Jisoo親哥爭議懶人包／遭控性侵、家暴風暴延燒 Jisoo打破沉默嚴正切割：與我無關。圖片來源：IG

BLACKPINK成員Jisoo近期意外被捲入親哥爭議風暴。外媒與韓媒報導指出，Jisoo的哥哥金政勳近日遭指控涉及性侵女直播主，事件曝光後，又有自稱其妻子的女子在社群公開發文，指控婚後長期遭受家暴、婚內性侵與威脅，引發韓網與國際粉絲高度關注。

隨著輿論延燒，外界也開始質疑Jisoo是否知情，對此，Jisoo方面於4月20日透過法律代表發出聲明，強調她與兄長的私生活及相關違法爭議完全無關，並表示將對惡意牽連藝人的言論採取法律行動。

Jisoo親哥爭議1. 性侵女直播主指控引爆風暴

事件最早從金政勳遭控涉及性侵女直播主開始。根據多家媒體報導，金政勳疑似曾花費數百萬韓幣購買女直播主的「約會券」，原本約定不會有肢體接觸，卻在餐敘後將對方帶回住處，並遭指控企圖性侵。

另有報導指出，事件發生後，金政勳疑似與友人傳訊威脅對方，聲稱要散布私密照。相關指控曝光後，迅速在韓網發酵，也讓金政勳過往爭議再度被翻出。

目前金政勳否認部分指控，曾對外表示「確實有摸，但說性侵太過分」，整起事件仍有待相關單位進一步調查釐清。

Jisoo的哥哥金政勳。圖片來源：IG

Jisoo親哥爭議2. 去年曾被爆偷拍私密影像

除了近期性侵爭議，金政勳過去也曾被爆出偷拍私密影像。報導指出，早在去年5月，就有女性在網路爆料，指控金政勳未經同意拍攝兩人發生關係的過程，事後還將影片傳給朋友觀看，並聲稱自己也拍過其他女性。

當時金政勳否認偷拍一事，但隨著近期事件爆發，這段過往爭議也再度受到外界關注。

Jisoo親哥爭議3. 疑似妻子出面控訴家暴、婚內性侵

在性侵女直播主指控曝光後，疑似金政勳妻子的A女也在社群平台發文，公開控訴自己婚後遭受長期家暴與婚內性侵。她表示，兩人結婚僅兩週，男方就開始出現暴力行為，曾抓著她的頭髮撞牆，也曾逼迫她吞下唾液。

A女還指控，在她患有尿道炎期間，男方仍強迫發生關係；若她對外說出實情，男方則威脅要散布裸照毀掉她的人生。她也公開傷勢照片與驗傷資料，表示自己曾長期承受身體與心理上的折磨。

Jisoo大嫂在網路公開家暴照。圖／翻攝自網路

Jisoo親哥爭議4. 大嫂稱體重掉到34公斤，曾諮詢律師卻被勸退

A女在發文中透露，自己因長期壓力吃不下、睡不好，身體狀況大受影響，體重一度降到34公斤。她表示，自己曾帶著手寫筆記、電腦整理的文字資料與相關證據去諮詢律師，但律師認為資料仍不足，若沒有錄音檔，官司可能曠日廢時又花費龐大，因此建議她放棄提告。

A女也提到，男方每次動手前都會先搶走她的手機，讓她難以留下錄音或即時求救紀錄。她因此感到不甘心，才決定公開發聲。

Jisoo大嫂在網路公開家暴照。圖／翻攝自網路

Jisoo親哥爭議5. 大嫂公開USB與手寫資料，稱還有證據

A女19日凌晨曾在IG公開一張照片，畫面中包含手寫筆記與一個USB隨身碟。她表示，先前公開的手寫文字是親戚協助整理，今年1月她也曾將內容打成電子檔保存。

她也提到，手上還有一支紅色32GB隨身碟，裡面存有相關資料。她擔心若不公開真相，未來可能會被反咬是為了錢才編造故事，因此選擇將部分內容放上社群平台。

A女曬出手寫信和USB隨身碟。圖片來源：IG @a_ror0_0

Jisoo親哥爭議6. 大嫂稱收到其他受害者私訊

A女也曾透露，自己收到自稱其他受害者的私訊，暗示可能不只有她一人受到傷害。她表示，會再進一步整理並說明相關內容。

她也擔心男方可能透過金錢或資源把真相壓下來，因此決定將事件公開。A女同時向無關人士道歉，表示自己知道事件鬧大後，很多與事件無關的人也受到波及。

Jisoo親哥爭議7. 大嫂替Jisoo緩頰：她應該不知情

由於金政勳是Jisoo的哥哥，事件曝光後，Jisoo的社群平台也受到部分網友攻擊。對此，A女曾在IG限時動態發文，替Jisoo緩頰。

她表示，「錯是那個人犯的」，希望大家不要連男方家人一起責怪。A女也提到，自己一開始並不知道Jisoo的事，是因為一直有人說她長得像某位藝人，她搜尋資料後才知道相關背景，因此認為Jisoo應該不知情，呼籲外界不要責怪Jisoo。

