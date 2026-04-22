2026-04-22 12:04 女子漾／編輯ANDREA
捨不得出坑！網評「想二刷甜寵古裝劇」TOP5，趙露思這部封神、此劇有看都愛上
最近是不是又陷入劇荒的無限輪迴啦？有時候新劇追不下去，反而會讓人手癢想點開那些曾經讓我們「全程姨母笑」的舊愛！一部好的甜寵劇，就是有那種魔力，明明知道劇情走向，但看到男女主角瘋狂撒糖，嘴角還是會忍不住跟著上揚，這回幫大家盤點了5部網評呼聲最高、讓人忍不住二刷甚至三刷的「高甜古裝劇」，保證趕走壞心情，快來看看你的愛劇有沒有上榜吧！
TOP 5：《錦衣之下》
陸大人的「眼神開車」，看幾次都不膩！ 說到讓人出不了坑的古裝劇，絕對不能少了「六元一斤蝦」CP！雖然這部劇初期的特效被網友吐槽過，但任嘉倫和譚松韻的化學反應實在太強大啦！看冷酷無情的錦衣衛陸繹，一步步被古靈精怪的袁今夏融化，那種「只有我能欺負妳，別人休想動妳一根寒毛」的霸氣護妻，加上陸大人超會拉絲的眼神戲，真的讓人忍不住重蕊好幾百遍！
TOP 4：《傳聞中的陳芊芊》
反套路搞笑神作，節奏快又甜到掉牙！ 這部絕對是趙露思的甜寵封神之作！女編劇卡進自己寫的劇本裡，為了活命只能瘋狂抱男主大腿。劇情完全不按牌理出牌，各種女尊男卑的反差萌設定讓人笑到肚痛。丁禹兮飾演的韓爍更是被封為「自我攻略型」男主，每天都在腦補老婆有多愛自己，這種又搞笑又高甜的輕鬆喜劇，絕對是週末殺時間的二刷首選。
TOP 3：《星漢燦爛・月升滄海》
霸道將軍的極致偏愛，推拉感太上頭！ 吳磊和趙露思這對「疑商夫婦」真的讓人嗑生嗑死！凌不疑那種「全天下我只偏愛妳一人」的瘋批將軍人設，配上看似柔弱實則像隻小刺蝟的程少商，兩人的雙向救贖超感人。劇中那些偷偷護航、摟腰抱抱的霸氣瞬間，甜度直接爆表。就算這部劇篇幅比較長，大家還是會忍不住挑高甜片段瘋狂重播啊！
TOP 2：《卿卿日常》
無壓力下飯神劇，全員喜劇人療癒滿分！ 如果生活太累，看這部就對了！《卿卿日常》主打一個溫馨治癒，沒有勾心鬥角的雌競，只有女孩子們互相幫助的神仙友誼。白敬亭和田曦薇的「山崢海薇」CP從先婚後愛到雙向奔赴，每天都在變著花樣吃美食、過日子。男主溫柔寵妻，女主甜美可愛，整部劇充滿了人間煙火氣，看著看著心都被暖化了，絕對是配飯必備的神劇。
TOP 1：《蒼蘭訣》
三界最強霸總的極致浪漫，重度「訣症」至今未癒！ 冠軍毫無懸念就是我們尊上啦！王鶴棣和虞書欣完美詮釋了什麼叫「東方奇幻最高級的浪漫」。東方青蒼那句「本座的人，你們誰敢動！」簡直帥到掉渣。看傲嬌的曠世月尊被軟萌小蘭花一點一滴改變，為她違抗三界、甚至甘願承受業火之苦，這種「愛妳勝過愛全世界」的極致甜虐，難怪讓大批網友集體患上「訣症」，每年都要準時拿出來二刷回味！
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