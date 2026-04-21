牡蠣寶寶萌翻中山南西！D+AF迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》聯名鞋登場，限定拍貼機必打卡

2026-04-21 17:59 女子漾／編輯周意軒
牡蠣寶寶萌翻中山南西！D+AF迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》聯名鞋登場，限定拍貼機必打卡　圖片來源：女子漾編輯拍攝
牡蠣寶寶萌翻中山南西！D+AF迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》聯名鞋登場，限定拍貼機必打卡　圖片來源：女子漾編輯拍攝

迪士尼控、牡蠣寶寶粉絲真的可以準備衝一波了！台灣女鞋品牌 D+AF 首次推出迪士尼系列鞋款，首波選中經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》作為靈感主題，將愛麗絲、妙妙貓與近年在社群討論度超高的「牡蠣寶寶」變成日常可以穿出門的療癒系鞋款。這次不只鞋子可愛到犯規，D+AF 也同步在台北中山南西二店打造主題打卡體驗，還有牡蠣寶寶限定拍貼機，從穿搭到拍照一次滿足。

牡蠣寶寶變身小白鞋，療癒感直接穿上腳

這次最有話題的角色，絕對是《愛麗絲夢遊仙境》裡的隱藏版萌角「牡蠣寶寶」。D+AF 以牡蠣寶寶圓潤、無辜又有點呆萌的形象為設計主軸，推出多款主題鞋履與造型吊飾，把角色細節藏進日常穿搭裡。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

其中「牡蠣寶寶雙色鞋帶小白鞋」主打百搭實穿，外型保留小白鞋的清爽輪廓，再加入牡蠣寶寶元素，鞋款也結合輕量鞋底、雲感緩震鞋墊與防潑水機能皮革，對於想要可愛但又不想犧牲舒適度的女孩來說，算是很適合日常通勤、約會或週末出遊的款式。官方網站目前也已列出迪士尼系列商品，包括牡蠣寶寶雙色鞋帶小白鞋、真皮德訓鞋、真皮德訓穆勒鞋與牡蠣寶寶掛飾等品項。

愛麗絲、妙妙貓也入列，鞋櫃秒變Wonderland

除了牡蠣寶寶，這次系列也把《愛麗絲夢遊仙境》中的經典角色轉化成不同風格鞋款。像是「愛麗絲蕾絲花邊真皮德訓鞋」以真皮、復古生膠底與蕾絲花邊打造出童話感細節，鞋內還藏有愛麗絲圖樣鞋墊，讓鞋款看起來不只是聯名，更像是把故事場景偷偷收進鞋子裡。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

妙妙貓系列則走低調又有記憶點的可愛路線，以德訓鞋與穆勒鞋輪廓搭配角色鞋墊、吊飾與雙鞋帶設計，讓整體不會過度童趣，反而更適合平常喜歡牛仔褲、寬褲、短裙或休閒穿搭的女孩。簡單來說，這次聯名不是只能收藏，而是真的可以穿出門、拍照也有梗。

牡蠣寶寶吊飾太犯規，鞋子、包包都能掛

這波 D+AF 不只推出鞋款，也同步推出三款牡蠣寶寶造型吊飾。對於聯名控來說，吊飾通常就是最容易入手、也最容易被燒到的單品，不管掛在鞋上、包包上，或是當作日常小配件，都能讓穿搭多一點可愛細節。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

尤其牡蠣寶寶本身就帶有一種「無辜又療癒」的反差萌，比起高調角色圖案，這種小小藏在配件上的設計，反而更容易融入日常，也很適合想要低調跟上迪士尼聯名話題的人。

中山南西二店變身風格策展門市，拍貼機必拍

這次最適合放進「聯名打卡」文章的重點，就是 D+AF 全新中山南西二店。品牌將南西二店定位為「風格策展門市」，首波就以牡蠣寶寶為主題打造專屬場景，讓大家不只是去買鞋，也像走進一個小型 Wonderland 打卡空間。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

活動期間購買迪士尼系列鞋款，可獲得限量牡蠣寶寶購物袋，消費滿額 2,000 元還能免費體驗牡蠣寶寶拍貼機；未消費或未滿額者，也可單次 150 元拍攝。拍貼機提供四款限定邊框，對於喜歡收集聯名周邊、拍貼紀念照的女孩來說，這個點真的很可以排進週末行程。

4月25日至26日南西二店有限定排隊禮

如果想要衝首波打卡，D+AF 南西二店也在 4月25日至4月26日推出開幕限時驚喜。活動期間只要在現場與牡蠣寶寶拍照打卡，就有機會獲得牡蠣寶寶限定購物袋與拍貼券乙份，每日限量100名，數量有限、送完為止。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

