2026-04-21 15:10 女子漾／編輯王廷羽
藤本樹到底怎麼變成鬼才？《藤本樹17-26》重映特典公開，八部短篇一次看懂創作原點
以《鏈鋸人》、《驀然回首》等神作席捲全球的漫畫鬼才藤本樹，其最具傳奇色彩的早期創作：動畫電影《藤本樹17-26》，正式宣布將於本週五（4/24）於全台九家威秀影城重返大銀幕！
這部被譽為藤本樹「創作原點」的作品，收錄了他從 17 歲到 26 歲期間所創作的八部短篇，並由七位新銳導演與六間動畫工作室聯手改編成電影，分為「PART 1」與「PART 2」上映。電影去年在台限定上映兩週即創下近 900 萬票房佳績，更在日本串流平台奪冠，展現出驚人的作品影響力！
揚威國際！《在庭院裡曾經有兩隻雞》入選安錫影展
《藤本樹17-26》系列短篇在國際影壇也捷報頻傳。其中的《刺客》曾獲富川國際動畫影展「觀眾票選獎」；而備受矚目的《在庭院裡曾經有兩隻雞》，繼入選富川影展後，近日更確定入選素有「動畫界奧斯卡」之稱的安錫國際動畫影展「午夜短片競賽」單元。
《在庭院裡曾經有兩隻雞》是藤本樹初試啼聲、首度投稿漫畫獎的早期之作，講述在人類滅絕後，地球由宇宙人主宰，而一名宇宙人學生在照顧校園內的兩隻雞時，意外揭開驚人秘密。編導長屋誠志郎對此表示，能在如此歷史悠久的影展放映感到非常高興，並感謝工作人員與藤本樹老師的信任。
重映驚喜！首週限定特典「珍貴創作對談」必珍藏
為了回饋台灣影迷，發行商「采昌國際多媒體」特別公開首週入場特典——「原文摺頁DM」。這份特典極具收藏價值，內文收錄了藤本樹與傳奇責任編輯林士平的全新對談，兩位靈魂人物將在對談中回顧執筆時的創作回憶，並公開各自最心儀的分鏡畫面。凡購買《藤本樹17-26》PART 1 或 PART 2 電影票，即可獲得對應部分的摺頁 DM，數量有限，送完為止。
見證鬼才原點，4月24日重返大銀幕
重映戲院包括台北信義威秀、台北京站威秀、桃園統領威秀、台中TIGER CITY、高雄大遠百威秀等全台九家據點。無論你是想重溫藤本樹宇宙的粉絲，還是想見證實驗動畫魅力的動漫迷，都不容錯過這場視聽盛宴。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower