日在台上映的電影《屍咒還魂》，便改編自印尼網路作家 @SimpleMan 的靈異短篇故事，故事從一對姊妹返鄉探親開始，卻在老宅中親眼目睹垂死姑丈死而復生，童年深埋的恐怖家族記憶也跟著浮上檯面。

圖片來源：官方提供

這不只是一部單純嚇人的鬼片，更把爪哇民間傳說、家族詛咒與姊妹羈絆揉進故事裡。當死亡不再是終點，當親人變成最可怕的存在，所謂的返鄉，反而成了一場無法逃離的招魂儀式。

圖片來源：官方提供

《屍咒還魂》改編自印尼百萬追蹤靈異作家故事

《屍咒還魂》原作來自印尼網路作家 @SimpleMan，他過去因現象級恐怖故事《鬼舞村》在社群媒體爆紅，該作於2022年被改編成電影後，成功吸引超過一千萬名觀眾，在印尼當地寫下驚人成績，也讓東南亞恐怖電影熱度再度被推向高峰。

圖片來源：官方提供

隨著《鬼舞村》成功後，@SimpleMan 的其他恐怖作品也陸續被翻拍成電影，掀起一波「網路靈異故事影像化」風潮。而《屍咒還魂》則是第四部改編自他作品的電影。更特別的是，這次原作故事連載尚未完結，電影版劇情將如何推進，也讓原本追故事的忠實讀者格外好奇。

姊妹返鄉探親，卻撞見姑丈死而復生

電影故事聚焦在哈妮芙與伊絲蒂這對姊妹。兩人接獲姑丈病危通知後，急忙回到爪哇老宅，原以為只是一次沉重的返鄉探親，沒想到卻發現事情遠比想像中詭異。

圖片來源：官方提供

已被宣告死亡的姑丈，竟然多次死而復生。更可怕的是，他的鬼魂會在爪哇民間傳說中的「索洛普」時刻出沒。所謂「索洛普」，指的是日落之時，陰陽兩界的界線變得極為薄弱，陰間亡魂在此時力量增強，能夠自由遊走於陽界。

圖片來源：官方提供

從姑丈的異狀開始，哈妮芙被迫重新面對這個受詛咒的家庭。父母過去如同中邪般相繼死亡，久病的姑姑也早已下落不明，不知是生是死。那些被壓進童年深處的記憶，也隨著老宅裡的死亡氣息，一點一點被喚醒。

圖片來源：官方提供

床下紅皮書揭開邪惡咒術，墓土成為最毛關鍵

隨著姊妹倆一步步追查真相，她們在姑丈床下發現一本紅皮書，書中記載著一種邪惡咒術。施咒之人在齋戒期間不得飲食，唯一能吃的東西，竟是墓地裡的墳土。

圖片來源：官方提供

這個設定也成為《屍咒還魂》最讓人頭皮發麻的核心之一。墳墓中的亡魂會協助施咒之人完成願望，但若施咒者未能完成四十天齋戒，亡魂便會反噬，直到施咒之人死亡為止。

圖片來源：官方提供

片中也出現母親與姑姑因詛咒影響，狂吐大量亡靈墳土的驚悚畫面，把家族詛咒拍得既具民俗感，又充滿生理不適的恐怖衝擊。對喜歡「民間禁忌系恐怖片」的觀眾來說，這種從土地、墳墓、血緣一路延伸出來的恐怖感，絕對很有記憶點。

《屍咒還魂》於4月30日在台上映