近視女孩也能很時髦！4大眼鏡新品盤點：Converse聯名、彩拋日拋、輕量鏡框都登場 圖片來源：官方提供

眼鏡對現代人來說，真的已經不只是看得清楚而已。尤其每天通勤、上班、追劇、滑手機，眼鏡戴在臉上的時間可能比妝容還久，選錯一副不只壓鼻樑、卡耳朵，還可能直接讓穿搭少了那一點「有型感」。今年春夏眼鏡新品就很懂大家的需求，不只強調舒適、輕量、透氧、配戴感，更把潮流聯名、偶像話題、卡通角色與精品設計全部搬進眼鏡世界。以下整理4大眼鏡新品亮點，從日常配鏡到彩色隱形眼鏡，想換造型的人可以先筆記。

小林眼鏡 x Converse：FEniX同款潮流眼鏡

今年最有話題的運動休閒眼鏡，絕對不能不提 KOBAYASHI 小林眼鏡與 Converse 的全新聯名系列。這次小林眼鏡邀請人氣男團 FEniX 擔任潮流大使，以「潮流上鏡」作為主題，把眼鏡從日常配件直接升級成穿搭重點。

圖片來源：小林眼鏡

這系列最有趣的地方，是把 Converse 經典元素轉化成鏡框細節。像是星形標誌、鞋底紋路、鞋孔設計，都被巧妙放進鏡腳與鏡框裡，不會太浮誇，但近看又能發現設計小巧思。對於平常喜歡球鞋、街頭穿搭、運動休閒風的人來說，這系列很容易搭出一種乾淨又有個性的感覺。

全系列共有31款，包含16支輕盈膠框與15支質感金屬框，售價2980元起。透明款 CV5126LB 搭配經典標誌，視覺上很俐落；CV8016LB 則結合混合材質與鏡腳鏤空設計，看起來更有工藝感；CV1026LB、CV1032LB 將 Converse 標誌性的鞋孔元素變成鏡腳裝飾；CV1036LB、CV1037LB 則把鞋底紋路融入鏡腳，等於把街頭感從腳上的帆布鞋一路延伸到臉上。

圖片來源：小林眼鏡

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FEniX 成員也分享自己私下挑選眼鏡的偏好。峻廷與浦洋偏愛方框，認為能修飾臉型；承隆喜歡簡約黑色細框與金屬框，能帶出知性氣質；MAX 與家齊則會依照穿搭變換不同鏡框。團員們也一致提到這次 Converse 系列的輕盈感，戴起來不容易有負擔，即使工作、移動或休閒時配戴，也能保有舒適感。

圖片來源：小林眼鏡

活動部分，4月1日至7月15日期間，凡配 Converse 運動休閒聯名眼鏡，即可獲得 FEniX 獨家眼鏡布與隨機盲包小卡，數量有限送完為止；單筆消費滿5000元，還可獲得限量 Converse 帆布提袋。另有指定多焦鏡片「買一片送一片」優惠，對長時間用眼、需要多焦鏡片的人來說，也算是實用又有收藏感的一波活動。

Starpop《飛天小女警》彩色日拋：把童年角色變成眼神風格

如果說小林眼鏡 x Converse 是把街頭潮流戴上臉，那琦洛麗推出的 Starpop《飛天小女警》款式矽水膠隱形眼鏡，就是把可愛、態度和女孩力量放進眼神裡。

這次系列以「力量由我定義」為核心，把花花、泡泡、毛毛與多金公主的角色性格轉化為4款日常彩色日拋。不是那種一戴上就很誇張的放大片，而是透過色彩層次、光感和小直徑設計，讓眼神多一點個性，但又能自然融入日常妝容。

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「酷帥花花｜肉桂微光 棕」以淺金棕色調為主，搭配細緻棕色鎖邊，能讓眼神看起來更深邃俐落，適合想要有精神但不想太高調的人。

