【演員專題】不可替代的「氛圍感女神」！李絮：從伸展台到影后之路，在清冷與熱烈間綻放的棉花糖

聊過了帥氣的男神們，現在我們要來聊一位在韓國影視圈中，靈魂最為獨特、氣質最難以被定義的女神——李絮（Esom）。

在美女如雲的韓國演藝圈，李絮並不屬於那種大眾審美的「第一眼美女」，但她那張充滿高級感的「豆腐臉」與單眼皮下的神祕氣息，卻讓她成為忠武路（韓國電影界）導演們最愛的謬思。站在 2026 年，回望她從頂級模特兒到「青龍獎最佳女配角」的轉型路，你會發現她不只是在演戲，她是在用生命詮釋何謂「自我的優雅」，來瞧瞧關於李絮的8個小故事吧！

【關於李絮1】藝名由來竟是因為「嬰兒肥」？

李絮本名李昭英(이소영 )，1990 年出生。之所以取藝名為「Esom（李絮）」，是因為她在模特兒時期，臉頰總是肉嘟嘟的(沒錯！就是嬰兒肥)，笑起來就像「棉花（韓文：Som）」一樣柔軟可愛。

雖然她現在以冷冽、高級的氛圍感著稱，但早期出道時，她可是憑藉著那份「Som-vely」（李絮＋Lovely）的獨特魅力橫掃時尚圈。這種兼具少女感與成熟女人的複雜氣質，讓她在一眾整容範本臉中脫穎而出，成為極具辨識度的存在。

【關於李絮2】模特兒界的傳奇：從 Mnet 選秀《Check It Girl》橫空出世

出生全羅北道的李絮，高中時就夢想成為模特兒。2008年，參加Mnet模特選秀節目《Check It Girl》，憑藉著過人的身材比例與極具表現力的五官，一舉奪得冠軍 ，正式以「Esom」身份出道，成功進入了時尚圈。

在那之後，她成為了時尚雜誌與各大時裝周的寵兒。然而，與許多模特兒只是「順便」演戲不同，李絮對表演有著極大的野心與敬畏。她在擔任模特兒巔峰期時，就開始默默尋求轉型機會，不惜從沒有台詞的小角色演起，這種踏實的心態，也決定了她日後演技的高度。

【關於李絮3】一脫成名！與鄭雨盛的19禁電影受關注

真正讓影視圈注意到「演員李絮」的，是 2014 年與男神鄭雨盛合作的電影《情慾誘惑》（Scarlet Innocence）。這部改編自韓國民間傳說的電影，對於新人演員來說極具挑戰，因為片中不僅有大量的裸露戲，更有極其複雜的情感轉變。

李絮在劇中飾演從清純少女轉變為復仇魔女的角色，其演技的層次感讓影評人大為驚艷。她在那雙看似空靈的眼睛裡，裝滿了愛、恨、瘋狂與絕望。這部作品讓她入圍了青龍、百想、大鐘獎等多項新人獎提名，正式讓她從「超模」轉身為「專業演員」。

【關於李絮4】文藝片女神的巔峰：電影《小公女》與「微笑」的生存學

如果問李絮的人生角色是什麼，身為評論家，我一定會首推電影《小公女》（소공녀）中的「微笑」。這部電影描述了一個在物價飛漲的時代，寧可放棄租屋也要維持抽菸、喝威士忌興趣的女子。

李絮用一種近乎「雲淡風輕」的方式，詮釋了現代年輕人的孤獨與堅持。她那種清冷的氣質，與電影中略顯荒謬卻真實的社會議題完美融合。憑藉此片，她橫掃多個影評人協會的影后獎項，奠定了她在獨立電影界不可動搖的地位。

【關於李絮5】電視圈的轉折： 可塑性超高的新生代之星

雖然在電影界成績斐然，參演許多作品，如《讀心術》《高跟鞋》《The X》等多種題材電影逐漸邁上實力演員之路，她所接演角色不受限，各種類型她都能消化詮釋，只是作品大多為獨立電影，雖然獲得不少獎項但知道她名字的人還是不多。

