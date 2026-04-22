直接問別人月薪很沒禮貌嗎？網掀兩派論戰：不是不能聊，是看你怎麼問。圖片來源：pexels

「直接問別人月薪多少，真的很沒禮貌嗎？」近日有網友在社群拋出這個問題，意外引發熱烈討論。對許多人來說，薪水是高度私人的資訊，牽涉工作能力、生活狀態與自我價值感，被不熟的人突然追問，難免會有被冒犯的感覺。

不過也有人認為，薪資透明其實有助於了解產業行情，甚至能幫助求職者避免被低薪剝削，關鍵不在於「能不能問」，而是問的人、場合與動機。

問月薪為什麼容易踩雷？網友：感受真的很不舒服

不少網友認為，直接詢問薪水確實容易讓人不舒服。有網友分享，自己曾在受訓後搭計程車回家，司機聊天時得知她的工作性質後，開始不斷追問「薪水多少」、「是不是很高」、「是不是很好賺」，讓她當下感到相當不自在，直言「感受真的很不舒服」。

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也有人直接表示「超級沒禮貌」、「賺多少關你屁事」、「聰明人知道什麼話該說，什麼話不該說」，認為薪資話題不是不能談，而是必須看關係、場合與對方是否願意分享。尤其當對方並非出於職涯交流，而是帶著比較、打探、評價的心態時，就很容易讓人產生防衛感。

也有人不介意：不同工作互相交流，搞不好能轉行

不過，另一派網友則認為，問薪水不一定就是沒禮貌。有留言表示「還好，不同工作互相交流而已，搞不好我就轉行了」，認為薪資資訊本來就有參考價值，如果大家都不談，反而容易讓市場資訊不透明。

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也有人用幽默方式化解尷尬，有人說自己會回「100萬」，也有人笑稱「沒收過薪水，只有發出去過」，甚至有人直接報出數字。這些回應也反映出，對某些人來說，薪水話題不是禁忌，只要氣氛自然、對方沒有惡意，其實未必需要過度敏感。

真正讓人不爽的是雙標：你問我可以，我問你就臭臉

討論中也有網友點出最讓人反感的狀況，就是「雙標」。有人分享，曾遇過對方主動詢問自己的薪水，自己回答後反問對方，對方卻立刻臭臉，讓她直呼這種人很怪，「自己不喜歡被問，就不要問別人」。

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這類情境之所以容易引發不滿，是因為它不是單純的薪資交流，而像是一種單方面打探。當一個人只想知道別人的收入，卻不願意揭露自己的狀況，雙方關係就會失衡，也容易讓被問的人感到被消費、被比較。

問薪水不是絕對禁忌 要先看3件事

從網友反應來看，「問月薪」之所以敏感，並不是因為薪水永遠不能聊，而是這個問題背後太容易牽涉比較與評價。若真的想了解產業行情，與其劈頭就問「你月薪多少」，不如換成更舒服的問法。

例如可以先說明自己的目的：「我最近想了解這個產業的薪資範圍，方便問一下大概落在哪個區間嗎？」或是改問「這份工作新人大概行情是多少？」比起直接追問個人收入，這樣的說法更像職涯交流，也比較不會讓對方有壓力。

簡單來說，薪資不是不能談，而是要做到三件事：

1.交情夠不夠

2.場合適不適合

3.對方有選擇不回答的空間

當問題問得太突然、太私密、太像打探，即使本意只是好奇，也可能讓對方覺得被冒犯。