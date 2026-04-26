90歲陳醫師身後留9處房產，代筆遺囑卻被高院打回票—— 律師楊貴智揭露的這3個細節，說明為什麼你以為萬無一失的遺囑，可能根本不算數

2021年4月，陳姓老醫師以90歲高齡登記結婚，娶的是次子的岳母。同年9月病逝。留下台北、台中、桃園多處不動產與股票。

家人開始打官司。長子的主張之一，是父親留下的代筆遺囑應屬無效。這份遺囑由執業律師認證，看起來程序完整，白紙黑字寫清楚哪些房地要給誰。照理說，應該沒問題。

結果高等法院查下去，發現問題大了。

見證人之一患有嚴重重聽，對遺產標示、面積、分配細節一概不知情，甚至連遺囑執行人就是自己女婿這件事，都說不知道。另一名見證人則在庭上表示，他只是受律師指派來簽名，不知道需要核對遺囑內容。兩個人都在場，都簽了名。但兩個人都沒有真正見證任何事。

高院最終依民法第1194條，判決遺囑無效。原已過戶到繼母名下的9處不動產，全數塗銷登記，回歸全體繼承人公同共有。

這種案子，看完新聞的人通常記住的是「繼母搶遺產」。但真正值得注意的，是那份遺囑在法院審查下的崩潰過程——不是內容寫錯，是程序從一開始就沒做對。

▋形式對了，內容不重要嗎？

很多人對遺囑的理解，停留在「只要有寫、有簽、有請律師，就算數」。這個案子說明，這個理解是錯的。民法第1194條說的是「見證人須親在場聞知，由遺囑人確認後，各見證人與代筆人同行簽名」。翻成人話就是：見證人不是來簽名的，是來確認「這些話，真的是這個人說的」。一個沒聽見的人，一個不知道自己在幹嘛的人，不算見證。

代筆遺囑的法定要件，不只是在場簽名的「形式過程」。見證人必須具備實質見證效力，也就是他得確實聽到、理解、確認遺囑內容出自立遺囑人的真意。律師楊貴智（Albert Yang）說得清楚：爭產糾紛多半不是遺囑「內容」有問題，而是「形式出包」。

台灣每年有超過7.8萬棟房產進入繼承程序，數字連續4年突破7萬。這些財產背後，有多少是靠一份沒人認真確認的遺囑在支撐？

還有一件事新聞沒說：這9處不動產回歸全體繼承人公同共有之後，要動它，每一個繼承人都要簽名同意。要賣掉，要分割，要繳稅，全部要協商。官司贏了，但那9處房子，還有漫長的路要走。

▋看護變繼母這件事，你覺得是個案嗎？

台灣已經進入超高齡社會。不只陳醫師這個案子，同期還有一名102歲的老代書，與照料他27年的女看護悄悄登記結婚，10名子女在醫院門口「當街搶人」，後來才走上法院。

這不是偶然，這是結構性的問題。

長輩孤獨、需要陪伴，照護者長期在身邊，情感依附是自然的。問題從來不在感情本身，問題在財產安排沒有提前做好。楊貴智的建議很直接：趁意識清楚時，辦意定監護、立公證遺囑、全程錄影存證。一旦長輩被宣告監護，受監護人所為的贈與、遺囑等法律行為，須透過監護人辦理，否則一律無效。

但遺囑只是工具之一，而且是相對被動的工具。人壽保險的身故給付，不需要走繼承程序——它不進遺產，不用等繼承人全部同意，直接給你指定的那個人。這不是節稅技巧，這是對家人最乾淨的一份交代。很多人做了遺囑，卻從來沒想過，有些資產根本不需要走到繼承這一步，只要當初安排得對就夠了。

門要在風雨來之前關好，不是在家裡淹水之後才想到要防水。

▋你現在做的財產規劃，夠不夠撐過法院的審查？

很多客戶問過我：「我都寫好了，總可以放心了吧？」

我每次都只問一個問題：你的見證人知道自己在見證什麼嗎？

如果他們只是被叫去簽個名、拿個紅包，那你那份遺囑的效力，跟沒有遺囑差不多。陳醫師案裡的律師是執業的，認證也做了。但見證人是律師的妹夫和司機。高院一查，全盤翻掉。

財產傳承不是一件你可以馬虎做完、然後就擱著的事。它需要在你最清醒、最有決策能力的時候，由懂這件事的人，陪你做對。

以下是兩個你現在就可以確認的方向：

第一，如果你已經立了代筆遺囑，現在打開來看一件事：見證人是誰？他們跟你的繼承人有沒有關係？有沒有利害衝突？如果有，那份遺囑的效力值得認真重新評估。

第二，如果你名下有保險保單，確認受益人欄位填的是誰、填的對不對。身故保險金的給付走的是契約，不走繼承，受益人寫清楚了，它就不會捲進遺產糾紛。這一個動作，有時候比立一份遺囑更直接、更有保障。

如果你還沒開始，現在是最好的時機。如果你以為做過了，現在是重新確認的時機。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是代書，但有些想法，想跟你分享。