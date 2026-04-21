2026-04-21 18:43 優雅吃吃 Graceful Eating
【旅行頸枕推薦】unovoyage織麻頸枕｜日常生活離不開的星宇航空同款uno頸枕｜momo熱銷頸枕開箱
有時候，最好的禮物不只是好看實用，而是當你用了一段時間後，才發現它早已成為生活的一部分。
今年生日收到UNO® Knit織麻頸枕，徹底打破了我對U型枕的刻板印象。它不只是長途路程與飛行的旅行配件，更是一份悄悄融入日常、改善我生活習慣的存在。
身為需要頻繁通勤、到處演出，且長時間面對電腦與追劇的重度肩頸使用者，這份支撐帶來的差別，比想像中更有感。
💙 實用與美感兼具的時尚頸枕｜雪梨藍的沉穩優雅
我收到的顏色是「雪梨藍」，是沉穩耐看的藍色，帶有一種優雅的質感，將它掛在包包上當作時尚配件不會突兀，更重要的是，織麻布料透氣且耐髒，即便天天帶出門使用也不必擔心保養問題。
😴 360度環繞支撐｜終於不再邊睡邊點頭
因為表演工作，常需要搭乘長途客運或火車南來北往。以前在車上補眠，總是因為頭部歪斜導致醒來後脖子緊繃，甚至越睡越累。
使用UNO® Knit織麻頸枕後，醒來不會有脖子卡卡的緊繃感，而是整個人有真正休息到。
- 對稱加高設計：完美貼合肩膀與臉頰間的空隙，頭部側歪時會被穩定接住。
- 360度環繞包覆：不論是仰睡或側睡，頸部都能感受到全方位的支撐，不會有失去支撐的不適感。
難怪UNO® Knit織麻頸枕會成為星宇航空的首選頸枕，這種穩定感對於長途旅行來說，真的是舒眠救星！
💻 辦公室腰靠與日常生活的神隊友
- 辦公室久坐救星：將頸枕突起面朝上立在椅背作為腰靠支撐，竹炭記憶棉枕芯支撐力十足又有柔軟度，能貼合腰部弧度，緩解久坐帶來的酸痛。
- 劇迷必備：在家追劇時，往往維持同個姿勢數小時，等到起身才發現肩頸僵硬。現在我會習慣將UNO® Knit織麻頸枕環繞在脖子上或墊在腰後，讓放鬆時光不再以身體痠痛為代價。
- 午休品質升級：以往在排練或活動空檔趴在桌上小瞇一下，醒來總是手麻、脖子痛。現在使用UNO® Knit織麻頸枕支撐，短短幾分鐘休息也能恢復能量，這才是真正的高品質補眠。
🧳收納與清潔｜願意天天使用的關鍵
懶人也能輕鬆清潔：頸枕布套可直接拆卸，並放進洗衣袋中再丟到洗衣機清洗。
枕芯選用竹炭黑科技記憶棉，除臭抑菌，平時只需以濕布擦拭即可。
1/4 極致收納：以「交叉手臂法」及「麻花捲式收納」，體積能縮小至原來的四分之一，隨身攜帶完全不佔行李空間，隨時隨地都能享受支撐與依賴的存在。
🩵 使用的真實感受｜融入日常生活的多功能頸枕
對我來說，UNO® Knit 織麻頸枕最大的魅力，就是它修正了那些我原本習慣忍受的不適。
不只是一顆在搭機、通勤時比較舒服的旅行配件，更是一份融入居家日常、隨時隨地守護肩頸腰背的溫柔支撐，讓那些原本容易僵硬的時光都變得更從容、更放鬆。
如果你正在尋找好看、實用、又能融入日常天天使用的頸枕，這款momo熱銷、星宇航空同款的UNO® Knit 織麻頸枕絕對是首選。生活不需要巨大的改變，有時候只需要一個剛剛好的支撐，舒適就會有感升級！
UNO® Knit 織麻頸枕
官網：https://unovoyage.com/collections/uno-knit-travel-pillow
⭐使用方式與注意事項
- 枕芯不可水洗，以濕布擦拭即可
- 避免過度拉扯或掰開枕芯
- 布套可拆下並放進洗衣袋中，再丟到洗衣機清洗
本文皆為本人親自體驗過後的實際心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，實際效果依每人體驗為主。
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