2026-04-21 10:50 女子漾／編輯Wendi
《我的出走日記》編劇新作！高允貞、具教煥《努力克服自卑的我們》演繹厭世救贖，專治現代人生存焦慮！
「喪癒系神劇」《我的出走日記》編劇朴海英今春4月再推Netflix新作《努力克服自卑的我們》，邀請具教煥、高允貞攜手演出，故事寫實描繪準導演與製片人在影視圈面臨的高壓與內耗，並在相互扶持中尋求心靈解脫。劇中細膩療癒的對白，呈現現代人面對自卑與平庸時的掙扎，金牌編劇朴海英「喪中帶甜」的人間觀察，搭配高允貞、具教煥的絕佳組合具有獨特治癒魅力，大家快跟著女子漾一起來看看吧！
具教煥、高允貞《努力克服自卑的我們》口碑絕佳
近期開播的全新韓劇《努力克服自卑的我們》口碑不斷發酵，劇情描述為了籌備電影處女作、潛伏等待20年的準導演「黃東滿」（具教煥 飾演），遇上被優秀朋友們圍繞，懷疑自己是否在原地踏步的製作人「卞恩雅」（高允貞 飾演），2人在影視圈中因不斷努力尋找方向而心力交瘁，同時也在同儕壓力與生存焦慮之下，重新找回自己的價值。
《我的出走日記》金牌編劇剖析現代人心境
《努力克服自卑的我們》由《山茶花開時》、《歡迎回到三達里》導演車榮勳執導，《我的大叔》、《我的出走日記》編劇朴海英執筆，編劇朴海英再度發揮細膩、寫實且具有深度療癒感的風格，揭露在繁忙社會中的「硬撐打工人」心境，透過劇中主角們所道出直擊心靈的台詞，讓觀眾與角色進行深層自我對話，真實反映現代人的苦悶頹喪與渴望解脫的心境。
懷才不遇準導演、厭世製作人聯手翻轉人生低潮
當世人將懷才不遇準導演「黃東滿」自我怨嘆、懷才不遇，視為噪音時，厭世製作人「卞恩雅」的出現，在他心中激起了漣漪，「卞恩雅」慧眼識珠，看見「黃東滿」的缺點和潛力，她的一句話：「我對劇本很感興趣」，是治癒與認可的信號，也彷彿如十字路口的綠燈亮起，照亮「黃東滿」原本黯淡的內心世界，這一瞬間也預示著2人將成為彼此救贖。
《努力克服自卑的我們》金句道盡成年人的狼狽現實
《努力克服自卑的我們》藉由男、女主角「黃東滿」與「卞恩雅」境遇，剖析成年人的無力與自卑：「憑什麼要用我的人生討好你？」、「如果我一輩子都是個平庸的人，難道就不值得存在嗎？」、「我守著一個始終無法開鏡的導演夢想，過著失格且停滯的人生。」、「我們為什麼要拍電影？因為我們渴望看到強者。你知道為什麼嗎？因為我們毫無力量。」…劇中金句準確地描繪出「每個人都在與自己的無價值感作鬥爭」，最適合人們在困頓挫敗、人生卡關時細細咀嚼。
《努力克服自卑的我們》| 正式預告 | Netflix