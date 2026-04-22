《21世紀大君夫人》邊佑錫入坑必看6部！從《背著善宰跑》封神到反派柳施吾，這幾部最值得補

《21世紀大君夫人》邊佑錫入坑必看6部！從《背著善宰跑》封神到反派柳施吾，這幾部最值得追。圖片來源：翻攝網路、tvN

如果說《21世紀大君夫人》讓邊佑錫再度站上話題中心，那麼回頭看他的演員之路，會發現這位「大勢男神」其實不是突然爆紅，而是一步一步從配角、男二、反派，走到能扛起男主角的位置。

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+

出身模特兒的邊佑錫，擁有近190公分的高挑身形與乾淨外型，早期常因外貌被注意，但真正讓觀眾留下印象的，是他在不同角色裡慢慢堆疊出的情緒層次。從青春片裡讓人心碎的初戀少年，到暗黑感十足的危險反派，再到《背著善宰跑》裡跨越時空守護愛情的柳善宰，他的角色軌跡幾乎就是一部「大勢男主養成記」。

圖片來源：IG@byeonwooseok

以下整理6部邊佑錫必看影劇，如果你最近剛被他圈粉，這份片單可以直接照著補起來。

邊佑錫必看影劇1.《背著善宰跑》

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

要說邊佑錫真正把人氣推到最高峰的作品，絕對不能不提《背著善宰跑》。這部劇讓他從「有存在感的演員」正式升級成「現象級男主角」，劇中他飾演柳善宰，從高中時期的游泳選手，到後來成為人氣樂團主唱，每個階段都有不同的情緒狀態。

柳善宰最迷人的地方，不只是外表清爽、舞台上會發光，而是他把深情演得非常有重量。邊佑錫在劇中既要演出少年時期的單純心動，也要詮釋成名後的孤獨與壓力，和金惠奫之間的宿命感更是讓觀眾一集一集陷進去。這部作品也是許多人正式入坑邊佑錫的關鍵，想知道他為什麼能爆紅，從《背著善宰跑》開始最有感。

邊佑錫必看影劇2.《大力女子姜南順》

《大力女子姜南順》劇照。圖片來源：翻攝網路

如果你只看過邊佑錫演深情男主，那一定要補《大力女子姜南順》。他在劇中飾演反派柳施吾，形象和過去的溫柔少年感完全不同，一出場就帶著強烈壓迫感，冷靜、危險、難以捉摸，甚至有種讓人明知道不該靠近，卻還是忍不住被吸引的魅力。

柳施吾不是單純臉譜化的壞人，他有野心、有傷口，也有對情感近乎偏執的渴望。邊佑錫把這個角色演得既冷酷又脆弱，讓觀眾一邊警戒，一邊又想看更多他的戲分。這部作品很重要，因為它證明邊佑錫不是只能演純愛男神，連反派都能演出讓人記住的角色魅力。

邊佑錫必看影劇3.《20世紀少女》

圖片來源：IG@byeonwooseok

《20世紀少女》是邊佑錫影視作品中很有代表性的青春愛情作品。電影以1999年為背景，講述少女替朋友觀察暗戀對象，卻意外走進自己初戀故事的過程。邊佑錫飾演馮雲浩，是那種安靜、溫柔、不太把情緒說出口，卻能讓人記很久的男孩。

這個角色沒有太多誇張的戲劇爆點，卻很吃演員的眼神和氛圍。邊佑錫把馮雲浩的純情、克制與心動演得很自然，尤其和金裕貞之間若有似無的曖昧感，完全抓住青春愛情最迷人的那種酸甜。也因為故事後段留下的遺憾，讓馮雲浩成為不少觀眾心中的「初戀意難平」。

邊佑錫必看影劇4.《青春紀錄》

《青春紀錄》劇照。圖片來源：翻攝網路

《青春紀錄》是邊佑錫被更多觀眾注意到的重要作品之一。這部劇由朴寶劍、朴素丹主演，描寫年輕人在夢想、現實與愛情之間努力掙扎的故事。邊佑錫在劇中飾演袁楷效，是出身富裕、外型亮眼的模特兒，也是男主角的好友。

袁楷效看似什麼都有，家世、外貌、資源都不缺，但他身上其實也有不被真正理解的壓力。邊佑錫把這種「站在光裡卻仍然感到不安」的狀態演得很細膩，不只是帥氣男二而已。尤其與朴寶劍同框時，他的存在感並沒有被壓過，反而靠著高挑身形和矜貴氣質，讓不少觀眾開始記住這個名字。

邊佑錫必看影劇5.《花開時想月》

《花開時想月》劇照。圖片來源：KBS

想看邊佑錫的古裝反差，可以補《花開時想月》。這部劇背景設定在禁酒令時代，他飾演王世子李彪，明明身分尊貴，卻偏偏不按規矩走，甚至因為愛酒而經常惹出麻煩，是一個帶點叛逆、任性，又藏著孤單感的角色。

和一般端正穩重的世子形象不同，李彪身上多了一點不羈與矛盾。邊佑錫在這部劇裡把角色的少年氣、反抗心與情緒起伏表現得很鮮明，也讓觀眾看見他穿上古裝後，不只是好看而已，還能撐起角色的戲劇張力。這部也算是他在古裝領域累積表演經驗的重要作品。

邊佑錫必看影劇6.《花黨：朝鮮婚姻介紹所》

《花黨：朝鮮婚姻介紹所》劇照。圖片來源：JTBC

《花黨：朝鮮婚姻介紹所》是邊佑錫早期令人印象深刻的古裝作品之一。劇中他飾演都晙，表面上像是風流瀟灑、愛玩愛鬧的公子哥，但實際上腦袋靈活、擅長收集情報，是一個比外表看起來更聰明、更有層次的人物。

這個角色很適合邊佑錫當時的氣質，高挑身形搭配古裝扮相，讓他一出場就很有辨識度。都晙不是主線裡最濃烈的角色，卻很容易讓觀眾記住，因為他身上有一種輕盈又不失聰明的魅力。對想回頭看邊佑錫早期表現的觀眾來說，這部很適合放進補劇清單。