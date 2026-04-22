2026-04-22 11:13 女子漾／編輯ANDREA
網激推「鬥智鬥勇權謀陸劇」TOP 6！張凌赫《寧安如夢》極致拉扯，這部被封權謀天花板
除了近期熱度極高的黑馬劇《冬去春來》之外，古裝劇迷們最無法抗拒的，絕對就是讓人腦洞大開的「權謀題材」了！看著主角們在朝堂暗流與江湖險境中，憑藉高智商步步為營、翻轉命運，那種智商碾壓的極致爽感，真的會讓人熬夜狂追停不下來！
這次為大家盤點了網路上激推的「鬥智鬥勇權謀陸劇 TOP 6」，不僅有顏值爆表的當紅流量演員加持，高密度的反轉劇情更是口碑保證！
文章目錄
- 推薦1.《寧安如夢》：偏執帝師與重生皇后的極致博弈
- 推薦2. 《度華年》：大氣權貴的頂級智性戀
- 推薦3. 《掌心》：懸疑與人性的極致對弈
- 推薦4. 《一笑隨歌》：敵國仇敵的棋逢對手
- 推薦5. 《一念關山》：雙強間諜的極致拉扯
- 推薦6. 《慶餘年》系列：無法超越的權謀神作
推薦1.《寧安如夢》：偏執帝師與重生皇后的極致博弈
主演陣容： 白鹿、張凌赫
如果你喜歡看雙強設定帶點「瘋批」屬性的權謀劇，這部絕對必看！白鹿飾演的姜雪寧帶著前世記憶重生，誓言遠離權力中心，卻偏偏又捲入朝廷的明爭暗鬥中。張凌赫飾演的帝師謝危，看似清冷寡慾實則城府極深、運籌帷幄，兩人在試探與防備中步步深陷。那種在權利算計中互相救贖、極致推拉的危險愛戀，絕對讓人看得到吸一口氣！
推薦2. 《度華年》：大氣權貴的頂級智性戀
主演陣容： 張凌赫、趙今麥
想看充滿大氣與貴族底蘊的智性交鋒，《度華年》絕對是不二之選。張凌赫飾演的駙馬裴文宣，外表溫潤體貼，內心卻深諳朝堂謀略。男女主角雙雙帶著前世記憶在權力漩渦中博弈，那種「我懂你的圖謀不軌」的頂級拉扯，跳脫了單純的情愛糾葛，完全是智性戀的天堂。
推薦3. 《掌心》：懸疑與人性的極致對弈
主演陣容： 劉詩詩、竇驍
喜歡懸疑壓迫感的劇迷，這部請直接加入片單！能洞察人心的大夫葉平安與冷峻狠戾、為上位不擇手段的大理寺丞元少城，因一樁離奇命案被綁在同艘船上。兩人在暗潮洶湧的聖都中，從互相猜忌的棋子到共赴生死，每一步都是精心計算的棋局，反轉再反轉的劇情極具張力。
推薦4. 《一笑隨歌》：敵國仇敵的棋逢對手
主演陣容： 李沁、陳哲遠
誰說權謀只能是男人的戰場？這部以女性視角出發的亂世神作絕對讓人熱血沸騰！錦繡女將付一笑墜崖失憶流落敵國，與昔日死對頭鳳隨歌展開一場勢均力敵的糾纏。隨著兩國暗通的謎團層層剝開，男女主角在險境中以血破局的剛烈設定，讓人看得直呼過癮。
推薦5. 《一念關山》：雙強間諜的極致拉扯
主演陣容：劉詩詩、劉宇寧
結合了公路闖蕩與朝堂政治的雙重魅力，《一念關山》開播即封神。朱衣衛頂尖女殺手與六道堂堂主，兩個身分敵對的頂級高手，一邊搞事業一邊談戀愛。這部劇最迷人的地方在於「全員智商在線」，家國大義與個人情感深度碰撞，雙強並肩作戰的爽度絕對破表。
推薦6. 《慶餘年》系列：無法超越的權謀神作
主演陣容： 張若昀、李沁
提到古裝權謀的「天花板」，《慶餘年》絕對榜上有名！男主角范閒為了尋找身世真相，捲入錯綜複雜的皇室與權臣鬥爭中。它之所以能創下驚人播放量，在於將沉重的權謀算計與現代化的幽默完美融合。看范閒如何用超乎常人的機智在官場打怪升級，是一部無論刷幾次都能發現新細節的超強神作。
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