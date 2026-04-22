2026-04-22 11:55 女子漾／編輯許智捷
《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證 網揪3細節：真情侶才避嫌
《逐玉》慶功宴上，張凌赫與田曦薇刻意保持距離、笑容格外含蓄，這番「裝不熟」的表現反而讓網友直呼：「真情侶才要避嫌！」加上網友整理出的 3 大熱戀證據瘋傳，兩人的 CP 討論熱度不降反升。
張凌赫、田曦薇慶功宴裝不熟？
《逐玉》創下 36 億播放量的驚人成績，男女主角張凌赫與田曦薇也因此成為話題焦點。就在劇組舉辦慶功宴的當晚，兩人卻在現場刻意保持距離、連拍照笑容都格外含蓄，這番「裝不熟」的表現反而讓網友直呼：「真情侶才要避嫌！」《逐玉》的幕後故事其實比劇情更精彩。
2024 年 8 月，劇組原本選定張凌赫出演男主角，但他嫌劇本普通而婉拒；田曦薇當時也傳出將接演《風月不相關》，兩人幾乎無緣合作。沒想到田曦薇後來辭演轉而接下《逐玉》，張凌赫得知消息後竟火速點頭加入，讓外界紛紛猜測他根本是衝著田曦薇而來。
拍攝期間，兩人經紀人不和導致黑料不斷流出，讓《逐玉》開播前幾乎不被看好。然而劇集一播出便成爆款，導演也透露，第一場吻戲原以為兩人會害羞，張凌赫卻直接說「我們很熟了！」，默契之深讓全劇組驚訝。
網友整理出的 3 大熱戀證據在社群上瘋傳。其一，張凌赫與其他女演員合作時坐姿端正、保持距離，唯獨面對田曦薇時總是側身靠近，肢體語言明顯不同；其二，兩人直播時張凌赫看向田曦薇的眼神格外寵溺，被形容「宛如情侶般炙熱」；其三，田曦薇上節目時被主持人李雪琴爆料，私下頻繁詢問感情相關問題，讓現場笑翻。三點加在一起，讓不少粉絲直呼「 CP 感根本是真實的」。慶功宴上兩人刻意疏遠的互動截圖已在微博大量流傳，反而讓相關話題在各大平台持續發酵。
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