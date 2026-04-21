2026-04-21 14:51 女子漾／編輯許智捷
三麗鷗粉準備開搶！7-ELEVEN「長腿KITTY」集點登場 70公分玩偶萌到想抱回家
長腿KITTY來了！7-ELEVEN全店精品集點再度攜手三麗鷗，這次把近期話題超高的「長腿KITTY」搬進超商，首度推出一系列獨家集點周邊商品。從絨毛玩偶、吊飾、杯套、髮飾，到午餐袋、購物袋、頸枕毯、行李箱與旅行收納袋，超過55款限定商品一次登場，讓Hello Kitty從甜美可愛變身時髦辣妹，準備掀起新一波收藏熱潮。
「長腿KITTY」原為日本Kiddy Land與三麗鷗合作推出的潮流公仔系列，將大家熟悉的Hello Kitty換上修長身形、多變造型與華麗穿搭，和原本圓滾滾、甜美可愛的形象形成強烈反差，也因此在粉絲圈掀起「反差萌」收藏風潮。這次7-ELEVEN掌握長腿KITTY的人氣，結合日常生活場景打造獨家周邊，讓粉絲從上班、出遊、購物到旅行，都能被辣妹KITTY陪伴。
長腿KITTY造型超百變！曬黑、109辣妹、千鳥紋、學生風通通有
這次7-ELEVEN推出的長腿KITTY周邊，最大亮點就是造型超豐富。商品設計網羅曬黑風、109辣妹風、千鳥紋、洋裝造型、學生風、甜心風等多款版本，讓Hello Kitty不只可愛，還多了滿滿時尚態度。
其中最適合粉絲先入手的，就是「經典絨毛吊飾」。這款共有4款隨機限定造型，附有鑰匙圈設計，可以掛在包包、鑰匙或隨身小物上，單個售價299元，價格相對親民，對想先加入長腿KITTY收藏坑的人來說非常友善。
70公分絨毛玩偶必收！棕色豹紋、黑色甜心款辣度滿點
想要收藏大件周邊的粉絲，這次一定會被「70cm絨毛玩偶」燒到。7-ELEVEN首度推出棕色豹紋款與黑色甜心款大型長腿KITTY絨毛玩偶，不只尺寸存在感滿滿，時尚造型也很有記憶點，放在房間就是可愛又吸睛的佈置單品。
這款絨毛玩偶除了可以收藏，也能當成抱枕使用，等於把長腿KITTY直接帶回家陪你追劇、睡覺、耍廢。對三麗鷗粉絲來說，這種「又能收藏又能實用」的周邊，真的很難不心動。
絨毛小物也太萌！杯套、鯊魚夾、面紙套讓日常變可愛
除了大型玩偶，這次也有不少適合日常使用的絨毛小物。像是「絨毛造型飲料杯套」可以讓手搖杯、咖啡杯瞬間變可愛；「鯊魚夾髮飾」則把長腿KITTY變成穿搭亮點，綁髮、夾髮都能增加造型感。
另外還有「造型面紙套」，讓原本普通的生活用品瞬間變成桌上療癒小物。這些商品主打把長腿KITTY融入日常，不只是擺著收藏，而是真的可以帶出門、放辦公桌、陪你過生活。
小資上班族也被照顧！午餐袋、購物袋實用度滿分
7-ELEVEN這次也特別針對上班族與外出需求推出實用商品，包括3款「午餐袋＋15cm絨毛吊飾」組合，不只有可愛娃娃吊飾，午餐袋還具備保溫、保冷功能，適合帶便當、飲料或輕食出門。
另外3款「購物袋＋15cm絨毛吊飾」也很適合日常採買使用，大容量設計能滿足購物需求，外出買東西也能自帶可愛氛圍。對喜歡實用系周邊的人來說，這次不只是在買可愛，更是在買一份每天都用得到的生活小物。
旅行控也會失守！頸枕毯、行李箱、收納袋打造出遊全套裝備
春夏正是野餐、露營、追星、出國旅行的季節，7-ELEVEN也把長腿KITTY變成旅行裝備。這次推出的「造型頭套頸枕毯」採頭套、頸枕、毛毯三合一設計，不管是搭高鐵、飛機，還是長途移動都很實用，一秒讓出遊造型萌度加滿。
旅行周邊還包含「滑輪購物車」、「Traveler's Choice 21吋線條防撞行李箱」、「旅行收納袋三件組」等商品，從行李打包、旅途中休息到購物戰利品搬運都一次照顧。對喜歡把旅行用品成套搭配的粉絲來說，這波長腿KITTY真的很懂。
7-ELEVEN三麗鷗長腿KITTY精品集點活動時間
門市快閃購活動
2026年4月29日三下午3點起至2026年5月10日日晚上11點59分止
活動期間當筆消費不限金額，報會員手機即可直接購買。
小7集點卡活動
2026年5月11日一下午3點起至2026年6月30日二晚上11點59分止
活動方式為6點加價購，不過此階段僅販售快閃購剩餘數量，若商品已售完，將不再進行該品項活動