「甜心泡泡｜夜空星糖 灰」走柔和藍灰色調，低對比設計讓眼神乾淨又溫柔，很適合日常淡妝、約會妝或想營造清透感的時候。

「俏皮毛毛｜豆蔻心語 黑」是比較有態度的款式，冷調黑色系搭配亮點與反射光澤，視覺上有一點玻璃感，適合想讓眼神更鮮明、有個性的人。

「多金公主｜童話太妃 棕」則以橘棕色調與深淺棕色花紋打造溫潤光感，整體氣質比較明亮、自信，也很適合日常上班或聚會配戴。

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舒適度方面，這系列採用矽水膠材質，搭載 EautraSil Plus Technology 親水矽科技，為無溶劑配方，透氧量達 Dk/t151。鏡片也含有玻尿酸與海藻酸鈉，提升潤滑度與保濕力，主打較不容易乾澀的配戴感。鏡片採三層包覆隔色技術，將色料鎖在中間夾層，並具抗UV功能，可阻擋部分紫外線。

這次視覺企劃也邀請女團 HUR+ 成員演繹，以「Be your own Star. Pop your style.」為主題，呈現不同眼神風格在日常造型裡的切換可能。系列已於2026年4月8日在寶雅獨家上市，於寶雅指定門市限量販售。

Maison Kitsuné x A. SOCIETY：巴黎、東京、香港都會感一次收進鏡框

想要更偏精品、文化感或設計收藏路線的人，可以關注 Maison Kitsuné 與香港獨立眼鏡品牌 A. SOCIETY 的首度聯名眼鏡系列。Maison Kitsuné 本身就帶有「Paris-meets-Tokyo」的品牌基因，而 A. SOCIETY 則來自香港，擅長從亞洲地下藝術與音樂文化汲取靈感。這次合作等於串起巴黎、東京與香港三座城市，用眼鏡作為載體，打造一組具有文化感的限量膠囊系列。

圖片來源：Maison Kitsuné x A. SOCIETY

全系列於日本精工製作，重視材質、配戴貼合度與細節精準度。系列共推出三款標誌性鏡框設計，包括輕量金屬框 HIKARI，靈感來自經典光學與飛行員輪廓；中性醋酸纖維款 CAMILLE，在柔和與結構感之間取得平衡；以及雕塑感更強的 MING，展現大膽鮮明的當代態度。

圖片來源：Maison Kitsuné x A. SOCIETY

除了鏡框，系列也同步推出眼鏡配件，包括項鍊與吊墜設計，讓眼鏡不只是戴在臉上的單品，也可以延伸成造型配件。包裝設計也很有巧思，靈感來自手寫明信片，每副墨鏡都置於可展開的包裝套中，像是一封從香港寄出的文化紀念品；外盒還印有傳統「印章」圖騰，讓整體收藏感更完整。

Maison Kitsuné x A. SOCIETY 聯名膠囊系列已於2026年3月18日起全球限量同步發售，於指定 Maison Kitsuné 門市、官方網站，以及 A. SOCIETY 門市、官方網站與經銷通路上市。

JINS Airframe輕感舒壓系列：戴一整天也想忘記它的存在

對每天都要戴眼鏡的人來說，潮流很重要，但舒適感才是真正的長期考驗。JINS 經典人氣商品 Airframe 系列自2009年推出後，就以輕量眼鏡打開市場，系列累計銷量至2025年底已突破2600萬支，這次全新改版的「JINS Airframe輕感舒壓系列」，更把重點從「輕」進化到「更穩、更舒服」。

圖片來源 ：JINS A

圖片來源 ：JINS A

新系列的一大亮點，是針對度數鏡片裝入後容易讓鏡框前方變重的問題，在鏡腳末端使用高密度稀有金屬「鎢」，透過重心後移設計，讓鏡框配戴起來更平衡，減少前傾感。簡單來說，就是不只鏡框本身輕，連裝上鏡片後的重量分配也被考慮進去。

圖片來源 ：JINS A

另外，鏡腳接觸耳朵的部分也升級為無橡膠材質的全新規格，減少異材質拼接感，讓整體看起來更簡潔，也更貼近日常配戴需求。JINS 也導入全新材質 Rilsan Clear G140 Rnew A，主打輕盈、高柔韌，且可透過加熱微調，讓門市能更細緻地依照不同臉型調整配戴舒適度。

圖片來源 ：JINS A

「JINS Airframe輕感舒壓系列」共有12型3色、共36款，售價2980元，價格包含標準透明鏡片費用，於2026年4月2日上市。對於每天上班、上課、開會、追劇都離不開眼鏡的人來說，這系列就是很實際的日常選擇。