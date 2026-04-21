2026-04-21 13:54 女子漾／編輯許智捷
aespa演唱會來了！8月台北開唱成亞洲海外第一場 MY搶票警報準備響起
韓國人氣女團 aespa 又要來台灣了！aespa 於4月21日驚喜公開「2026-27 aespa LIVE TOUR」巡演行程，確定將從首爾正式起跑，並於2026年8月11日唱進台北。更讓台灣 MY 興奮的是，台北場緊接在首爾場之後登場，成為目前官方公布亞洲行程中，韓國以外唯一海外場次，消息一出立刻在粉絲圈掀起搶票警報。
被封為「神顏女團」的 aespa，自出道以來就以強烈世界觀、未來感音樂風格與高辨識度舞台魅力受到矚目。從〈Next Level〉、〈Drama〉到〈Whiplash〉，每一次回歸幾乎都能掀起社群討論，成員 Karina、Winter、Giselle、Ningning 也各自累積高人氣。這次世界巡演消息公開後，台灣場能排在首爾之後第二站，也讓不少粉絲直呼「台灣 MY 真的被看見了」。
演出時間確定是8月11日
根據 aespa 官方 Weverse 公告，「2026-27 aespa LIVE TOUR」亞洲場次將於2026年8月7日、8日在首爾開唱，接著8月11日移師台北演出。換句話說，台灣場不只是巡演前段班，更是首爾開唱後的第一個海外城市，話題性直接拉滿。
目前官方已公布台北場日期，但尚未公開確切場館、售票平台、票價與座位圖。由於 aespa 去年曾在林口體育館開唱，這次回歸台北場，不少粉絲也開始猜測場地是否有機會升級，不過在主辦單位或官方公告前，實際演出地點仍需以後續資訊為準。
台灣是目前亞洲海外唯一場
這次公布的巡演版圖相當完整，aespa 將從亞洲出發，之後一路前進拉丁美洲、美國、加拿大與歐洲。官方公告中，亞洲場目前僅列出首爾與台北兩站，因此台北可說是目前已公布亞洲行程裡，韓國以外唯一海外場次。
巡演後續城市包含聖保羅、聖地牙哥、墨西哥城、漢密爾頓、紐約附近的 Elmont、華盛頓特區、亞特蘭大、邁阿密、達拉斯、洛杉磯、奧克蘭、西雅圖、溫哥華，以及曼徹斯特、倫敦、阿姆斯特丹、斯德哥爾摩、哥本哈根、柏林、米蘭、巴塞隆納、巴黎等城市，展現 aespa 近年在全球市場的高人氣。
搶票時間、票價地點待公布
目前 aespa 台北場已確認將於2026年8月11日舉辦，不過售票時間、票價、座位區域、會員預購資格與實際場館皆尚未公布。官方 Weverse 公告也提到，票務與各站詳細時程將於後續公開。
依照過往韓團演唱會售票慣例，後續可能會陸續公布 MY 官方會員預售、一般售票、票價區間、VIP福利或周邊販售資訊。粉絲若想搶到好位置，接下來可以密切關注 aespa 官方社群、Weverse 公告，以及台灣主辦單位後續消息。
aespa 上次來台演出時，以〈Drama〉、〈Whiplash〉等熱門曲目炒熱全場氣氛，四位成員從舞台魅力、造型到現場穩定度都成為社群熱議焦點。這次再度將台北排進世界巡演，對台灣粉絲來說不只是「終於又等到」，更像是一次升級版回歸。
尤其 aespa 近年音樂風格越來越鮮明，從強勢電子聲響到俐落舞台編排，都有非常高的演唱會可看性。這次巡演名稱雖尚未完整揭曉，但官方以「SYNK : æ」形式預告，也讓外界好奇這次舞台是否會延續 aespa 招牌的虛實世界觀，打造更大型的沉浸式演出。
aespa台北場演唱會資訊懶人包
演出名稱：2026-27 aespa LIVE TOUR
演出日期：2026年8月11日
演出城市：台北
演出場地：待公布
售票時間：待公布
票價資訊：待公布
座位圖：待公布
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