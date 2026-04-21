運動旅遊正夯！行李箱也要跟上熱血行程 LOJEL鼠尾草綠新色、清潔保養攻略一次看

還記得世界棒球經典賽期間，大家為 Team Taiwan 加油吶喊到熱血沸騰的時刻嗎？近年旅遊方式正在改變，越來越多人不再只是為了拍照打卡出國，而是為了一場比賽、一趟滑雪行程、一場馬拉松，甚至是一趟潛水、SUP 水上冒險，把運動變成旅行的理由。這股「運動旅遊」風潮，也讓行李箱不再只是裝衣服的工具。它要能裝下運動裝備、承受長距離移動，還要夠好推、夠耐用，最好還能跟穿搭一樣有風格。

行李箱趨勢1.運動旅遊興起，旅行裝備也要更有機能感

以前出國可能只要帶幾套衣服、保養品和伴手禮空間，現在旅人需求明顯升級。有人飛北海道滑雪，需要放護具和厚重衣物；有人去海島潛水或玩 SUP，行李箱裡可能塞著防寒衣、泳具和運動配件；也有人為了 F1、世界盃、馬拉松或棒球賽跨國追賽，行程移動密集，行李箱更要經得起拖拉、轉運與長時間奔波。

這也是為什麼近年行李箱開始走向「高機能＋高顏值」路線。它不只要耐撞、好推、好收納，外型也得融入旅人的日常風格。畢竟現在出國從機場穿搭就開始被記錄，行李箱也默默變成整體造型的一部分。

行李箱趨勢2.LOJEL VOJA鼠尾草綠，把熱血旅程變得更從容

以日系簡約美學著稱的 LOJEL，這次為旗下 VOJA 系列推出全新色「鼠尾草綠」，剛好踩中近年自然系色彩趨勢。不同於高飽和綠色的搶眼，鼠尾草綠帶有一點灰調，低調、柔和、耐看，像清晨森林裡的一層薄霧，讓人在速度感很強的旅途中，也能感受到一種安靜的平衡。

這個顏色很適合想要「有風格但不浮誇」的旅人。無論搭配機能工裝外套、休閒套裝，或是冬季滑雪穿搭、海島度假造型，都不會顯得突兀。比起亮色行李箱的第一眼吸睛，鼠尾草綠更像是越看越順眼的高級自然色，低調但很有存在感。

行李箱趨勢3.VOJA系列主打三點鎖扣、霧面箱體，適合高強度移動

VOJA 系列最有記憶點的地方，在於它俐落簡約的箱體線條。少了繁複設計，視覺更乾淨，搭配置中 LOGO、霧面磨砂質感與獨特稜角箱體，整體更有大人系都會感。對運動旅人來說，機能細節更重要。VOJA 採用三點鎖扣設計與隱藏式把手，在面對長距離移動、重裝備收納時，能提供更穩定的保護。霧面箱體也能降低旅途中刮痕特別明顯的尷尬感，畢竟行李箱在機場、飯店、交通轉運中難免碰撞，外觀耐看度也會影響使用心情。

VOJA 系列也配備 360 度靜音雙輪，適合在機場航廈、城市街道或戶外場館間移動。對需要帶裝備追行程的人來說，好推真的比想像中重要，尤其當你一手拿咖啡、一手看導航，還要拖著行李趕交通，輪子順不順，會直接決定旅程優雅程度。

行李箱趨勢4.行李箱也需要保養，旅行回來不要直接丟角落

很多人旅行回來只會整理衣服、曬鞋子，卻忘了行李箱其實也跟著你走過機場地面、飯店地毯、柏油路、車站月台，甚至可能沾上灰塵、髒污、雨水與異味。如果沒有定期清潔，不只外觀變舊，內層也可能藏灰塵、細菌或濕氣。

為什麼要清潔行李箱？原因很簡單。第一，能去除灰塵與髒污，維持外觀質感；第二，可避免異味與細菌滋生；第三，定期保養能延長使用壽命。每一次旅行，都值得從一個狀態乾淨、好推、好收納的行李箱開始。

