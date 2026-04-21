2026-04-21 10:46 女子漾／編輯ANDREA
居然是戀愛腦？《21世紀大君夫人》邊佑錫7個隱藏版秘密，與IU隔牆吻紅到網炸
劇迷們！最近你們的週末是不是也被《21世紀大君夫人》給徹底霸佔了呢？由IU李知恩與邊佑錫（邊佑）睽違10年二度合作的神劇，在Disney+開播後不僅空降全球排行冠軍，韓國收視率更狂飆突破12.7%！這回帶大家來解析這部劇瘋狂洗版社群的爆紅魅力，再加碼大放送我們男神「理安大君」的7個隱藏版秘密，保證看完你會愛他愛得更死心塌地！
為什麼《21世紀大君夫人》會紅到霸榜？
這部劇之所以能被外媒與網友封為「2026年度王室戀愛天花板」，最大的亮點就在於「21世紀君主立憲制」的破格設定！IU飾演擁有財富卻始終被看不起的財閥千金「成熙周」，遇上了邊佑錫飾演空有王族尊貴身分、卻註定一無所有的悲情次子「理安大君」。
兩人從各取所需的「契約婚姻」，到後來不顧一切的「先婚後愛」，這跨越階級與宮廷權力鬥爭的火花簡直不要太好嗑！特別是近期播出的高甜「隔牆吻」、Kiss Cam名場面，還有理安大君不顧危險直接用肉身擋車的「飆車救美」橋段，霸氣護妻的模樣直接讓全網少女心大噴發，緊湊的節奏與超強化學反應，難怪話題與收視率雙雙屢創新高！
歐巴太圈粉！邊佑錫的7個不為人知冷知識
被大君迷得神魂顛倒的你，知道歐巴私底下其實超有反差萌嗎？
以下7個小秘密一起來看看～～～
不為人知冷知識 1. 小時候的夢想居然是當飛行員
身高189公分、擁有完美大長腿的他，其實有一個大他5歲的空服員親姊姊，受到姊姊影響，邊佑小時候最想成為一名飛行員，直到21歲才以模特兒身分踏上伸展台，最後轉戰戲劇圈發光發熱。
不為人知冷知識 2. 一談戀愛就變戀愛腦？
在劇中深情款款的邊佑錫，現實生活中也是個超級戀愛腦！他曾坦言自己只要喜歡上一個人，就會傾盡全力付出所有，在充滿愛的家庭長大的他，連現在都還會跟父母討親親，是個極度渴望愛、私下超愛撒嬌的溫暖大男孩。
不為人知冷知識 3. 嗜好超健康，是狂熱的「西瓜狂粉」
別以為男神私生活五光十色，邊佑錫一天中最幸福的時光，竟然是在凌晨一邊吃著最愛的水果（尤其是西瓜和水蜜桃！），一邊熱血地看足球轉播，充滿居家感的生活方式真的超親民。
不為人知冷知識 4. 粉絲名差點被叫成「馬桶」
他曾經親自幫粉絲取名為「喜歡邊佑錫的可愛小胖胖們」，結果縮寫的韓文諧音竟然變成了「馬桶」（변기）！他當時還傻傻地把馬桶吊飾掛在包包上，好在後來粉絲名正式改為正常又可愛的「郵筒」（우체통）。
不為人知冷知識 5. 永遠不離身的「念珠戒指」
身為虔誠天主教徒（洗禮名：方濟各）的他，手上總戴著一枚珍貴的念珠戒指，這其實是已故奶奶送他的護身符，即便後來曾經自責弄丟，姑姑也特地去訂做了一模一樣的給他，對他來說意義非凡。
不為人知冷知識 6. 出生伴隨著傳奇的「錦鯉胎夢」
韓國文化非常看重胎夢，據悉邊媽媽懷孕時，夢到在狂風暴雨的海邊，有一條「巨大無比的錦鯉」破浪而出直接撲進懷裡！在韓國這象徵著孩子未來將會擁有極大的名望與福氣，如今對照他的爆紅程度，真的神準！
不為人知冷知識 7. 被演員耽誤的「底片攝影師」
邊佑錫私底下的IG版面充滿了各種極具氛圍感的底片照！無論是劇組合照、出國旅遊還是日常街景，他都喜歡用底片相機紀錄生活中的美好瞬間，也難怪粉絲們常笑稱他是被演藝圈耽誤的攝影大師。
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