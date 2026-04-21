運動旅遊正夯！行李箱也要跟上熱血行程 LOJEL鼠尾草綠新色、清潔保養攻略一次看

2026-04-21 22:02 女子漾／編輯周意軒

還記得世界棒球經典賽期間，大家為 Team Taiwan 加油吶喊到熱血沸騰的時刻嗎？近年旅遊方式正在改變，越來越多人不再只是為了拍照打卡出國，而是為了一場比賽、一趟滑雪行程、一場馬拉松，甚至是一趟潛水、SUP 水上冒險，把運動變成旅行的理由。這股「運動旅遊」風潮，也讓行李箱不再只是裝衣服的工具。它要能裝下運動裝備、承受長距離移動，還要夠好推、夠耐用，最好還能跟穿搭一樣有風格。

行李箱趨勢1.運動旅遊興起，旅行裝備也要更有機能感

以前出國可能只要帶幾套衣服、保養品和伴手禮空間，現在旅人需求明顯升級。有人飛北海道滑雪，需要放護具和厚重衣物；有人去海島潛水或玩 SUP，行李箱裡可能塞著防寒衣、泳具和運動配件；也有人為了 F1、世界盃、馬拉松或棒球賽跨國追賽，行程移動密集，行李箱更要經得起拖拉、轉運與長時間奔波。

這也是為什麼近年行李箱開始走向「高機能＋高顏值」路線。它不只要耐撞、好推、好收納，外型也得融入旅人的日常風格。畢竟現在出國從機場穿搭就開始被記錄，行李箱也默默變成整體造型的一部分。

行李箱趨勢2.LOJEL VOJA鼠尾草綠，把熱血旅程變得更從容

以日系簡約美學著稱的 LOJEL，這次為旗下 VOJA 系列推出全新色「鼠尾草綠」，剛好踩中近年自然系色彩趨勢。不同於高飽和綠色的搶眼，鼠尾草綠帶有一點灰調，低調、柔和、耐看，像清晨森林裡的一層薄霧，讓人在速度感很強的旅途中，也能感受到一種安靜的平衡。

這個顏色很適合想要「有風格但不浮誇」的旅人。無論搭配機能工裝外套、休閒套裝，或是冬季滑雪穿搭、海島度假造型，都不會顯得突兀。比起亮色行李箱的第一眼吸睛，鼠尾草綠更像是越看越順眼的高級自然色，低調但很有存在感。

行李箱趨勢3.VOJA系列主打三點鎖扣、霧面箱體，適合高強度移動

VOJA 系列最有記憶點的地方，在於它俐落簡約的箱體線條。少了繁複設計，視覺更乾淨，搭配置中 LOGO、霧面磨砂質感與獨特稜角箱體，整體更有大人系都會感。對運動旅人來說，機能細節更重要。VOJA 採用三點鎖扣設計與隱藏式把手，在面對長距離移動、重裝備收納時，能提供更穩定的保護。霧面箱體也能降低旅途中刮痕特別明顯的尷尬感，畢竟行李箱在機場、飯店、交通轉運中難免碰撞，外觀耐看度也會影響使用心情。

VOJA 系列也配備 360 度靜音雙輪，適合在機場航廈、城市街道或戶外場館間移動。對需要帶裝備追行程的人來說，好推真的比想像中重要，尤其當你一手拿咖啡、一手看導航，還要拖著行李趕交通，輪子順不順，會直接決定旅程優雅程度。

行李箱趨勢4.行李箱也需要保養，旅行回來不要直接丟角落

很多人旅行回來只會整理衣服、曬鞋子，卻忘了行李箱其實也跟著你走過機場地面、飯店地毯、柏油路、車站月台，甚至可能沾上灰塵、髒污、雨水與異味。如果沒有定期清潔，不只外觀變舊，內層也可能藏灰塵、細菌或濕氣。

為什麼要清潔行李箱？原因很簡單。第一，能去除灰塵與髒污，維持外觀質感；第二，可避免異味與細菌滋生；第三，定期保養能延長使用壽命。每一次旅行，都值得從一個狀態乾淨、好推、好收納的行李箱開始。