硬殼行李箱怎麼清？軟布、中性清潔劑是關鍵

硬殼行李箱的日常保養其實不難。平常可以用軟布或海綿輕輕擦拭箱面，去除灰塵與表面髒污。若遇到比較頑固的污漬，可將中性清潔劑稀釋後，再用布輕擦，避免使用太刺激的清潔產品，以免傷害箱體材質或表面塗層。

輪子和拉桿也是很多人忽略的重點。旅途中輪子最容易卡灰塵、頭髮或小石子，回家後可以稍微清理縫隙，確認滑順度；拉桿則要避免硬拉硬壓，必要時可適量潤滑，維持伸縮順暢。行李箱用久了好不好推，很多時候就藏在這些小細節裡。

軟箱清潔怎麼做？局部清潔後一定要自然陰乾

軟箱因為多為布料材質，清潔時更要避免過度刷洗。日常髒污可以用濕布輕擦，若有局部污漬，再使用中性洗劑局部清潔。清潔後最重要的是自然陰乾，不建議直接長時間曝曬，以免材質受損或褪色。

內層與夾層也要定期清理。旅行結束後，可以用小型吸塵器或毛刷清除灰塵、碎屑，尤其是夾層、拉鍊邊緣和收納袋角落。潮濕衣物也不要長時間悶在箱內，否則很容易產生異味，甚至讓內裡出現霉味。

行李箱收納小技巧：不用時也要讓它好好休息

行李箱不使用時，建議保持拉鍊半開，或在內部放入紙板、乾燥包，幫助維持箱體狀態。外層可使用防塵套或收納袋，避免長時間積灰塵。收納位置也要避免重壓、潮濕或靠近尖銳物，尤其是霧面硬箱或布面軟箱，長期擠壓都可能影響外觀。簡單來說，行李箱不是旅行回來就丟進儲藏室的消耗品，而是每趟旅程的移動夥伴。保養做得好，下一趟出發時它才不會突然卡輪、發霉或出現拉桿不順的崩潰時刻。

硬箱推薦1.LOJEL VOJA系列：自然系高顏值，適合運動旅遊與都會移動

VOJA 的優勢在於視覺簡潔、霧面耐看，又有三點鎖扣、隱藏式把手、防潑水與防盜性能，適合需要帶運動裝備、長距離移動或追賽事旅遊的人。若你不想行李箱太花俏，但又希望它拍照好看、耐用好推，這款會是很適合的入門選擇。

目前 LOJEL 於百貨專櫃推出 VOJA 全尺寸降價優惠，21吋 NT$5,980、26吋 NT$7,280、30吋 NT$8,280，並加贈飲料提袋；百貨專櫃指定期間還有滿千送百、滿萬元贈 LOJEL 帆布托特包等活動。MOMO 購物網與 PChome 24h 購物也針對 VOJA 全尺寸推出 9 折優惠。

硬箱推薦2.萬國通路 KK74 FUNLOADER系列：城市戶外感，機能細節更完整

如果你喜歡比較有戶外感、機能感的硬殼行李箱，萬國通路 Eminent KK74 FUNLOADER 系列也值得列入口袋名單。這款以「城市 × 自然」作為設計核心，把戶外機能語彙融入都會旅行場景，低飽和色調搭配高實用結構，曾獲紅點設計獎肯定。

它的特色包括輕量耐用箱體結構、滑順靜音溜冰輪設計，以及上掀式開口與多項機能細節配置。對於常在城市旅行、短途出差，或喜歡戶外風穿搭的人來說，FUNLOADER 不會太商務，也不會太休閒，剛好落在實用與風格中間。參考價格為 20吋 NT$9,080、24吋 NT$10,800、28吋 NT$12,800。

軟箱推薦3.Victorinox Werks Traveler 7.0系列：高頻商務移動族的行動辦公室

若你偏好軟箱，或經常需要商務出差，Victorinox Werks Traveler 7.0 系列則是偏專業取向的選擇。它主打高性能彈道尼龍材質、多層次智慧收納系統，以及商務與旅行無縫切換的機能設計。

這系列延續瑞士品牌一貫的精工精神，適合常帶筆電、文件、換洗衣物與旅行用品的高頻移動族。相比硬箱，軟箱的外部口袋與分層收納通常更彈性，對商務旅人來說，能快速拿取物品就是一大優勢。若你的旅行多半是工作、會議、短天數城市移動，軟箱反而會更符合日常使用需求。