Jisoo的親哥哥金政勳。圖片來源：theqoo

Jisoo親哥爭議8. 大嫂吐露父母勸她收場，心碎發聲

A女也公開提到，自己出面發聲後，父母曾勸她「妳一個人很難承受這一切吧？妳這麼年輕就被曝光，真的好嗎？不如就彼此好好收場吧。」

她表示，自己是經過幾個月無數次苦惱後，才做出公開的決定，即使可能面臨危險、辱罵或外界質疑，她仍認為不能就這樣結束。她也寫下「如果就這樣結束，那我到底算什麼？」透露內心痛苦。

A女坦言，雖然有許多人支持她，但也有網友罵她愚蠢、留戀過去。她形容，即使有99個人支持，只要看到1個惡評，心就像被撕裂一樣痛。她也表示，父母那些出於擔心的話，對她造成的傷害比酸民攻擊還要更深。

Jisoo親哥爭議9. 疑似最後對話曝光，提到孩子深夜替她擦眼淚

A女也公開疑似與金政勳的最後對話。對話中，她提到自己聽聞男方在外對她的說法後感到心寒，男方則否認到處談論她，並表示自己曾去拜訪她的父母，說會負責任。

A女在發文中也提到孩子，表示自己對家人感到抱歉，擔心孩子長大後會看到這些文章。她透露，有天晚上自己獨自在房間哭泣，年幼的孩子沒有說話，只是伸手幫她擦眼淚，讓她非常心碎。

她也表示，若可以，希望有人替她轉告孩子，生日當天沒有道別就離開，她感到很抱歉。

Jisoo的哥哥金政勳。圖片來源：IG

Jisoo親哥爭議10. 金政勳背景被起底：曾是嬰幼兒品牌CEO

隨著事件延燒，金政勳的背景也被起底。根據媒體報導，金政勳曾經營韓國嬰幼兒健康食品公司「Biomom」，並擔任CEO。該品牌曾獲得消費者滿意品牌相關獎項，也曾進軍泰國市場。

此外，金政勳過去曾在特種部隊服役，2019年結婚，婚禮上除了BLACKPINK成員出席，也有SUPER JUNIOR成員希澈等藝人到場。婚後他與妻子育有一對雙胞胎女兒，原本對外形象被認為是家庭、事業兼具的企業家，如今卻因一連串指控形象重創。

Jisoo親哥爭議11. BLISSOO與Biomom關係也被討論

Jisoo過去離開YG娛樂後成立個人公司BLISSOO，當時外界曾注意到BLISSOO與金政勳所經營的Biomom之間可能有所關聯。媒體報導指出，當時Biomom曾回應，無法明確說明BioMom與BLISSOO之間的關係，態度並未直接否認，也未明確承認。

這次事件爆發後，Jisoo與哥哥事業是否有連結再度成為討論焦點。不過Jisoo方面最新聲明強調，金政勳並未參與公司營運，Jisoo與公司也未對他提供金錢或法律協助。

Jisoo《訂閱男友》劇照。圖片來源：Netflix

Jisoo親哥爭議12. Jisoo公司發聲：藝人與兄長私生活無關

面對外界質疑，Jisoo方面於4月20日透過公司正式回應。聲明指出，Jisoo自練習生時期便離家獨立生活，長期與家人分開居住，對兄長的私生活無法確認，也無從介入。

公司強調，Jisoo與其兄長的私生活及違法行為完全無關，藝人的個人事業與家庭事務也沒有交集。聲明也提到，Jisoo與公司從未向金政勳提供任何金錢或法律支援，未來亦無相關計畫。

對於外界將事件惡意牽連至Jisoo本人，或散布不實內容，公司表示將採取法律措施，維護藝人權益。

目前事件進展

截至目前，金政勳面臨性侵女直播主、偷拍私密影像、家暴及婚內性侵等多項指控，但相關內容仍待司法與調查單位釐清。疑似妻子的A女已在社群平台公開多項資料與發聲內容，並表示手中仍有相關證據。

Jisoo方面則已正式切割，強調她不知情、未介入，也未提供任何金錢或法律支援。事件後續是否進入司法程序、是否有更多受害者出面，以及金政勳方面是否會有進一步回應，仍是外界關注焦點。