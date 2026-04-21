奶茶、氣泡水都OK！RICOCAFE酷力杯開箱｜800ml大容量＋陶瓷內膽，不會卡味的命定環保杯！

耶！我終於找到好看又完美的環保杯了，而且是真的好用到，我直接忍不住跑去問廠商能不能開團，老實說，我自己很愛喝奶茶、氣泡水、果醋類的飲品，我找過很多市售的環保杯，內膽大多都是用不鏽鋼，陶瓷內膽的真的很少見，不然就是容量太小，一杯手搖還裝不下，還要分兩次裝，真的超麻煩，更不用說，有些環保杯用久了會卡味，今天裝咖啡、明天喝水都還殘留味道，但這次這款 ✨RICOCAFE 酷力杯✨ 真的完全打中我！不只外型超有質感，最重要的是直接解決我最在意的「味道殘留＋容量不夠＋防漏不安心」這幾個痛點，如果你也跟我一樣，一直在找一個「大容量＋陶瓷內膽」的命定環保杯，可以看看這個環保杯喔！

RICOCAFE 酷力杯 規格

• 杯口直徑：80 mm

• 杯底直徑：75 mm

• 高度（含上蓋）：267 mm

• 吸管長度（含吸嘴頭）：237 mm ±5%

• 有效容量：800 ml ±5%

• 商品重量：458 g ±5%

• 內含專用吸管組

粉體塗裝外觀質感滿分，摸起來有點磨砂感，我實際用了兩週，都到處亂放（哈！），塗層都沒有被刮花或是髒掉

唯獨只有上蓋塑膠的部分，用久會一點點髒而已喔！

陶瓷塗層內膽｜真的沒有不鏽鋼味！

平常用一般不鏽鋼杯，裝咖啡、飲料多少都會有一點味道殘留，裝水的時候，那種不鏽鋼味最明顯，而陶瓷內膽最大的優勢...

👉 果醋、牛奶、氣泡水、咖啡、果汁飲品通通都可以裝

👉 沒有惱人的不鏽鋼味、無異味

👉 陶瓷內膽清洗上也方便許多

仔細看看酷力杯的內膽，還有最高水位線標示，水要裝到線下才不會溢出來喔！

800ml大容量｜手搖直接裝一整杯

你知道嗎？！買飲料時用環保杯，除了可以折5元外，有的老闆還會多給一點，800ml容量剛好可以裝一整杯手搖飲，老闆多給你一點飲料都可以裝得下

超防漏設計｜真的可以安心丟包包

酷力杯的上蓋有一條可拆矽膠條，蓋子蓋緊後，可以達到完全不漏

我自己實測，裝滿飲料後，蓋緊後用力甩、用力搖結果是：完全不漏，而且吸管蓋打開後，吸管邊緣也是乾乾淨淨，喝飲料再也不會黏踢踢的！

也因為超防漏，直接平躺放車廂、丟包包，都不用擔心漏出來

輔助所蓋結構，可以讓環保杯平躺在桌上時，不會滾落到地上

磁吸黑科技｜細節控會愛

吸管蓋有磁吸設計，會自己「乖乖吸住」， 喝飲料時不會亂晃、亂飛，小細節但超實用

複合式粗吸管｜有料飲料也OK

前端是軟膠材質（不怕咬），後段是硬吸管（支撐度夠），珍珠、椰果、茶凍、甚至桑椹， 全部都吸得起來！

上半部的軟膠材質，很適合喜歡咬吸管的用戶，不用怕咬爛

QQ矽膠提把｜直接解放雙手

這個提把真的很猛，經過ＳＧＳ檢驗，最大可承重約28kg，無論是掛包包、掛機車、掛嬰兒車都OK！

可以像我這樣，直接掛在包包上，逛街直接解放雙手真的很方便

也因為提把長度沒有做的很長，掛在機車上騎車、掛在嬰兒車上行走時，都不會過度搖晃

像我的兒子很愛亂踢，就算環保杯掛在推車上被小朋友用力亂踢，也不用擔心會斷掉喔！

大口徑好清洗設計｜懶人友善

我自己選環保杯很在意清潔問題，這款環保杯：

✔️ 配件全部可拆

✔️ 杯身80mm大口徑

👉 手可以整隻伸進去清洗，底部都可以清潔到

👉 大口徑連冰球都放得進去

保溫保冰｜日常完全夠用

它是真空雙層不鏽鋼設計，日常帶出門完全沒問題👌

👉 保冰可達12小時以上

👉 保溫約8小時

一起看看影片吧！



萍姐愛分享ＸRICOCAFE限時團購優惠

如果你剛好也在找：✔️ 大容量 ✔️ 陶瓷塗層內膽 ✔️ 超防漏的環保杯

我跟廠商爭取到獨家限時團購優惠，總共有2個團購方案，而且只要下單團購方案的酷力杯，就會額外送實用小贈品喔！

偷偷說：如果你有下單，我會額外抽品牌小禮物（下單後這裡私訊我）

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