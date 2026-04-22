致敬搖滾女聲前輩！Avril Lavigne 為電影獻聲翻唱 Alanis Morissette！

via Rolling Stone

Hi there，在上週時，去年就搶先在 TIFF (多倫多電影節) 獲得媒體正面評價的浪漫喜劇電影《Mile End Kicks》(2026) 上映了！隨之而來的還有電影中的原聲帶歌曲，對於這部電影的原聲帶在一開始我並沒有太過期待，因為官方事先沒有進行關於這方面的宣傳，同時也放出消息會有什麼豪華陣容或大動作，沒想到在陸續釋出原聲帶歌曲時，出現了很引人矚目的陣容、也就是Avril Lavigne翻唱Alanis Morissette的經典歌曲〈Ironic〉(1995)，這一波讓粉絲們讚嘆的聯動實在非常驚喜啊！

首先，Alanis 的這首〈Ironic〉是他的代表作之一，也是他截至目前在 Billboard Hot 100 上排名最高的歌曲，對廣大的粉絲來說這絕對是非常重要的一首歌。而同為加拿大搖滾女聲的後輩 Avril ，儘管在商業成績上已經是超過 Alanis 了，但不能否認前輩的九點歌曲在歌迷心中的份量，更有趣的是其實兩人曾經在2005年時合唱過這首歌，當時在 House Of Blues 上 Alanis 邀請了 Avril 合唱，當時作為加拿大兩顆閃耀的搖滾星星，這一場演出也引發了不小的話題，因此這次請到 Avril 翻唱〈Ironic〉是再適合不過了。

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〈Ironic〉是一首典型的抒情搖滾歌曲，從主歌的鋪墊及情緒醞釀、到副歌的爆發及情緒宣洩，原唱 Alanis 的詮釋已經非常地深入人心，而 Avril 這次的翻唱保留了大致相同的編排和情感表現，並且在聲音方面也用用差不多的清澈感去演繹，不過在這樣多種元素都相似的情況下，依舊能夠讓人輕易地辨認出這就是 Avril 的歌聲及特色，在原唱的基礎上再加進了自己的風格，這樣的表達確實是非常成功的翻唱範例，真不愧是同樣在樂壇佔有一席之地的標誌性歌手。

老實說我自己在 Alanis 當初的專輯中，並不是最喜歡這首〈Ironic〉，而是另一首情緒更加激昂一些的〈You Oughta Know〉(1995)。然而這次 Avril 的翻唱又讓我重新複習了〈Ironic〉，有種隨著年紀漸長才能聽懂的一些新感觸，或許在年少時期對於這樣的一首歌，只會覺得是種理所當然地描寫，但因為經歷、閱歷豐富了起來，這種感受生活並且又能夠以幽默心態去表達出來，確實是首非常值得令人玩味的歌曲。

via People

因為是翻唱的歌曲所以並沒有 MV，甚至可能因為也沒有打算大力地推廣原聲帶，所以也只是上傳了音檔，就連用電影片段去剪輯或是製作歌詞版影片也沒有，這倒是這次翻唱曲的小小遺憾。不過也推薦大家可以去看看 Alanis 原版的 MV，在 Avril 翻唱沒有做出太大改動的情況下，其實也很能夠感受到相同的氣氛，不過在這樣的替代之下，也很期待 Avril 是否有再次現場演唱這首歌的機會呢？

Avril Lavigne 近期沉潛了一段時間，從去年和 Bon Jovi 的最新合作曲〈Living In Paradise〉(2025) 到這次翻唱〈Ironic〉，已經過去了近半年，中間也頂多露面了三、四次，就連社群平台也鮮少更新，讓人不免猜測他正在準備一波盛大的計畫呢！要不是這次電影《Mile End Kicks》原聲帶的緣故，或許還要更久才會聽到他的歌聲呢，希望就像粉絲們所期盼的一樣，他的沉寂是為了給大家更大的驚喜！

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🎧〈Ironic〉官方收聽連結：sumerian.lnk.to/ironic

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