Jisoo親哥爭議懶人包／遭控性侵、家暴風暴延燒 Jisoo打破沉默嚴正切割：與我無關

2026-04-21 10:18 女子漾／編輯張念慈
Jisoo親哥爭議懶人包／遭控性侵、家暴風暴延燒　Jisoo打破沉默嚴正切割：與我無關。圖片來源：IG
Jisoo親哥爭議懶人包／遭控性侵、家暴風暴延燒　Jisoo打破沉默嚴正切割：與我無關。圖片來源：IG

BLACKPINK成員Jisoo近期意外被捲入親哥爭議風暴。外媒與韓媒報導指出，Jisoo的哥哥金政勳近日遭指控涉及性侵女直播主，事件曝光後，又有自稱其妻子的女子在社群公開發文，指控婚後長期遭受家暴、婚內性侵與威脅，引發韓網與國際粉絲高度關注。

隨著輿論延燒，外界也開始質疑Jisoo是否知情，對此，Jisoo方面於4月20日透過法律代表發出聲明，強調她與兄長的私生活及相關違法爭議完全無關，並表示將對惡意牽連藝人的言論採取法律行動。

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文章目錄

Jisoo親哥爭議1. 性侵女直播主指控引爆風暴

事件最早從金政勳遭控涉及性侵女直播主開始。根據多家媒體報導，金政勳疑似曾花費數百萬韓幣購買女直播主的「約會券」，原本約定不會有肢體接觸，卻在餐敘後將對方帶回住處，並遭指控企圖性侵。

另有報導指出，事件發生後，金政勳疑似與友人傳訊威脅對方，聲稱要散布私密照。相關指控曝光後，迅速在韓網發酵，也讓金政勳過往爭議再度被翻出。

目前金政勳否認部分指控，曾對外表示「確實有摸，但說性侵太過分」，整起事件仍有待相關單位進一步調查釐清。

Jisoo的哥哥金政勳。圖片來源：IG
Jisoo的哥哥金政勳。圖片來源：IG

Jisoo親哥爭議2. 去年曾被爆偷拍私密影像

除了近期性侵爭議，金政勳過去也曾被爆出偷拍私密影像。報導指出，早在去年5月，就有女性在網路爆料，指控金政勳未經同意拍攝兩人發生關係的過程，事後還將影片傳給朋友觀看，並聲稱自己也拍過其他女性。

當時金政勳否認偷拍一事，但隨著近期事件爆發，這段過往爭議也再度受到外界關注。

Jisoo親哥爭議3. 疑似妻子出面控訴家暴、婚內性侵

在性侵女直播主指控曝光後，疑似金政勳妻子的A女也在社群平台發文，公開控訴自己婚後遭受長期家暴與婚內性侵。她表示，兩人結婚僅兩週，男方就開始出現暴力行為，曾抓著她的頭髮撞牆，也曾逼迫她吞下唾液。

A女還指控，在她患有尿道炎期間，男方仍強迫發生關係；若她對外說出實情，男方則威脅要散布裸照毀掉她的人生。她也公開傷勢照片與驗傷資料，表示自己曾長期承受身體與心理上的折磨。

Jisoo大嫂在網路公開家暴照。圖／翻攝自網路
Jisoo大嫂在網路公開家暴照。圖／翻攝自網路

Jisoo親哥爭議4. 大嫂稱體重掉到34公斤，曾諮詢律師卻被勸退

A女在發文中透露，自己因長期壓力吃不下、睡不好，身體狀況大受影響，體重一度降到34公斤。她表示，自己曾帶著手寫筆記、電腦整理的文字資料與相關證據去諮詢律師，但律師認為資料仍不足，若沒有錄音檔，官司可能曠日廢時又花費龐大，因此建議她放棄提告。

