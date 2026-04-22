2026-04-22 11:30 造咖
江語晨《浪姐7》崩潰離場！錄影中突收前夫爭監護權通知，《乘風》姐姐們全哭
女星江語晨近日參加陸綜《乘風2026》，卻在錄製期間出現插曲，一度離開拍攝現場，隨後也在微博發文徵求律師協助，疑與前夫的官司有關。最近節目播出，也公開原因，她當場大哭的場景，也讓不少姐姐為之落淚，場面相當動容。
江語晨近日登上陸綜《乘風2026》，全力備戰每一次的公演。新一集的節目播出，她在一公賽前小考的狀況不佳，屢屢忘詞，也遭大家猜測是否過於緊張，甚至節目中途因為私事離開現場。
隨著節目後續的播出也揭開真相，原來她在準備小考前夕，突然遭前夫於美國加州提出跨國撫養權訴訟。江語晨去年10月結束與機師前夫長達9年的婚姻，此次事件發生在4月7日凌晨，她收到對方開庭通知，以「變更監護權」為由，要求她於加州時間隔日上午8點半出庭。由於中美時差加上節目閉關錄影限制，她無法親自赴美應訊，只能緊急在微博上尋找律師協助處理，通宵應對突發狀況。
幸好最終法官基於江語晨作為主要撫養人，所提出的證據充分，法院依「兒童最佳利益原則」駁回前夫申請，並認定該訴訟存在惡意動機，且案件不需進一步開庭。她在得知結果後如釋重負、情緒潰堤，在鏡頭前激動落淚。
此次風波引發大家的關注與同情，不少人認為前夫是刻意干擾她的事業發展。在節目中其他姐姐得知她勝訴消息時，皆鼓掌歡呼，甚至有人激動落淚並上前擁抱她，場面相當感人。
江語晨也提到，自己在2025年結束長達9年的婚姻，婚姻期間長期處於「喪偶式育兒」狀態，獨自撫養兩名子女，如今前夫突爭奪監護權，令她感到衝擊。該事件曝光後，多數網友選擇支持她，也認為單親媽媽在事業與家庭間，所要承受壓力真的相當大。
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