硬殼行李箱怎麼清？軟布、中性清潔劑是關鍵

硬殼行李箱的日常保養其實不難。平常可以用軟布或海綿輕輕擦拭箱面，去除灰塵與表面髒污。若遇到比較頑固的污漬，可將中性清潔劑稀釋後，再用布輕擦，避免使用太刺激的清潔產品，以免傷害箱體材質或表面塗層。

輪子和拉桿也是很多人忽略的重點。旅途中輪子最容易卡灰塵、頭髮或小石子，回家後可以稍微清理縫隙，確認滑順度；拉桿則要避免硬拉硬壓，必要時可適量潤滑，維持伸縮順暢。行李箱用久了好不好推，很多時候就藏在這些小細節裡。

軟箱清潔怎麼做？局部清潔後一定要自然陰乾

軟箱因為多為布料材質，清潔時更要避免過度刷洗。日常髒污可以用濕布輕擦，若有局部污漬，再使用中性洗劑局部清潔。清潔後最重要的是自然陰乾，不建議直接長時間曝曬，以免材質受損或褪色。

內層與夾層也要定期清理。旅行結束後，可以用小型吸塵器或毛刷清除灰塵、碎屑，尤其是夾層、拉鍊邊緣和收納袋角落。潮濕衣物也不要長時間悶在箱內，否則很容易產生異味，甚至讓內裡出現霉味。

行李箱收納小技巧：不用時也要讓它好好休息

行李箱不使用時，建議保持拉鍊半開，或在內部放入紙板、乾燥包，幫助維持箱體狀態。外層可使用防塵套或收納袋，避免長時間積灰塵。收納位置也要避免重壓、潮濕或靠近尖銳物，尤其是霧面硬箱或布面軟箱，長期擠壓都可能影響外觀。簡單來說，行李箱不是旅行回來就丟進儲藏室的消耗品，而是每趟旅程的移動夥伴。保養做得好，下一趟出發時它才不會突然卡輪、發霉或出現拉桿不順的崩潰時刻。

硬箱推薦1.LOJEL VOJA系列：自然系高顏值，適合運動旅遊與都會移動

VOJA 的優勢在於視覺簡潔、霧面耐看，又有三點鎖扣、隱藏式把手、防潑水與防盜性能，適合需要帶運動裝備、長距離移動或追賽事旅遊的人。若你不想行李箱太花俏，但又希望它拍照好看、耐用好推，這款會是很適合的入門選擇。

目前 LOJEL 於百貨專櫃推出 VOJA 全尺寸降價優惠，21吋 NT$5,980、26吋 NT$7,280、30吋 NT$8,280，並加贈飲料提袋；百貨專櫃指定期間還有滿千送百、滿萬元贈 LOJEL 帆布托特包等活動。MOMO 購物網與 PChome 24h 購物也針對 VOJA 全尺寸推出 9 折優惠。

硬箱推薦2.萬國通路 KK74 FUNLOADER系列：城市戶外感，機能細節更完整

如果你喜歡比較有戶外感、機能感的硬殼行李箱，萬國通路 Eminent KK74 FUNLOADER 系列也值得列入口袋名單。這款以「城市 × 自然」作為設計核心，把戶外機能語彙融入都會旅行場景，低飽和色調搭配高實用結構，曾獲紅點設計獎肯定。

它的特色包括輕量耐用箱體結構、滑順靜音溜冰輪設計，以及上掀式開口與多項機能細節配置。對於常在城市旅行、短途出差，或喜歡戶外風穿搭的人來說，FUNLOADER 不會太商務，也不會太休閒，剛好落在實用與風格中間。參考價格為 20吋 NT$9,080、24吋 NT$10,800、28吋 NT$12,800。

軟箱推薦3.Victorinox Werks Traveler 7.0系列：高頻商務移動族的行動辦公室

若你偏好軟箱，或經常需要商務出差，Victorinox Werks Traveler 7.0 系列則是偏專業取向的選擇。它主打高性能彈道尼龍材質、多層次智慧收納系統，以及商務與旅行無縫切換的機能設計。

