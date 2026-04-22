2026-04-22 11:43 鍾小殷的幸福玩樂趣
Podcast【兩個Mother】-EP-14 第二季 我們回來啦!
兩個Mother，我們真的回來了。
原本說好休息3個月，
結果一不小心，直接放到一年。
時間過得比我們錄音的節奏還快...
但有些東西不用急，
像聊天、像抱怨、像那些媽媽才懂的瞬間，
該來的時候，自然就會回來。
於是，第二季就這樣開始了。
這一季，我們準備了四個單元，
不想被框住，但還是稍微分個類。
A｜女人543
聊心情、聊時事、隨性亂聊
B｜媽媽這條路
小孩、毛小孩，還有那些沒人教但每天都在發生的日常
C｜職場你來說
工作裡的荒謬與無奈，歡迎對號入座
D｜一起哈拉吧
找各行各業的朋友，一起來聊聊的訪談系列
更新時間：每月雙週三
內容部份完全隨機，沒有按照順序喔!
如果你剛好也在某個生活節奏裡迷路，
那就一起來聽我們亂聊一下吧!
❤️第二季・第1集 兩個mother回來啦!
🎧收聽點這裡: https://open.firstory.me/story/cmo8amdgm04w801udaj1xc9lw
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