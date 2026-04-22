《21世紀大君夫人》邊佑錫入坑必看6部！從《背著善宰跑》封神到反派柳施吾，這幾部最值得補

2026-04-22 10:35 女子漾／編輯許智捷
《21世紀大君夫人》邊佑錫入坑必看6部！從《背著善宰跑》封神到反派柳施吾，這幾部最值得追。圖片來源：翻攝網路、tvN
《21世紀大君夫人》邊佑錫入坑必看6部！從《背著善宰跑》封神到反派柳施吾，這幾部最值得追。圖片來源：翻攝網路、tvN

如果說《21世紀大君夫人》讓邊佑錫再度站上話題中心，那麼回頭看他的演員之路，會發現這位「大勢男神」其實不是突然爆紅，而是一步一步從配角、男二、反派，走到能扛起男主角的位置。

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+
《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+

出身模特兒的邊佑錫，擁有近190公分的高挑身形與乾淨外型，早期常因外貌被注意，但真正讓觀眾留下印象的，是他在不同角色裡慢慢堆疊出的情緒層次。從青春片裡讓人心碎的初戀少年，到暗黑感十足的危險反派，再到《背著善宰跑》裡跨越時空守護愛情的柳善宰，他的角色軌跡幾乎就是一部「大勢男主養成記」。

圖片來源：IG@byeonwooseok
圖片來源：IG@byeonwooseok

以下整理6部邊佑錫必看影劇，如果你最近剛被他圈粉，這份片單可以直接照著補起來。

編輯推薦

邊佑錫必看影劇1.《背著善宰跑》

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

要說邊佑錫真正把人氣推到最高峰的作品，絕對不能不提《背著善宰跑》。這部劇讓他從「有存在感的演員」正式升級成「現象級男主角」，劇中他飾演柳善宰，從高中時期的游泳選手，到後來成為人氣樂團主唱，每個階段都有不同的情緒狀態。

柳善宰最迷人的地方，不只是外表清爽、舞台上會發光，而是他把深情演得非常有重量。邊佑錫在劇中既要演出少年時期的單純心動，也要詮釋成名後的孤獨與壓力，和金惠奫之間的宿命感更是讓觀眾一集一集陷進去。這部作品也是許多人正式入坑邊佑錫的關鍵，想知道他為什麼能爆紅，從《背著善宰跑》開始最有感。

邊佑錫必看影劇2.《大力女子姜南順》

《大力女子姜南順》劇照。圖片來源：翻攝網路
《大力女子姜南順》劇照。圖片來源：翻攝網路

如果你只看過邊佑錫演深情男主，那一定要補《大力女子姜南順》。他在劇中飾演反派柳施吾，形象和過去的溫柔少年感完全不同，一出場就帶著強烈壓迫感，冷靜、危險、難以捉摸，甚至有種讓人明知道不該靠近，卻還是忍不住被吸引的魅力。

柳施吾不是單純臉譜化的壞人，他有野心、有傷口，也有對情感近乎偏執的渴望。邊佑錫把這個角色演得既冷酷又脆弱，讓觀眾一邊警戒，一邊又想看更多他的戲分。這部作品很重要，因為它證明邊佑錫不是只能演純愛男神，連反派都能演出讓人記住的角色魅力。

邊佑錫必看影劇3.《20世紀少女》

圖片來源：IG@byeonwooseok
圖片來源：IG@byeonwooseok

《20世紀少女》是邊佑錫影視作品中很有代表性的青春愛情作品。電影以1999年為背景，講述少女替朋友觀察暗戀對象，卻意外走進自己初戀故事的過程。邊佑錫飾演馮雲浩，是那種安靜、溫柔、不太把情緒說出口，卻能讓人記很久的男孩。

這個角色沒有太多誇張的戲劇爆點，卻很吃演員的眼神和氛圍。邊佑錫把馮雲浩的純情、克制與心動演得很自然，尤其和金裕貞之間若有似無的曖昧感，完全抓住青春愛情最迷人的那種酸甜。也因為故事後段留下的遺憾，讓馮雲浩成為不少觀眾心中的「初戀意難平」。

邊佑錫必看影劇4.《青春紀錄》

《青春紀錄》劇照。圖片來源：翻攝網路
《青春紀錄》劇照。圖片來源：翻攝網路

《青春紀錄》是邊佑錫被更多觀眾注意到的重要作品之一。這部劇由朴寶劍、朴素丹主演，描寫年輕人在夢想、現實與愛情之間努力掙扎的故事。邊佑錫在劇中飾演袁楷效，是出身富裕、外型亮眼的模特兒，也是男主角的好友。

袁楷效看似什麼都有，家世、外貌、資源都不缺，但他身上其實也有不被真正理解的壓力。邊佑錫把這種「站在光裡卻仍然感到不安」的狀態演得很細膩，不只是帥氣男二而已。尤其與朴寶劍同框時，他的存在感並沒有被壓過，反而靠著高挑身形和矜貴氣質，讓不少觀眾開始記住這個名字。

邊佑錫必看影劇5.《花開時想月》

《花開時想月》劇照。圖片來源：KBS
《花開時想月》劇照。圖片來源：KBS

想看邊佑錫的古裝反差，可以補《花開時想月》。這部劇背景設定在禁酒令時代，他飾演王世子李彪，明明身分尊貴，卻偏偏不按規矩走，甚至因為愛酒而經常惹出麻煩，是一個帶點叛逆、任性，又藏著孤單感的角色。

