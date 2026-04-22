2026-04-22 10:22 女子漾／編輯王廷羽
皮克敏地球日開跑！走路種花拿限定「天氣飾品皮克敏」，Party Walk玩法、3大獎勵一次看
世界地球日不只可以關心環境，今年還能帶著皮克敏一起出門種花！人氣手遊《Pikmin Bloom》配合4月22日世界地球日，推出期間限定官方「Party Walk」活動，邀請全球玩家一起透過步行與種花累積共同目標。這次活動最大亮點，就是只要全球花朵數達標，就有機會解鎖「天氣主題飾品皮克敏」大花苗，包含樹葉帽、雪飾品，以及禮物貼紙金色款，這篇也為大家整理皮克敏世界地球日活動懶人包，皮友們快衝呀！
文章目錄
世界地球日是什麼？
世界地球日是什麼？
每年4月22日是「世界地球日」，最早起源於1970年美國發起的環境保護行動，後來逐漸成為全球共同響應的環境倡議日，提醒大家關注氣候變遷、資源保護、生態永續與日常環保行動。對一般人來說，世界地球日不一定要做很困難的大事，像是減少一次性用品、走路取代短程交通、親近自然、關心身邊環境，都是很實際的參與方式。
這次《Pikmin Bloom》把世界地球日變成一場可愛的全球種花任務，讓玩家在日常散步中種下花朵，和世界各地皮友一起累積共同目標，活動時間為台灣時間4月22日中午12點至4月27日下午4點，期間只要加入官方「Party Walk」，活動中栽種的花朵就能被計入全球進度，達標後還能領取限定飾品皮克敏大花苗。
Party Walk怎麼參加？先加入才算數
Party Walk怎麼參加？先加入才算數
想參加這次《Pikmin Bloom》世界地球日活動，玩家要先加入官方推出的「Party Walk」，可透過官方指定連結或QR Code參與。加入後，活動期間種下的花朵才會被計入全球共同目標，活動結束後也才有資格領取對應獎勵。皮友們也要記得，參加前請先將《Pikmin Bloom》應用程式更新至142版本，才能順利加入活動，出門前除了檢查花瓣夠不夠，也別忘了確認App版本，避免辛苦走路種花卻沒算進任務！
不限花種都能算！新手也能輕鬆參加
不限花種都能算！新手也能輕鬆參加
這次活動沒有指定花種限制，只要是在地球日Party Walk期間栽種的花朵，不論種類都會被納入計算，對新手玩家來說門檻很友善，不需要特別囤稀有花瓣；對老玩家來說，也可以趁機清庫存，把日常路線種成一片花海。這也是《Pikmin Bloom》最療癒的地方，可能只是下班繞個路、買咖啡多走幾步，或假日去公園散步，就能和全球玩家一起推進任務，讓世界地球日變成一場可愛又輕鬆的種花行動。
皮友必看！種花達標送3大獎勵
皮友必看！種花達標送3大獎勵
今年地球日Party Walk採全球共同累積目標，活動期間最多可解鎖3株大花苗，每株大花苗都能成長為「天氣主題飾品皮克敏」。
累積種植10億朵花，可解鎖「樹葉帽飾品皮克敏」的大花苗
累積種植20億朵花，可解鎖「雪飾品皮克敏」的大花苗，可能獲得藍色或白色皮克敏
累積種植30億朵花，則可解鎖「禮物貼紙（金色）飾品皮克敏」的大花苗
讓皮克敏和真實花朵合照，社群也能一起響應
讓皮克敏和真實花朵合照，社群也能一起響應
除了種花任務之外，官方也鼓勵玩家讓皮克敏與真實花朵拍攝AR合照，並在社群分享，一起參與地球日串聯，這種玩法也讓《Pikmin Bloom》不只是手機裡的遊戲，而是把玩家帶回現實生活中的街道、公園與花圃。
5月勿忘草登場，社群日時間也先筆記
5月勿忘草登場，社群日時間也先筆記
地球日活動結束後，《Pikmin Bloom》5月也將迎來全新花朵內容！官方預告，5月巨大花朵將首次綻放「勿忘草」，包含白色、黃色、藍色、紅色等顏色，5月頭上開著勿忘草的皮克敏，在對付蘑菇時也會有更強戰鬥力。此外，5月社群日預計在5月9日與5月10日舉行，後續詳細資訊仍待官方公布。
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