2026-04-22 15:30 女子漾／編輯周意軒
柯震東被問舒華緋聞不閃躲！認「有另一半也不公開」被問王大陸判刑驚訝：尊重司法
男星柯震東今（22）日出席 PALLADIUM品牌活動，原本是分享日常穿搭與生活習慣，沒想到話題仍繞回近日與(G)I-DLE成員舒華傳出的緋聞。面對媒體追問，柯震東也正面回應，坦言自己看到新聞時「跟大家一樣意外」，並表示若每一個傳言都要回應，恐怕永遠回應不完。柯震東近期被傳出與舒華秘戀，引發網友熱議，對此他表示，公司第一時間已經做出回應，自己也覺得整件事相當莫名其妙，「我們也沒聽過那麼莫名其妙的事情，所以不方便回應。」他認為，這類沒有根據的傳言大家聽聽就好，沒有必要過度放大。
柯震東否認與舒華私下聯繫：基本上沒有
被問到私下是否與舒華仍有聯絡，柯震東也直接回應「基本上沒有」，再次撇清外界揣測。緋聞傳出後，他也遭到部分網友攻擊，不過柯震東並未表現出委屈，反而淡定表示現在是言論自由的時代，「怎麼講都可以。」至於目前感情狀態，柯震東表示自己抱持順其自然的態度，「來了就來、走了就走。」但他也強調，現階段生活重心幾乎都放在工作上，身邊並沒有正在發展的對象。
認了如果戀愛也不公開：現在都在家看劇本
柯震東透露，自己最近很少出門，大多時間都待在家裡看劇本，也會和編劇討論一些創作靈感。他笑說目前生活幾乎「完全都是在工作」，因此外界傳出的感情消息，對他來說也有些突然。不過被問到未來若真的有另一半，是否會選擇公開戀情，柯震東則明確表示不會想公開。這句話也讓外界對他的感情觀更加好奇，畢竟他過去感情世界一直備受關注，如今面對緋聞，他選擇以低調、順其自然的方式回應。
熱愛走路想挑戰朝聖者之路
除了感情話題，柯震東也在活動中分享自己的生活習慣。他表示自己其實很喜歡走路，日常穿搭也偏好舒適、機能性強的風格，過去最高紀錄曾一天走到3、4萬步。他也透露，明年有機會想報名挑戰為期30天的「朝聖者之路」，希望透過長時間步行，體驗不一樣的旅程與生活節奏。從穿搭到旅行計畫，都能看出柯震東私下相當重視自在與舒適感。
被問王大陸判刑傻眼：尊重司法
同場活動中，柯震東也被問到好友王大陸因違法取得他人個資，一審遭判6個月有期徒刑、得易科罰金一事。聽到消息時，柯震東明顯有些驚訝，第一時間反問：「什麼？我也不知道。」由於事發突然，柯震東表示自己並不了解詳細狀況，因此不方便代替當事人發言，只能尊重司法，「後續怎樣看他自己，我無法幫他回答任何事情。」不過他也透露，兩人目前仍有保持聯絡，兄弟情並未因此受到影響。
對朱軒洋復合傳聞不多談
另外，曾與柯震東合作電影《黑的教育》的朱軒洋，近日也傳出與吳卓源復合、甚至同居的消息。對此柯震東表示，他和朱軒洋都屬於比較慢熟的個性，當初在作品宣傳期結束後，兩人聯絡也相對變少，因此對於對方的感情狀態並不清楚。從舒華緋聞、王大陸判刑到朱軒洋復合傳聞，柯震東今日出席活動幾乎被問遍近期娛樂圈熱議話題。他雖然多次強調自己不是當事人，無法代替他人回應，但面對外界關注仍保持平靜態度，也讓這場品牌活動意外成為一場「柯震東近況總整理」。