A女也提到，男方每次動手前都會先搶走她的手機，讓她難以留下錄音或即時求救紀錄。她因此感到不甘心，才決定公開發聲。

Jisoo大嫂在網路公開家暴照。圖／翻攝自網路
Jisoo大嫂在網路公開家暴照。圖／翻攝自網路

Jisoo親哥爭議5. 大嫂公開USB與手寫資料，稱還有證據

A女19日凌晨曾在IG公開一張照片，畫面中包含手寫筆記與一個USB隨身碟。她表示，先前公開的手寫文字是親戚協助整理，今年1月她也曾將內容打成電子檔保存。

她也提到，手上還有一支紅色32GB隨身碟，裡面存有相關資料。她擔心若不公開真相，未來可能會被反咬是為了錢才編造故事，因此選擇將部分內容放上社群平台。

A女曬出手寫信和USB隨身碟。圖片來源：IG @a_ror0_0
A女曬出手寫信和USB隨身碟。圖片來源：IG @a_ror0_0

Jisoo親哥爭議6. 大嫂稱收到其他受害者私訊

A女也曾透露，自己收到自稱其他受害者的私訊，暗示可能不只有她一人受到傷害。她表示，會再進一步整理並說明相關內容。

她也擔心男方可能透過金錢或資源把真相壓下來，因此決定將事件公開。A女同時向無關人士道歉，表示自己知道事件鬧大後，很多與事件無關的人也受到波及。

Jisoo親哥爭議7. 大嫂替Jisoo緩頰：她應該不知情

由於金政勳是Jisoo的哥哥，事件曝光後，Jisoo的社群平台也受到部分網友攻擊。對此，A女曾在IG限時動態發文，替Jisoo緩頰。

她表示，「錯是那個人犯的」，希望大家不要連男方家人一起責怪。A女也提到，自己一開始並不知道Jisoo的事，是因為一直有人說她長得像某位藝人，她搜尋資料後才知道相關背景，因此認為Jisoo應該不知情，呼籲外界不要責怪Jisoo。

Jisoo的親哥哥金政勳。圖片來源：theqoo
Jisoo的親哥哥金政勳。圖片來源：theqoo

Jisoo親哥爭議8. 大嫂吐露父母勸她收場，心碎發聲

A女也公開提到，自己出面發聲後，父母曾勸她「妳一個人很難承受這一切吧？妳這麼年輕就被曝光，真的好嗎？不如就彼此好好收場吧。」

她表示，自己是經過幾個月無數次苦惱後，才做出公開的決定，即使可能面臨危險、辱罵或外界質疑，她仍認為不能就這樣結束。她也寫下「如果就這樣結束，那我到底算什麼？」透露內心痛苦。

A女坦言，雖然有許多人支持她，但也有網友罵她愚蠢、留戀過去。她形容，即使有99個人支持，只要看到1個惡評，心就像被撕裂一樣痛。她也表示，父母那些出於擔心的話，對她造成的傷害比酸民攻擊還要更深。

Jisoo親哥爭議9. 疑似最後對話曝光，提到孩子深夜替她擦眼淚

A女也公開疑似與金政勳的最後對話。對話中，她提到自己聽聞男方在外對她的說法後感到心寒，男方則否認到處談論她，並表示自己曾去拜訪她的父母，說會負責任。

A女在發文中也提到孩子，表示自己對家人感到抱歉，擔心孩子長大後會看到這些文章。她透露，有天晚上自己獨自在房間哭泣，年幼的孩子沒有說話，只是伸手幫她擦眼淚，讓她非常心碎。

她也表示，若可以，希望有人替她轉告孩子，生日當天沒有道別就離開，她感到很抱歉。

Jisoo的哥哥金政勳。圖片來源：IG
Jisoo的哥哥金政勳。圖片來源：IG

Jisoo親哥爭議10. 金政勳背景被起底：曾是嬰幼兒品牌CEO

隨著事件延燒，金政勳的背景也被起底。根據媒體報導，金政勳曾經營韓國嬰幼兒健康食品公司「Biomom」，並擔任CEO。該品牌曾獲得消費者滿意品牌相關獎項，也曾進軍泰國市場。

此外，金政勳過去曾在特種部隊服役，2019年結婚，婚禮上除了BLACKPINK成員出席，也有SUPER JUNIOR成員希澈等藝人到場。婚後他與妻子育有一對雙胞胎女兒，原本對外形象被認為是家庭、事業兼具的企業家，如今卻因一連串指控形象重創。

