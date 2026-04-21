《21世紀大君夫人》大妃娘娘太搶戲！7件事認識孔升妍：親妹妹竟是TWICE定延、曾是SM最美練習生

韓劇《21世紀大君夫人》開播後話題不斷，除了 IU 與邊佑錫的主線愛情受到關注，劇中飾演「大妃娘娘」的孔升妍也憑藉強烈存在感殺出重圍。她一出場就自帶壓迫感，古裝造型貴氣、台詞節奏穩，讓不少觀眾驚呼：「這位娘娘也太會演。」

其實孔升妍並不是突然冒出的新面孔！以下整理 7 件事，帶你認識這位越看越有味道的「演技派女神」。

孔升妍1.曾是SM練習生，差點走上女團出道之路

孔升妍本名劉昇延，進入演員圈之前，曾在 SM 娛樂當過長達 7 年練習生，甚至與 Red Velvet 的成員（如 Irene、Seulgi）同期訓練。她早年因外貌亮眼受到關注，據韓媒與台媒報導，她曾在青少年選拔中獲得「最佳外貌」肯定，也被稱為 SM 時期的高顏值練習生之一。

雖然最後沒有以偶像歌手身分出道，但這段訓練並沒有白費。從舞台表現、鏡頭感到身體控制，她身上仍能看見練習生時期留下的底子。也難怪她後來轉往演戲後，不管是古裝、現代劇，或是氣場強烈的反派角色，都能把角色姿態撐起來。

孔升妍2.親妹妹是TWICE成員定延，姊妹都是高顏值代表

很多人第一次認識孔升妍，可能是因為她是 TWICE 成員定延的親姊姊。姊妹倆一個走演員路線，一個是人氣女團成員，外型氣質也很不同；孔升妍偏溫柔優雅、帶有古典美，定延則常給人率性、俐落又帶點中性魅力的印象。

有趣的是，過去不少人會以「定延的姊姊」來介紹孔升妍，但隨著她在影視圈累積作品，尤其《21世紀大君夫人》播出後討論度上升，現在也有越來越多觀眾反過來介紹：「這是孔升妍的妹妹。」從明星姊妹花變成各自在領域發光，這種互相成就的關係也很圈粉。

孔升妍3.從「精靈女孩」到「青龍獎新人」

孔升妍早期因為外貌亮眼，曾被貼上「漂亮演員」的標籤，但真正讓她被看見演技實力的關鍵作品，是 2021 年電影《寂寞佔領中》。她憑該片拿下第42屆青龍電影獎最佳新人女演員，也獲得韓國電影評論家協會獎最佳新人女演員肯定。

《寂寞佔領中》不是靠華麗造型取勝的作品，而是需要演員演出孤獨、疏離與現代人的情緒空洞。孔升妍能用細微表情撐住角色，也讓外界重新看見她不只是美，而是有能力消化內心戲的演員。這座獎項對她來說，幾乎是演員路上的重要轉折點。

孔升妍4.《21世紀大君夫人》反派氣場意外搶鏡

這次在《21世紀大君夫人》中，孔升妍飾演的大妃娘娘「尹苡廊」成為劇迷討論焦點。她出身名門，將家族使命視為唯一信仰，表面端莊優雅、進退有度，實則藏著冷峻的政治野心，每一次出場都自帶壓迫感。

孔升妍沒有把尹苡廊演成單純反派，而是用眼神、語氣和停頓堆出角色層次。尤其她處處針對理安大君（邊佑錫 飾）進逼時，明明語氣平靜，卻句句帶刺，像是用最優雅的姿態下最狠的棋，讓角色多了幾分危險又迷人的權謀氣場。

孔升妍5.生活中的「貓狗奴」

雖然孔升妍在《21世紀大君夫人》中氣場冷冽，但私下其實是相當暖心的動物愛好者。她曾和妹妹、TWICE 成員定延一起到動物保護所做義工，也曾參與照顧流浪動物、捐贈物資等公益活動，對毛孩議題一直很有關心。

也因為這樣，孔升妍身上有一種很迷人的反差感。銀幕上是不好惹的大妃娘娘，現實中卻是會把溫柔留給毛孩的人，這份反差也讓她更圈粉。

孔升妍6.不只《21世紀大君夫人》！《寂寞佔領中》《災後調查日誌》都是代表作

孔升妍出道多年，作品類型其實相當多元。她曾演出《六龍飛天》《花黨：朝鮮婚姻介紹所》《不可殺：永生之靈》《災後調查日誌》等劇，也以《寂寞佔領中》在電影圈拿下新人獎肯定。從古裝到奇幻、從職人劇到獨立電影，她不是只靠單一形象吃飯的演員。

這也是為什麼她在《21世紀大君夫人》中能快速抓住觀眾注意力。對演員來說，漂亮可以讓人第一眼看見，但角色能不能留下來，靠的還是累積出來的表演厚度。孔升妍這次被稱為「被低估的古裝劇人才」，其實並不是偶然，而是多年作品慢慢堆出來的結果。

孔升妍7.招牌淡色瞳孔「美」的獨特

孔升妍的外型辨識度很高，其中最常被討論的，就是她清澈又偏淡的瞳色。她的眼神不像一般甜美女星那樣只走柔和路線，反而帶一點冷感與距離感，放在古裝角色裡特別有故事感。

這次在《21世紀大君夫人》中，近景鏡頭也放大了她的眼神優勢。大妃娘娘這個角色需要威嚴，也需要不動聲色的心機感，而孔升妍的眼睛剛好能讓角色多一層神祕氣息。她不需要太多誇張表情，只要一個凝視，就能讓觀眾感覺到「這個人不好惹」。