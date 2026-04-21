2026-04-21 18:01 女子漾／編輯王廷羽
「神」與「神」的夢幻連動！神木隆之介、北村匠海首度同框，竟是為了開發「太空鯖魚罐頭」？
當「國民弟弟」神木隆之介遇上「憂鬱男神」北村匠海，這場演藝圈的頂尖碰撞，終於在 2026 年春季成真。由兩人首度攜手主演的日劇《鯖魚罐頭，航向宇宙》，不僅在開播前就引發高度關注，兩人戲外「互封為神」的可愛互動，更讓粉絲看見了實力派演員之間惺惺相惜的溫暖情誼。這篇一起看看《鯖魚罐頭，航向宇宙》的劇情內容吧~
從童星到男神 跨越 20 年的偶像告白
從童星到男神 跨越 20 年的偶像告白
這場夢幻聯動的契機，起源於兩位演員極深的演藝資歷，北村匠海在宣傳節目中坦言，自己 8 歲就以童星身份出道，在無數次挫折與試鏡中，他始終看著神木隆之介的背影前行，對他而言，神木不只是前輩，更是「超越童星規格」的存在。
「對我來說，他真的是像神一樣的存在！」北村匠海在現場大方告白，表示能與兒時的偶像合作，是他努力多年的夢想。而神木隆之介則以溫暖的稱讚回應，形容北村的演技極其細膩，甚至擁有「能緊緊抓住人心」的神級演技。這場被主持人戲稱為「神與神的對決」的合作，也意外讓兩位平時沉穩的男神，在現場展現出如大男孩般互誇的俏皮一面。
熱血故事改編！福井縣水產高中的真實奇蹟
熱血故事改編！福井縣水產高中的真實奇蹟
《鯖魚罐頭，航向宇宙》並非虛構的科幻故事，而是改編自日本福井縣水產高中的真實事蹟。故事描述一群平凡的學生，如何跨越年齡與技術的鴻溝，挑戰研發出能通過嚴苛檢驗的「太空食品」。北村匠海在劇中飾演新任教師朝野峻一，在陪伴學生追夢的過程中，自己也從中獲得治癒與成長；而神木隆之介則飾演 JAXA（宇宙航空研究開發機構）的職員木島真，原為補給機開發工程師，卻因太空人選拔落選被調往宇宙食開發單位。兩人在劇中從起初的懷疑到最後的攜手奮鬥，完美的化學反應將這部充滿熱血與淚水的作品推向高峰。
近距離觀摩神級演技 是幸福也是壓力
近距離觀摩神級演技 是幸福也是壓力
神木隆之介在受訪時感性表示，能近距離看到北村匠海的表演，對他而言是「很幸福的環境」。然而這番極高的評價，卻讓一旁的北村匠海笑著大喊：「突然壓力變很大！」儘管兩人在演藝圈多年，且擁有共同好友，卻始終沒有機會深交。這次透過《鯖魚罐頭，航向宇宙》的合作，不僅讓觀眾看見了關於夢想與勇氣的故事，更見證了兩位男神私底下的真摯友誼。
目前《鯖魚罐頭，航向宇宙》已由 friDay 影音於每週二獨家跟播，在這個充滿新開始的季節裡，如果你也需要一點熱血與溫暖，不妨跟著神木隆之介與北村匠海，一起看平凡的「鯖魚罐頭」如何承載著夢想，航向遙遠的宇宙。
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