Jisoo親哥爭議11. BLISSOO與Biomom關係也被討論

Jisoo過去離開YG娛樂後成立個人公司BLISSOO，當時外界曾注意到BLISSOO與金政勳所經營的Biomom之間可能有所關聯。媒體報導指出，當時Biomom曾回應，無法明確說明BioMom與BLISSOO之間的關係，態度並未直接否認，也未明確承認。

這次事件爆發後，Jisoo與哥哥事業是否有連結再度成為討論焦點。不過Jisoo方面最新聲明強調，金政勳並未參與公司營運，Jisoo與公司也未對他提供金錢或法律協助。

Jisoo《訂閱男友》劇照。圖片來源：Netflix
Jisoo《訂閱男友》劇照。圖片來源：Netflix

Jisoo親哥爭議12. Jisoo公司發聲：藝人與兄長私生活無關

面對外界質疑，Jisoo方面於4月20日透過公司正式回應。聲明指出，Jisoo自練習生時期便離家獨立生活，長期與家人分開居住，對兄長的私生活無法確認，也無從介入。

公司強調，Jisoo與其兄長的私生活及違法行為完全無關，藝人的個人事業與家庭事務也沒有交集。聲明也提到，Jisoo與公司從未向金政勳提供任何金錢或法律支援，未來亦無相關計畫。

對於外界將事件惡意牽連至Jisoo本人，或散布不實內容，公司表示將採取法律措施，維護藝人權益。

目前事件進展

截至目前，金政勳面臨性侵女直播主、偷拍私密影像、家暴及婚內性侵等多項指控，但相關內容仍待司法與調查單位釐清。疑似妻子的A女已在社群平台公開多項資料與發聲內容，並表示手中仍有相關證據。

Jisoo方面則已正式切割，強調她不知情、未介入，也未提供任何金錢或法律支援。事件後續是否進入司法程序、是否有更多受害者出面，以及金政勳方面是否會有進一步回應，仍是外界關注焦點。

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#Jisoo #藝人大小事

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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2026-04-14 14:36 蒔緣‧鹿角腓腓

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖
網路截圖

《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#演員 #逐玉 #演技 #張凌赫 #戲劇類

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

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台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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2026-03-27 16:27 女子漾／編輯許智捷
日本遊客大讚台灣「這項好物」！用過直呼回不去　台灣人愣：我們每天都在用。圖片來源：看見台灣基金會
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一支再普通不過的不鏽鋼湯匙，竟成日本旅客伴手禮？近日一名日本網友來台旅遊，在 Threads 分享自己用餐時被一支看似平凡的不鏽鋼湯匙圈粉，甚至直呼「會讓人覺得飯變更好吃」。貼文曝光後迅速引發討論，也讓這款日常餐具意外被封為「隱藏版台灣神器」。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

來台吃蝦仁飯驚艷　直呼用過回不去

該名網友透露，當時是在台灣品嚐蝦仁飯時，第一次注意到這種不鏽鋼湯匙。外型與日本常見款式略有不同，但實際使用後卻讓她相當驚艷。

圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips
圖片來源：THREADS@yamagata_traveltips

她形容，從舀飯到入口的角度都恰到好處，使用起來非常順手，甚至產生「飯變更好吃」的感受。回國前還特地到超市尋找同款帶回日本，現在幾乎天天使用，直言「真的回不去了」。

台灣人反應兩極：日常用品竟變伴手禮？

貼文曝光後，許多台灣網友第一時間都感到不可思議，紛紛留言「這不是每個人家裡都有嗎？」、「原來這也能紅」。

但也有不少人笑說，早就聽過日本旅客會特地購買這款湯匙當伴手禮，甚至有人認為，這種「被自己習以為常的東西重新看見」，反而更有趣。

一支平凡餐具意外成為外國人眼中的台灣特色，也讓不少網友直呼既新鮮又有點驕傲。

不只是吃飯神器　多功能用途曝光

隨著討論持續延燒，留言區更掀起一波「湯匙功能大公開」，原PO也進一步整理並分享自己的實際使用心得，引發網友共鳴。

原PO個人使用方法如下：

吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都適用
挖冰淇淋特別順手
挖水果籽（木瓜、小黃瓜）效果很好
甚至可以用來刮魚鱗
尾端還能挖冷凍養樂多