這系列延續瑞士品牌一貫的精工精神，適合常帶筆電、文件、換洗衣物與旅行用品的高頻移動族。相比硬箱，軟箱的外部口袋與分層收納通常更彈性，對商務旅人來說，能快速拿取物品就是一大優勢。若你的旅行多半是工作、會議、短天數城市移動，軟箱反而會更符合日常使用需求。

#行李箱 #清潔保養攻略

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

2026-04-14 14:36 蒔緣‧鹿角腓腓

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖
網路截圖

《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#演員 #逐玉 #演技 #張凌赫 #戲劇類

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
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最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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想讓子女直接繼承 結果全家連一毛都拿不到 專家教你:無風險完成你的願望

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2026-04-14 08:00 廖嘉紅

張爺爺過世，留下 9,000 萬遺產。

張大哥說：「我不要，直接給孩子繼承就好。」

他以為，自己是在幫子女最需要的時候多給點資源。

👉結果跟張大哥#拋棄繼承

👉三個孩子，卻一毛錢都拿不到

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事情是這樣發生的。

張大哥去法院辦理「拋棄繼承」，心裡想的是：「我退出，讓我的三個孩子接手。」

但法律的運作，完全不是這樣。

最後結果👇

• 張大哥 #拋棄繼承

• 同順位的張二哥、張大姊遞補

• 兩人各拿 4,500 萬

• 張大哥一家，0 元

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很多人看到這裡都會愣住：「我那一份，為什麼不能直接給孩子？」

👉關鍵就在這一句：你把「#繼承」當成分配但法律其實是「#順位制度」

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🔥你一定要懂的法律邏輯

一、拋棄繼承，是全有全無

你不能只不要債務、保留資產

也不能說「我不要，改給我孩子」

👉你一旦拋棄

法律會直接把你「整個人退出繼承順位」

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二、拋棄之後，誰會拿走？

只要同一順位還有人

👉就會由他們全部遞補

只有「#同順位全部拋棄」才會輪到下一順位

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而且最重要的一點，多數人完全不知道：

👉拋棄繼承 ≠ 死亡

所以不會啟動「#代位繼承」

👉你的孩子，不會因為你退出就接上來

你以為你在讓位，法律其實是直接把你整個刪掉。

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三、實務上最常見的悲劇

老張過世留下債務

三個兒子全部拋棄結果呢？

👉輪到張大哥的弟弟、妹妹繼承債務

很多人完全沒預期，自己會因為「別人放棄」，變成當事人。

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🔥拋棄繼承期限（很多人都算錯）

一般繼承人：自知悉可繼承起 3 個月內

後順位繼承人：自知悉前順位全部拋棄起 3 個月內

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🔥為什麼很多長輩會考慮「直接給第三代」？

R姐實務上看到的原因，很真實👇

① 財務安全類（避免風險）

第二代財務習慣不好（守不住資產）

避免債務問題被拖累

想避開婚姻風險（離婚分產）

👉 核心：避免錢被花掉、被拿走、被分走。

② 資產配置類（策略性安排）

第二代其實已經不缺錢

想讓資產跨世代累積

避免未來再被課一次稅

早就已經分過資產

👉 核心：錢放第三代，效益最大。

③ 家庭關係類（情感因素）

跟孫子感情更深不想讓兄弟姊妹爭產

👉 核心：避免衝突、留給最親的人。

④ 教育與未來類

「我希望孫子的人生起跑點更好。」想留一筆人生起步基金（留學、買房、創業）

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那如果長輩真的想部分財產「直接給第三代」怎麼辦？

真正穩定、可控、有效的方式，是：👉一開始就把路設計好

其中一種常見做法是：👉保單受益人直接指定孫子女

這樣的結果會變成：

• 不進入遺產分配

• 不會被兄弟姊妹重新分掉

• 不會因為父母拋棄而失效

• 孩子可以直接領到

👉該給誰，就給誰

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🔥R姐想提醒你：

👉拋棄 = 放棄控制權

👉而不是重新分配

真正能把愛留下來的，從來不是放棄，而是設計！

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟 👉 如果這個制度沒有改變你的家，準備好了嗎？

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

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