也就是說，這次不只是「買鞋」，更像是一場給迪士尼控和牡蠣寶寶粉絲的小型朝聖活動。從聯名鞋款、角色吊飾到門市拍貼機，一路把可愛做到滿，難怪消息一出就很有社群洗版潛力。

活動資訊

D+AF 迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》系列已於 D+AF 官方網站登場，官方網站目前可見牡蠣寶寶、愛麗絲、妙妙貓等系列鞋款與吊飾商品。這次也特別於台北中山南西二店與台中洲際門市設置門市限定拍貼機互動體驗，其中南西二店更以牡蠣寶寶主題場景打造風格策展門市，想拍照、買鞋、收集限定周邊的女孩，可以把這站收進近期打卡清單。

#迪士尼 #D+AF #愛麗絲夢遊仙境

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-04-14 14:36 蒔緣‧鹿角腓腓

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖
網路截圖

《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#演員 #逐玉 #演技 #張凌赫 #戲劇類

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
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最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會

一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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#日本 #網友 #國民神器

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想讓子女直接繼承 結果全家連一毛都拿不到 專家教你:無風險完成你的願望

想讓子女直接繼承 結果全家連一毛都拿不到 專家教你:無風險完成你的願望

2026-04-14 08:00 廖嘉紅

張爺爺過世，留下 9,000 萬遺產。

張大哥說：「我不要，直接給孩子繼承就好。」

他以為，自己是在幫子女最需要的時候多給點資源。

👉結果跟張大哥#拋棄繼承

👉三個孩子，卻一毛錢都拿不到

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事情是這樣發生的。

張大哥去法院辦理「拋棄繼承」，心裡想的是：「我退出，讓我的三個孩子接手。」

但法律的運作，完全不是這樣。

最後結果👇

• 張大哥 #拋棄繼承

• 同順位的張二哥、張大姊遞補

• 兩人各拿 4,500 萬

• 張大哥一家，0 元

------

很多人看到這裡都會愣住：「我那一份，為什麼不能直接給孩子？」

👉關鍵就在這一句：你把「#繼承」當成分配但法律其實是「#順位制度」

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🔥你一定要懂的法律邏輯

一、拋棄繼承，是全有全無

你不能只不要債務、保留資產

也不能說「我不要，改給我孩子」

👉你一旦拋棄

法律會直接把你「整個人退出繼承順位」

------

二、拋棄之後，誰會拿走？

只要同一順位還有人

👉就會由他們全部遞補

只有「#同順位全部拋棄」才會輪到下一順位

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而且最重要的一點，多數人完全不知道：

👉拋棄繼承 ≠ 死亡

所以不會啟動「#代位繼承」

👉你的孩子，不會因為你退出就接上來

你以為你在讓位，法律其實是直接把你整個刪掉。

------

三、實務上最常見的悲劇

老張過世留下債務

三個兒子全部拋棄結果呢？

👉輪到張大哥的弟弟、妹妹繼承債務

很多人完全沒預期，自己會因為「別人放棄」，變成當事人。

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🔥拋棄繼承期限（很多人都算錯）

一般繼承人：自知悉可繼承起 3 個月內

後順位繼承人：自知悉前順位全部拋棄起 3 個月內

------

🔥為什麼很多長輩會考慮「直接給第三代」？

R姐實務上看到的原因，很真實👇

① 財務安全類（避免風險）

第二代財務習慣不好（守不住資產）

避免債務問題被拖累

想避開婚姻風險（離婚分產）

👉 核心：避免錢被花掉、被拿走、被分走。

② 資產配置類（策略性安排）

第二代其實已經不缺錢

想讓資產跨世代累積

避免未來再被課一次稅

早就已經分過資產

👉 核心：錢放第三代，效益最大。

③ 家庭關係類（情感因素）

跟孫子感情更深不想讓兄弟姊妹爭產

👉 核心：避免衝突、留給最親的人。

④ 教育與未來類

「我希望孫子的人生起跑點更好。」想留一筆人生起步基金（留學、買房、創業）

------

那如果長輩真的想部分財產「直接給第三代」怎麼辦？

真正穩定、可控、有效的方式，是：👉一開始就把路設計好

其中一種常見做法是：👉保單受益人直接指定孫子女

這樣的結果會變成：

• 不進入遺產分配

• 不會被兄弟姊妹重新分掉

• 不會因為父母拋棄而失效

• 孩子可以直接領到

👉該給誰，就給誰

------

🔥R姐想提醒你：

👉拋棄 = 放棄控制權

👉而不是重新分配

真正能把愛留下來的，從來不是放棄，而是設計！

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟 👉 如果這個制度沒有改變你的家，準備好了嗎？

廖嘉紅

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資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

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