也有人補充，因為湯匙弧度設計剛好，就連便當盒角落的飯粒都能輕鬆挖乾淨，實用程度堪稱廚房萬用工具。

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想讓子女直接繼承 結果全家連一毛都拿不到 專家教你:無風險完成你的願望

想讓子女直接繼承 結果全家連一毛都拿不到 專家教你:無風險完成你的願望

2026-04-14 08:00 廖嘉紅

張爺爺過世，留下 9,000 萬遺產。

張大哥說：「我不要，直接給孩子繼承就好。」

他以為，自己是在幫子女最需要的時候多給點資源。

👉結果跟張大哥#拋棄繼承

👉三個孩子，卻一毛錢都拿不到

------

事情是這樣發生的。

張大哥去法院辦理「拋棄繼承」，心裡想的是：「我退出，讓我的三個孩子接手。」

但法律的運作，完全不是這樣。

最後結果👇

• 張大哥 #拋棄繼承

• 同順位的張二哥、張大姊遞補

• 兩人各拿 4,500 萬

• 張大哥一家，0 元

------

很多人看到這裡都會愣住：「我那一份，為什麼不能直接給孩子？」

👉關鍵就在這一句：你把「#繼承」當成分配但法律其實是「#順位制度」

------

🔥你一定要懂的法律邏輯

一、拋棄繼承，是全有全無

你不能只不要債務、保留資產

也不能說「我不要，改給我孩子」

👉你一旦拋棄

法律會直接把你「整個人退出繼承順位」

------

二、拋棄之後，誰會拿走？

只要同一順位還有人

👉就會由他們全部遞補

只有「#同順位全部拋棄」才會輪到下一順位

------

而且最重要的一點，多數人完全不知道：

👉拋棄繼承 ≠ 死亡

所以不會啟動「#代位繼承」

👉你的孩子，不會因為你退出就接上來

你以為你在讓位，法律其實是直接把你整個刪掉。

------

三、實務上最常見的悲劇

老張過世留下債務

三個兒子全部拋棄結果呢？

👉輪到張大哥的弟弟、妹妹繼承債務

很多人完全沒預期，自己會因為「別人放棄」，變成當事人。

------

🔥拋棄繼承期限（很多人都算錯）

一般繼承人：自知悉可繼承起 3 個月內

後順位繼承人：自知悉前順位全部拋棄起 3 個月內

------

🔥為什麼很多長輩會考慮「直接給第三代」？

R姐實務上看到的原因，很真實👇

① 財務安全類（避免風險）

第二代財務習慣不好（守不住資產）

避免債務問題被拖累

想避開婚姻風險（離婚分產）

👉 核心：避免錢被花掉、被拿走、被分走。

② 資產配置類（策略性安排）

第二代其實已經不缺錢

想讓資產跨世代累積

避免未來再被課一次稅

早就已經分過資產

👉 核心：錢放第三代，效益最大。

③ 家庭關係類（情感因素）

跟孫子感情更深不想讓兄弟姊妹爭產

👉 核心：避免衝突、留給最親的人。

④ 教育與未來類

「我希望孫子的人生起跑點更好。」想留一筆人生起步基金（留學、買房、創業）

------

那如果長輩真的想部分財產「直接給第三代」怎麼辦？

真正穩定、可控、有效的方式，是：👉一開始就把路設計好

其中一種常見做法是：👉保單受益人直接指定孫子女

這樣的結果會變成：

• 不進入遺產分配

• 不會被兄弟姊妹重新分掉

• 不會因為父母拋棄而失效

• 孩子可以直接領到

👉該給誰，就給誰

------

🔥R姐想提醒你：

👉拋棄 = 放棄控制權

👉而不是重新分配

真正能把愛留下來的，從來不是放棄，而是設計！

👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟 👉 如果這個制度沒有改變你的家，準備好了嗎？

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

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