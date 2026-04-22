2026-04-22 22:02 女子漾／編輯Wendi
《白日提燈》迪麗熱巴不為人知10個秘密！高度近視、曾陷容貌焦慮、最胖時期65公斤！
「陸劇女神」迪麗熱巴近期因古裝新劇《白日提燈》驚艷演技再次封神，但其實他的演藝之路並非順遂，不僅曾身陷容貌焦慮，還曾在春晚表演意外慘摔導致骨裂…，今天女子漾盤點迪麗熱巴10個不為人知秘密，帶領大家深入了解頂流女星背後，極度敬業、堅持柔韌的真實面貌。
《白日提燈》迪麗熱巴不為人知秘密1-2：曾身陷容貌焦慮、生存高壓
迪麗熱巴被公認為「神顏代表」、「新疆女神」、「濃顏美女」，但其實她在20歲時曾身陷容貌焦慮，自嘲：「不漂亮又不溫柔」，當時的她在事業起步期，遠離家鄉新疆，奔赴至上海戲劇學院表演系求學，她一面在學校念書、一面在片場進行高強度拍攝計畫、零下低溫赤腳出鏡、收工後住在陰冷地下通道，承受著身體與心理的雙重壓力。
《白日提燈》迪麗熱巴不為人知秘密3-4：差點要來台灣發展？！拍戲時強忍傷病
當時迪麗熱巴曾被經紀公司詢問是否要到台灣或香港發展，但她選擇深耕陸劇領域，直到2017年《三生三世十里桃花》終於確立頂流女星地位。儘管迪麗熱巴出道4年就躍上一線女主角，但她始終堅持打磨演技，為角色付出極致努力。
迪麗熱巴拍戲時指甲曾被鋼絲卡破，仍堅持完成鏡頭；拍攝《馭鮫記之與君初相識》期間，她堅持不使用替身完成高處墜落、懸空轉圈、高空險吊鋼絲…等高難度動作畫面，就算身體疼痛仍咬牙堅持。
迪麗熱巴吊鋼絲「高處墜落」親自上陣 懸空轉圈練習N次..敬業咬牙：哇好痛
《白日提燈》迪麗熱巴不為人知秘密3-4：人生最胖時期65公斤、真實身高體重曝光
迪麗熱巴官方數據顯示身高169公分，但她曾在直播中自稱171公分，也在綜藝節目中幽默自嘲「152公分」，以幽默化解外界對她身高的討論。
迪麗熱巴自曝體重曾經達到65公斤，也曾因水腫導致在鏡頭前顯得臉大，遭到酸民們譏諷嘲笑，但她透過高強度間歇運動、控制飲食迅速瘦身，體重常年維持在約45到47公斤左右。
《白日提燈》迪麗熱巴不為人知秘密5-6：春晚獻舞不慎摔倒、即使骨裂仍撐完整場表演
2024年迪麗熱巴受邀參加央視春晚，表演「舞樂新疆」節目期間，她在舞蹈轉場空檔時不慎摔倒，導致輕微骨裂，當下迪麗熱巴忍痛完成舞蹈演出，迅速站起來微笑持續撐完全場，絲毫沒有影響到畫面呈現。
後來央視春晚導演組檢查「舞樂新疆」回放畫面，才得知迪麗熱巴受傷的消息，喀什會場導演秦錚事後受訪透露此事，稱讚她「非常敬業」，粉絲們則是對迪麗熱巴帶傷演出感到心疼。
《白日提燈》迪麗熱巴不為人知秘密7-8：深受高度近視困擾、挺過網暴謠言
在大眾眼中，迪麗熱巴是明豔照人的頂流女神，然而在完美的鏡頭背後，迪麗熱巴長期忍受 600 度高度近視帶來的困擾，她拍戲時總依賴隱形眼鏡，即使在強光長期照射下眼睛乾澀，也堅持不喊卡，只為呈現精準眼神戲。
迪麗熱巴在金鷹獎後遭遇大規模網暴，一路走來曾經承受過惡意剪輯、AI換臉、懷孕、複製人、潛規則…等不實且誇張的傳聞，但她選擇深耕律政劇《公訴》、《利劍玫瑰》重塑口碑與正面形象。
《白日提燈》迪麗熱巴不為人知秘密9-10：原聲台詞獲讚、「極致痛感」演技更上一層樓
迪麗熱巴近期在古裝新劇《白日提燈》當中飾演美艷鬼王「賀思慕」，出色演繹冷豔外表下的柔軟與破碎感，三重人格切換自如，她的原聲台詞極具感染力，眼神戲與微表情傳遞角色層次，贏得觀眾們的認可。
過往因拍戲承受不少皮肉之苦的迪麗熱巴，在《白日提燈》劇中一幕受刑戲，透過肢體抽搐、青筋暴起、染血大笑演出極致痛感，細膩且逼真的表演再度贏得劇迷們大讚：「疼痛共享式演技」。