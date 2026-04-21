懂了這些更愛媽咪 母親節背後那個又暖又酷的節慶起源

編輯/鄭欣宜撰文

母親節即將到來，身為子女，可能就是個預約網美餐廳、挑選禮物送給阿母。但妳有沒有想過，為什麼全世界都要選在五月的第二個星期天大肆慶祝？為什麼不是送玫瑰、送百合，偏偏是那個長得有點皺皺、被嫌棄有點「長輩感」的康乃馨？

其實母親節的由來，不是什麼商業噱頭，而是一個超級感人的「女兒追思行動」。了解這份深情後，今年妳在挑選花束或禮物時，那份心意會變得更有厚度，讓妳從單純的「送禮者」進化成懂愛的高級感女子。

每年大家都在慶祝母親節，母親節的由來，是一個超感人的女兒追思媽媽的行動。圖/123RF圖庫

母親節其實是場女兒的浪漫革命

這一切都要從一位叫安娜．賈維斯（Anna Jarvis）的女性說起。她的母親是一位非常偉大的女性，長期致力照顧受傷士兵。當母親去世後，安娜覺得世界上所有的節日都在慶祝男人的戰爭或成就，卻沒有一個日子是專門留給辛勞的母親。

於是她開始到處奔走、寫信給高官，甚至發動遊行，這在當時那個年代簡直是「酷女孩」的標竿。最終在1914年，美國終於正式將五月的第二個星期天定為母親節。

康乃馨為何是母親節代表性花卉？

當初安娜在第一場母親節慶祝活動上，發放了五百朵白色康乃馨，因為那是她母親生前最愛的花。她認為康乃馨展現了母親的特質：花瓣不會枯萎墜落，而是向心收縮，象徵母親將孩子緊緊擁入懷中，那份愛永遠不會消失。白色代表純潔，紅色代表熱情與思念。康乃馨代表的那份「永不凋零的守護」，才是它成為母親節代表花的真正原因。

別讓母親節變成一場壓力測試

很多女孩在二十幾歲時會為了要送什麼禮物而焦慮，三十幾歲時又因為工作太忙沒時間回老家而愧疚。其實回歸到節日的本質，安娜當初最反對的就是「商業化」。她甚至曾經因為覺得節日變質而抗議。對媽咪來說，最昂貴的保養品可能都抵不過妳陪她喝杯茶、聽她碎念一下最近的鄰里八卦，或者只是誠實地對她說聲：「辛苦了，妳今天真漂亮。」

角色交換後的心碎與欣慰

也許，有些女性已經當了年輕媽媽，或者正在職場與家庭間修煉。會發現，原來那種「媽媽不餓，妳多吃點」的台詞不是演戲，而是真實的心理狀態。母親節不只是慶祝那個生妳的人，也是在慶祝那份願意為另一個生命退居二線、卻又在關鍵時刻撐起一片天的堅韌。

有些女性當了媽媽後，自己也育兒，更會明白母親的辛苦。圖/123RF圖庫

儀式感是為了提醒妳「她也曾是個少女」

在送出康乃馨的那一刻，別忘了妳眼前的這位女士，在成為「某某人的媽」之前，她也曾是個愛打扮、有夢想、會為了小事心動的女孩。這份儀式感的真正意義，是讓她在這一天可以理直氣壯地放下圍裙，重新當回那個被寵愛的主角。不管是送她去SPA，還是陪她去拍一組網美照，讓她找回那份「少女感」才是最高級的孝順。

結語

了解這些故事後，妳是不是覺得手裡的康乃馨突然變得閃閃發光了？其實愛是不需要翻譯的，但了解來源能讓這份愛更有共鳴。

人生下半場，我們與母親的關係會從「依賴」變成「陪伴」。今年的母親節，別只是跟風打卡，試著把這些感人的由來說給媽咪聽，讓她知道妳不只帶她吃好料，還懂她的心。

生活雖然偶爾有無奈，但因為有這份溫柔的羈絆，我們才能在紛亂的世界裡依然保有底氣。祝福所有的媽咪和未來想成為媽咪的妳，都能擁有一個充滿溫馨、不趕時間的優雅假期。讓愛像康乃馨的花瓣一樣，緊緊相依，永不散場。

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