2017年在《今生是第一次》中女強人「秀智」的表現相當吸睛；2019 年她在《救救我 2》中飾演內心堅毅的女孩，展現了強大的情緒爆發力；而 2021 年的《模範計程車》更是將她的知名度推向了大眾市場，她飾演的檢察官姜荷娜，讓觀眾看到了她除了靈氣之外，更具備了強大的正劇氣場。

【關於李絮6】多重魅力的「最強女配」躍升大女主！

李絮可說是出色且深具魅力的最佳女配角，除了《今生是第一次》中的女二角色之外，2020年在《菜英文沒在怕》中精彩的表現也獲得青龍電影獎的最佳女配角獎；她的選片眼光一向大膽。在 2024 年的影集《LTNS》（Long Time No Sex）中，她與安宰弘飾演一對為了賺錢而敲詐出軌者的無性夫妻。劇中大膽的對白與對人性慾望的赤裸剖析，再次刷新了觀眾對她的認知。

而在電影《殺手福順》中，她飾演全道嬿的對手，展現出扭曲的兄妹情與殺手組織高層的冷酷。李絮似乎很享受這種「非典型」角色的挑戰，這也讓她在演藝圈中擁有極高的人氣——因為你永遠猜不到她的下一個角色會是什麼樣子。

【關於李絮7】丹鳳眼美女電力無極限

高挑身材，魅力無限的李絮其實也和不少男星傳出緋聞，其中一位就是演員盛駿，兩人因為於2011年合作拍攝《Drama Special – 白色聖誕節》而傳出緋聞，但兩人的戀愛說亦在劇集拍攝結束後不了了之。後來，2015年被韓媒《THE FACT》爆出熱戀饒舌歌手Zion.T，兩人被爆已相戀4個月，兩人還共遊濟州島，不過公司立刻幫忙澄清，兩人從很久以前就認識，是很親近的兄妹關係，濟州島也不是兩人的旅遊，是還很多朋友一起去的旅行。

【關於李絮8】私底下的「電影狂人」：熱愛黑白照片與底片相機

脫掉華麗的戲服，私底下的李絮是一個極度安靜且感性的人。她是演藝圈知名的「電影愛好者」，經常獨自一人去電影院，甚至會為了看一部心儀的獨立電影而長途跋涉。

此外，她對底片攝影情有獨鍾。她的社群媒體上充滿了她親自拍攝的黑白照片，構圖充滿故事感。這種對生活細節的觀察，或許正是她演技靈魂的養分來源。她不追求流量，而是追求在平凡生活中捕捉那一抹不平凡的光影。

步入 2026 年，李絮已經完成了多部大製作的拍攝，並傳出將與國際導演合作的計畫。她的魅力在於，她能完美消融在商業大片中，也能在小眾文藝片中閃閃發光。

身為評論家，我認為李絮最珍貴的品質是她的「不設限」。她不怕醜、不怕老、不怕爭議，她只在乎角色是否有靈魂。在這個追求速食偶像的時代，像李絮這樣願意慢下來磨練角色的演員，才是我們真正需要的「影視珍寶」。





💡 推坑人妻總結：為什麼你必須關注李絮？

如果你厭倦了千篇一律的韓劇女主角形象，那麼李絮的作品絕對會讓你耳目一新。她有一種魔力，能讓你在看戲時，不自覺地被她那淡然卻深邃的眼神吸進去，然後開始反思自己的生活。

推薦必看三部曲：

靈魂共鳴： 電影《小公女》（每個人心中都有一個微笑） 極致慾望： 電影《情慾誘惑》（感受新人的震撼力） 犀利現實： 影集《LTNS》（關於婚姻與現實的黑色幽默）

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結 heylink.me/DramaWife