和一般端正穩重的世子形象不同，李彪身上多了一點不羈與矛盾。邊佑錫在這部劇裡把角色的少年氣、反抗心與情緒起伏表現得很鮮明，也讓觀眾看見他穿上古裝後，不只是好看而已，還能撐起角色的戲劇張力。這部也算是他在古裝領域累積表演經驗的重要作品。

邊佑錫必看影劇6.《花黨：朝鮮婚姻介紹所》

《花黨：朝鮮婚姻介紹所》劇照。圖片來源：JTBC
《花黨：朝鮮婚姻介紹所》劇照。圖片來源：JTBC

《花黨：朝鮮婚姻介紹所》是邊佑錫早期令人印象深刻的古裝作品之一。劇中他飾演都晙，表面上像是風流瀟灑、愛玩愛鬧的公子哥，但實際上腦袋靈活、擅長收集情報，是一個比外表看起來更聰明、更有層次的人物。

這個角色很適合邊佑錫當時的氣質，高挑身形搭配古裝扮相，讓他一出場就很有辨識度。都晙不是主線裡最濃烈的角色，卻很容易讓觀眾記住，因為他身上有一種輕盈又不失聰明的魅力。對想回頭看邊佑錫早期表現的觀眾來說，這部很適合放進補劇清單。

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#邊佑錫 #大君夫人 #背著善宰跑

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

2026-04-14 14:36 蒔緣‧鹿角腓腓

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖
網路截圖

《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#演員 #逐玉 #演技 #張凌赫 #戲劇類

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
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最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
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人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
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一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
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來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
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她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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鬧劇荒必看！6部讓人「垂直入坑」的高分神劇，《逐玉》又上榜、這一部超甜越看越愛！

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2026-04-15 11:53 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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最近是不是又鬧劇荒了？每次想找部劇配飯，卻總是點開第一集就默默退回主畫面？別擔心！這回幫大家盤點了近期討論度爆表、6部「讓人垂直入坑」的必追高分陸劇！不僅演員陣容全都是超養眼的高顏值，劇情更是不拖泥帶水，重點是劇中CP的化學反應真的會讓人心動到不行！從《逐玉》的極致拉扯，到《成何體統》的爆笑穿書，保證你一打開就忍不住熬夜狂刷！趕快把這份片單收藏起來吧～

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TOP 1：《逐玉》張凌赫田曦薇

這部絕對是近期毫無懸念的霸榜神劇！改編自人氣小說，劇情主打「先婚後愛」的極致拉扯。田曦薇一改以往形象，化身性格潑辣、天生神力的市井屠戶女，霸氣護夫的設定超級反差萌；而張凌赫飾演隱姓埋名的落難病嬌侯爺，把隱忍與深情演繹得淋漓盡致。兩人20公分的超萌身高差，加上從肉舖一路扶持到戰場的革命情感，每一次對視都張力十足，顏控絕對會深陷其中出不來！

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TOP 2：《成何體統》丞磊、王楚然

想看輕鬆搞笑又帶點權謀的古裝劇？這部爆笑黑馬絕對是首選！主打超新穎的「雙重穿書」設定，現代社畜意外穿成書中的禍國妖妃，沒想到竟遇上了同為穿越者的暴君。前期兩人為了改寫命運聯手搞笑互鬥，後期男主霸氣護妻武力值點滿。王楚然的古裝美貌更是每一幀都像畫一樣精緻，高甜互動保證讓你全程嘴角下不來！

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TOP 3：《唐宮奇案》 白鹿、王星越

喜歡懸疑探案的女孩這部必收！由白鹿與王星越強強聯手，這對神仙組合再度搭檔，默契自然不用多說。全劇充滿了中式詭譎的懸疑氛圍，跟著主角們在錯綜複雜的奇案中抽絲剝繭，節奏緊湊到完全捨不得快轉。看大女主颯爽辦案，搭配男主的高智商輔助，雙強對峙的火花絕對讓你欲罷不能！

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TOP 4：《難哄》白敬亭、章若楠

現代甜寵劇的天花板來了！從高中時期的暗戀到出社會的同居生活，白敬亭飾演的「桑延」傲嬌又深情，完全演活了小說裡的模樣；章若楠更是把溫以凡的清冷與內心掙扎詮釋得恰到好處。那種長達多年的雙向奔赴與默默守護，真的會讓人看著看著就忍不住眼冒愛心，想找回初戀悸動的話，點開這部準沒錯！

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TOP 5：《許我耀眼》趙露思、陳偉霆

想要看點成年人的成熟愛情？這部絕對能滿足你！心機女主播遇上腹黑霸總的相愛相殺，劇情設定超級帶感，趙露思在劇中為了擠進豪門世界，與陳偉霆展開各種試探與拉扯，兩人之間的推拉遊戲刺激又充滿火花。加上趙露思在劇中多變的亮眼造型，簡直是行走的職場穿搭教科書，追劇還能順便學穿搭！

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TOP 6：《冰湖重生》李昀銳、黃楊鈿甜

喜歡逆襲復仇爽劇的觀眾千萬別錯過！作為爆款神劇《楚喬傳》的相關續作，自開播前就備受矚目，劇情講述主角們在絕境中求生、浴火重生的過程，滿滿的生存考驗與權謀博弈。李昀銳與黃楊鈿甜的搭檔意外有火花，劇情跌宕起伏，絕對是今年必追的古裝大作之一。

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