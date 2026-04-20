IU、邊佑錫甜到全亞洲暴動！《21世紀大君夫人》隔牆吻衝12.7% 邊佑錫「一句話」害她嚇壞

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

IU與邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》開播後聲勢一路狂飆，不只在Disney+掀起追劇熱潮，也在台灣、日本、新加坡、韓國等地拿下亮眼成績。劇中以「21世紀君主立憲制韓國」為背景，描寫財閥千金與王室大君因利益展開契約婚姻，卻在假戀愛中意外擦出真心火花，甜度與權力鬥爭同步升溫，讓觀眾一邊嗑糖一邊緊張到不敢眨眼。

故事聚焦擁有財富卻缺乏身分地位的財閥繼承人，與只有頭銜、內心孤獨的大君，因契約婚姻展開跨越階級的愛情。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

《21世紀大君夫人》近期話題最熱的名場面，莫過於IU飾演的成熙周與邊佑錫飾演的理安大君李完，在皇室私邸外上演的「隔牆吻」。這場戲表面上是為了讓外界相信兩人的婚事並非作秀，卻拍出滿滿曖昧張力，播出後立刻引爆討論。韓媒報導指出，第3集中兩人在牆邊接吻的橋段，瞬間最高收視率達12.7%，同集全國收視率也達9%，守住同時段冠軍。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

劇情中，成熙周為了在家族集團中站穩位置，與渴望在王室中獲得尊重的理安大君決定展開契約婚姻。兩人一開始各懷盤算，卻因外型、性格與處境都太適配，假裝戀愛的過程反而越來越像真心交往。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

最新劇情接連安排「隔牆吻」、「球場 Kiss Cam」與「飆車英雄救美」等高甜橋段，讓觀眾完全陷入這對CP的粉紅泡泡。邊佑錫劇中一句「我必須表現出瘋狂迷戀妳的樣子，大家才會相信這樁荒謬的婚事是真的」，更成為粉絲瘋傳台詞。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

不過，《21世紀大君夫人》厲害的地方，不只是撒糖。第4集劇情中，成熙周因王妃暗中動手腳，駕駛的車輛突然煞車失靈，陷入生死一線危機。即使身處危險，她仍先保護主上殿下，要求對方關上車窗並抓緊。千鈞一髮之際，理安大君開車衝到前方，用最危險也最果決的方式擋下失控車輛，即使滿臉是血仍要護她周全。韓媒指出，第4集收視再刷新自身紀錄，全國收視達11.1%、首都圈11.3%，2049觀眾群也拿下同時段冠軍。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

更有趣的是，螢幕前甜到讓人尖叫的「隔牆吻」，幕後其實超級歪樓。在Disney+釋出的花絮中，IU透露當時因為拍攝時間太長，肚子餓到忍不住隔著牆問工作人員：「今天的宵夜是什麼啊？」沒想到牆另一邊的邊佑錫突然代答：「米漢堡！」但IU一時聽錯，誤以為對方說的是發音相近的「很忙」，當場嚇到覺得自己在大家忙翻時還問宵夜很不好意思，立刻在心裡道歉。事後誤會解開，邊佑錫在旁邊笑到崩潰，也讓這場吻戲多了意想不到的反差萌。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

IU這次在劇中顛覆過往較溫柔的螢幕形象，飾演Castle集團行銷天才常務理事成熙周。她個性強勢、脾氣火爆，穿搭也一反傳統財閥千金的低調路線，大量使用鮮豔、浮誇又充滿存在感的造型，讓角色一登場就自帶壓迫感。劇中她甚至霸氣放話：「行銷要成功，不是要極度性感，就是不知羞恥。」讓不少粉絲看完直呼想去她底下工作。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

但IU本人聽到粉絲想應徵成熙周的員工，反而立刻搞笑勸退，直說「千萬不要」。她表示，跟著成熙周工作一定學得到東西，但過程真的會非常辛苦，所以自己非常不推薦。這段回應也讓觀眾感受到IU對角色的理解，她不是把成熙周演成單純的惡女財閥，而是演出一個因為太想掌握人生主導權，所以把自己武裝到像刺蝟一樣的女人。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

相較於成熙周的高調鋒利，邊佑錫飾演的理安大君則是看似尊貴，實際上孤獨到讓人心疼。他為了打造不輕浮的王族氣場，與造型團隊在服裝、髮型與妝容上反覆測試，希望讓角色既有皇室的距離感，又能藏住內心的破碎。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

邊佑錫也曾剖析，理安大君雖然身分尊貴，卻是什麼都無法真正擁有、連真心都必須隱藏的男人。隨著劇情推進，他的脆弱與壓抑會慢慢展開，這也讓角色不只是「王室男神」，而是帶著傷口的戀愛男主。

《21世紀大君夫人》 。圖片來源：Disney+

目前《21世紀大君夫人》每週五、六更新，預計5月16日迎來結局。從隔牆吻、Kiss Cam到飆車救美，這部劇表面看似是高甜契約婚姻，其實也把財閥權力、王室階級、政治角力與女性主導人生的野心一起包進戀愛線裡。也難怪觀眾越看越上頭，畢竟這對CP不是只有甜，而是甜到背後還藏著刀，讓人明知道後面可能要虐，還是忍不住每週準時報到。