2026-04-21 17:59 女子漾／編輯周意軒
牡蠣寶寶萌翻中山南西！D+AF迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》聯名鞋登場，限定拍貼機必打卡
迪士尼控、牡蠣寶寶粉絲真的可以準備衝一波了！台灣女鞋品牌 D+AF 首次推出迪士尼系列鞋款，首波選中經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》作為靈感主題，將愛麗絲、妙妙貓與近年在社群討論度超高的「牡蠣寶寶」變成日常可以穿出門的療癒系鞋款。這次不只鞋子可愛到犯規，D+AF 也同步在台北中山南西二店打造主題打卡體驗，還有牡蠣寶寶限定拍貼機，從穿搭到拍照一次滿足。
牡蠣寶寶變身小白鞋，療癒感直接穿上腳
這次最有話題的角色，絕對是《愛麗絲夢遊仙境》裡的隱藏版萌角「牡蠣寶寶」。D+AF 以牡蠣寶寶圓潤、無辜又有點呆萌的形象為設計主軸，推出多款主題鞋履與造型吊飾，把角色細節藏進日常穿搭裡。
其中「牡蠣寶寶雙色鞋帶小白鞋」主打百搭實穿，外型保留小白鞋的清爽輪廓，再加入牡蠣寶寶元素，鞋款也結合輕量鞋底、雲感緩震鞋墊與防潑水機能皮革，對於想要可愛但又不想犧牲舒適度的女孩來說，算是很適合日常通勤、約會或週末出遊的款式。官方網站目前也已列出迪士尼系列商品，包括牡蠣寶寶雙色鞋帶小白鞋、真皮德訓鞋、真皮德訓穆勒鞋與牡蠣寶寶掛飾等品項。
愛麗絲、妙妙貓也入列，鞋櫃秒變Wonderland
除了牡蠣寶寶，這次系列也把《愛麗絲夢遊仙境》中的經典角色轉化成不同風格鞋款。像是「愛麗絲蕾絲花邊真皮德訓鞋」以真皮、復古生膠底與蕾絲花邊打造出童話感細節，鞋內還藏有愛麗絲圖樣鞋墊，讓鞋款看起來不只是聯名，更像是把故事場景偷偷收進鞋子裡。
妙妙貓系列則走低調又有記憶點的可愛路線，以德訓鞋與穆勒鞋輪廓搭配角色鞋墊、吊飾與雙鞋帶設計，讓整體不會過度童趣，反而更適合平常喜歡牛仔褲、寬褲、短裙或休閒穿搭的女孩。簡單來說，這次聯名不是只能收藏，而是真的可以穿出門、拍照也有梗。
牡蠣寶寶吊飾太犯規，鞋子、包包都能掛
這波 D+AF 不只推出鞋款，也同步推出三款牡蠣寶寶造型吊飾。對於聯名控來說，吊飾通常就是最容易入手、也最容易被燒到的單品，不管掛在鞋上、包包上，或是當作日常小配件，都能讓穿搭多一點可愛細節。
尤其牡蠣寶寶本身就帶有一種「無辜又療癒」的反差萌，比起高調角色圖案，這種小小藏在配件上的設計，反而更容易融入日常，也很適合想要低調跟上迪士尼聯名話題的人。
中山南西二店變身風格策展門市，拍貼機必拍
這次最適合放進「聯名打卡」文章的重點，就是 D+AF 全新中山南西二店。品牌將南西二店定位為「風格策展門市」，首波就以牡蠣寶寶為主題打造專屬場景，讓大家不只是去買鞋，也像走進一個小型 Wonderland 打卡空間。
活動期間購買迪士尼系列鞋款，可獲得限量牡蠣寶寶購物袋，消費滿額 2,000 元還能免費體驗牡蠣寶寶拍貼機；未消費或未滿額者，也可單次 150 元拍攝。拍貼機提供四款限定邊框，對於喜歡收集聯名周邊、拍貼紀念照的女孩來說，這個點真的很可以排進週末行程。
4月25日至26日南西二店有限定排隊禮
如果想要衝首波打卡，D+AF 南西二店也在 4月25日至4月26日推出開幕限時驚喜。活動期間只要在現場與牡蠣寶寶拍照打卡，就有機會獲得牡蠣寶寶限定購物袋與拍貼券乙份，每日限量100名，數量有限、送完為止。
也就是說，這次不只是「買鞋」，更像是一場給迪士尼控和牡蠣寶寶粉絲的小型朝聖活動。從聯名鞋款、角色吊飾到門市拍貼機，一路把可愛做到滿，難怪消息一出就很有社群洗版潛力。
活動資訊
D+AF 迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》系列已於 D+AF 官方網站登場，官方網站目前可見牡蠣寶寶、愛麗絲、妙妙貓等系列鞋款與吊飾商品。這次也特別於台北中山南西二店與台中洲際門市設置門市限定拍貼機互動體驗，其中南西二店更以牡蠣寶寶主題場景打造風格策展門市，想拍照、買鞋、收集限定周邊的女孩，可以把這站收進近期打卡清單。