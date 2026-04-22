外遇發生之前，妳的直覺其實早就知道了——只是沒有人告訴妳！

谷帥臻老師(Gemini製圖)





—文：風水命理專家 谷帥臻博士

台灣每年離婚對數超過五萬對， 外遇長年是最主要的原因之一。那段關係出了問題之後， 回頭去看， 才發現那些跡象早就在那裡。那個眼神，那個距離， 那些回家越來越晚的夜晚， 那些解釋得太清楚、 反而讓人更不安的話。不是多心， 是直覺，其實很早就知道了。只是，不敢相信。

社會對這件事的討論從來沒有停過—— 法律該怎麼判、道德該怎麼看、 受害的一方該怎麼自保。但有一個問題，幾乎沒有人認真問過：在外遇發生之前， 這段關係裡，到底發生了什麼？

■ 外遇，是諮詢中最頻繁的個案型態

來的人，有懷疑伴侶的、 有已經確認的、 有正在決定要不要離婚的。每一個人坐下來的樣子， 都幾乎帶著同一種自責——感情裡最深的傷， 從來不是背叛本身， 而是那個 「我怎麼沒有早一點看見」的自責。很多人來問的第一個問題是： 「對方到底有沒有外遇？」但這個問題問錯了。更值得問的是——你們這段關係的能量結構， 從什麼時候開始，出了問題？

■ 八字不是測謊機，但它看得見關係的結構

在八字的命理框架裡， 一段婚姻的本質， 不只是兩個人有沒有緣分， 而是兩個人的能量， 是互相補充，還是互相消耗。是越在一起越有力量， 還是越在一起， 兩個人都越來越空。外遇很少是一個突然的決定， 更多時候是一個長期累積的時機。感情出現危機， 往往在某一個特定的時間節點， 命盤裡的能量結構發生了變化， 原本壓著的東西，開始鬆動。

■ 她帶著十年的命盤記錄前來，說只想知道真相

有一位太太， 在確認先生外遇之後， 撐了將近兩年才來諮詢。坐下來的第一句話是：「老師，我不是要來問他有沒有外遇， 我已經知道了。 我只是想知道—— 這是我的命嗎？」翻開她的命盤， 安靜看了一會兒。她夫妻宮的能量， 在三十八歲那年開始的大運裡， 受到了強烈的衝擊。那一年， 正好是他們婚姻開始出現裂縫的時候。

她問：「所以這是命中注定的嗎？」

「不是注定， 是那個時間點， 妳們兩個人的能量結構， 同時走到了最脆弱的交叉口。沒有人刻意要傷害誰， 但也沒有人有意識地， 去守護這段關係。」她沉默了很久， 然後說了一句話：「其實我那幾年， 自己也覺得很空，很累， 一直在消耗，什麼都給不出去。 我以為只有我這樣， 原來他也是。」有時候，外遇不只是一個人的問題， 而是兩個人同時走到了各自的低谷， 卻沒有有意識地，一起走過去。

■ 命盤看見的，不是對錯，是結構

台灣社會對外遇的討論， 長期停留在道德與法律的層面， 卻很少有人從關係的能量結構去思考。背叛就是背叛， 這一點沒有模糊的空間。但如果只停在道德判斷， 就永遠看不見更深的問題——這段關係從什麼時候開始， 兩個人都不知道， 怎麼照顧彼此了？

走訪逾台灣百間廟宇田野研究的過程裡， 領悟到一個很深的體會——每一間香火能夠長久不斷的廟宇， 都有一個共同點：它知道自己的核心是什麼， 然後把所有的能量， 圍繞著那個核心去照顧。婚姻也是一樣。當兩個人都不知道這段關係的核心是什麼， 都在往外找，而不是往內看， 裂縫就從那裡開始了。

■ 給正處在相同情況的你／妳

每一個坐在對面的人， 不管是懷疑的、已知道的、 還是正在決定要不要離開的——在任何決定之前， 只希望妳先做一件事：回來看看自己。

此刻的妳，是滿的還是空的？ 妳知道自己真正需要什麼嗎？命盤可以幫妳把這些問題， 看得更清楚一點。但最終， 所有的答案， 都只能從妳自己身上長出來。有些事， 命盤看得見， 妳的心也看得見。兩個都不會說謊。



